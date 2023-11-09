120 станций метро, ВСМ Петербург — Москва, новые мосты через Неву: как Петербург будет развиваться до 2040 года

В октябре власти опубликовали проект нового Генплана Петербурга. В нем прописали, как будет развиваться город до 2050 года. Некоторые пункты документа выглядят поистине грандиозно: 120 станций метро, пять новых переправ через Неву, почти 50 новых трамвайных линий, строительство высокоскоростной магистрали до Москвы, парки и зеленые зоны. Действительно ли все эти объекты появятся в Петербурге? И могут ли они улучшить жизнь горожан? «Собака.ru» выбрала наиболее ключевые пункты и разобрала вместе с экспертами.
ВСМ Петербург — Москва
Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург начали активно разрабатывать с 2019 года. ВСМ должна сократить время поездки из Петербурга в Москву до 2 часов 15 минут. Перевозить пассажиров по ВСМ будет специальный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 км/ч. Ради строительства ВСМ хотели снести исторические здания на Лиговском проспекте (недалеко от ТРЦ «Галерея») и дореволюционную станцию «Фарфоровский пост», что вызвала критику со стороны градозащитников. Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов заявил: вокзал для ВСМ возведут недалеко от сада Сан-Галли на четной стороне Лиговского проспекта, что позволит сохранить исторические дома в центре. За последние 20 лет к проекту подступались несколько раз, однако сроки реализации постоянно сдвигали. Сегодня ВСМ планируют построить к 2030 году.
Аркадий Гершман
Урбанист, автор телеграм-канала «Город в движении»:
«Сейчас на Сапсаны такой высокий спрос, что поездов просто не хватает и пропускная способность существующей линии на пределе. Кроме того, совмещать на одном линии скоростные поезда, электрички, поезда дальнего следования и грузовые сложно технически и организационно — они плохо сочетаются друг с другом. Так что предложение построить отдельную линию ВСМ оправдано, иначе пропускную способность для скоростного движения не увеличить, к тому же за счет этого получится вернуть на текущую линию электрички и реанимировать грузовое сообщение
Размещение нового вокзала крайне неудобно для пассажиров. Есть ощущение, что новые станции в Петербурге, Твери и Новгороде вообще проектировали ради хорошего заработка, а не для людей. Как мне рассказывали эксперты, согласно расчетам в принципе на существующий Московский вокзал можно было бы заводить высокоскоростные поезда, поэтому в новом строительстве нет необходимости. При этом у людей были бы удобные пересадки на общественный транспорт. Вместо этого сегодня мы имеем неудобные пересадки на бывших складских территориях, откуда до метро и остановок далеко идти. Не говоря уже о том, что пассажиры, как правило, маломобильны, так как передвигаются с сумками. Все это доставляет дискомфорт.
Смущает расположение новых вокзалов около Великого Новгорода и Твери — по сути они в полях. Получается, жители этих городов получат быстрый транспорт до Петербурга и Москвы, но чтобы добраться до вокзала, нужно будет потратить примерно столько же времени, сколько ехать, например, от Новгорода до Петербурга. Скорее всего, при проектировании исходили из простоты строительства, но не брали в расчет потенциальные плюсы проекта, как ВСМ будут пользоваться люди.
Откуда брать деньги на стройку — большой вопрос, потому что их нет. На подъезде к Москве ВСМ объединена с проектом городской электрички, поэтому какую-то часть сейчас возводят в рамках реформы городской электрички, но есть подозрения, что на этапе от Зеленограда до Москвы вся ВСМ и закончится.
Высокоскоростные дороги — долгосрочные и дорогие проекты которые, раскрываются в течение десятилетий. Сегодня в России так планировать не умеют, никто не знает, что будет завтра. Хочется верить, что в какой-то момент деньги закончатся, проект устареет, и в прекрасной России будущего хорошие проектировщики и заказчики переосмыслят проект в части промежуточных вокзалов и станций в Петербурге».
Леонид Алексеев
Дизайнер, основатель марки House of Leo:
«Если сложить все время, которое я провел в поезде Петербург — Москва, выйдет целый год. Если бы удалось сократить время в пути в два раза, у меня бы появилось очень много свободного времени на отдых, прогулки и творчество».
49 новых трамвайных линий
По новому Генплану, Петербург вновь должен стать городом трамваев — к 2040 году хотят проложить 49 новых маршрутов. В частности рельсы должны появиться на Большом проспекте Петроградской стороны. Новые ветки должны прийти в Пулково и город-спутник Южный, в Юнтолово и Всеволожск. Впрочем, эксперты предупреждают: планы будут неизбежно корректироваться — и это не единственная проблема.
Дмитрий Баранов
Транспортный инженер бюро OTS Lab:
«Не все направления [трамвайного сообщения], упомянутые в Генплане, выглядят реалистичными. Линия вдоль Южной широтной магистрали от Южного кладбища до промзоны Шушары в обозримой перспективе вряд ли появится. Сомнения вызывает и линия в Новую Охту. Но все это, по сути, нужно для формального обоснования возможности развития территорий, пока лишь на уровне распределения пространства. Если они действительно будут развиваться, как запланировано, это уже и потянет за собой инфраструктуру. Но опыт показывает, что дальние планы неизбежно корректируются. Они служат лишь ориентиром.
Из того, что, на мой взгляд, следовало бы добавить — это восстановление линии через Благовещенский мост, через площадь Восстания — это достаточно очевидно. Но есть еще, например, разрыв сети трамвайных линий около станции Старая Деревня — на него почему-то упорно не обращают внимания. Кроме того, в спальных районах много где еще в 70-80-е годы были заложены коридоры под развитие трамвайных линий, но они там до сих пор не появились и даже не планируются, что очень странно. Ярким примером является проспект Королева. Широкая разделительная полоса там не просто так. Но кое-где старые планы все-таки планируется реализовать — это продление линий по проспекту Авиаконструкторов, Маршала Казакова. Обидно, что развитие трамвая так сильно отстает от развития территорий, да еще и сильно пострадала от погрома 2000-х в центральной части. Но и там есть кое-какие интересные планы.
На примере трамвая Чижик мы увидели, как современный трамвай может преобразить город. Превратить депрессивный «спальник» во вполне живой район. Правильно организованный трамвай — это надежный, производительный, комфортный, бесшумный (да-да!) и экологичный транспорт. Но пока основная масса линий выглядит как 50 лет назад и остро нуждается в модернизации.
В городе очень долго не строились новые трамвайные линии, а то, что было построено в последнее время — мало кто заметил. Наиболее близка к реализации сейчас, пожалуй, новая линия в составе моста в створе Большого Смоленского проспекта. Но проблема в том, что проектировщики не смогла придумать, как ее соединить с трамвайной линией на проспекте Обуховской Обороны. Она будет обрываться тупиком на подходах к мосту. Подобная задача еще в 90-е годы успешно решалась на съезде с Володарского моста, например. А тут какой-то кризис идей. Трамвай все еще рассматривается проектировщиками как некая обуза, а не как основа транспортной системы. Автомобиль для них имеет более высокий приоритет. Это расстраивает, если не сказать, возмущает.
Сама суть генерального плана в том, чтобы определить пространство для реализации тех или иных функций. При этом, нельзя сказать точно заранее, что будет реализовано, а что — нет. Но важно, чтобы оставалось свободное место, чтобы не приходилось потом «идти по головам», изымать собственность, сносить застройку или впихивать инфраструктуру в стесненные условия. Такова логика разработчиков. Но, по мере развития, от каких-то решений в итоге отказываются. И это совершенно нормально. Но, конечно, в этом есть определённая проблема. Застройщики, бизнесмены, покупатели недвижимости могут, опираясь на генплан, рассчитывать на появление каких-то объектов, которые в итоге не появятся. Поэтому, очевидно нереализуемые объекты нужно убирать, чтобы не вводить никого в заблуждение. Понимание невозможности реализации каких-то решений должно подтолкнуть к поиску альтернатив».
120 станций метро
Одной из самых обсуждаемых частей Генплана предсказуемо стала та, что посвящена развитию метрополитена. В ней указано, что к 2040 году в городе должно быть уже 120 станций метро (против существующих 72!). Помимо уже действующих пяти линий, в городе предполагается запустить также Красносельско-Калининскую, Адмиралтейско-Охтинскую и Кольцевую линии. Планы такого резкого увеличения протяженности городской подземки, кажутся как минимум амбициозными, особенно если вспомнить, что последняя станция была открыта в городе в октябре 2019 года. Впрочем, это не единственное, что вызывает вопросы экспертов.
Георгий Фролов
Транспортный планировщик
«Читать материалы Генерального плана посвященные рельсовому транспорту, конечно, безумно скучно. Основных проблем, как мне кажется, всего две. Развитие железных дорог и метрополитена с трамваем показано раздельно. Возможно, это случайность, а с другой стороны, это вполне коррелирует с тем фактом, что градостроители старой школы классически не воспринимают железные дороги и метро как составляющие единого транспортного каркаса.
Вторая же проблема касается, наверное, не столько метро, сколько всего генплана в целом. Город расползается в поля новостройками, и генплан ничего не пытается с этим делать. Он просто это фиксирует, не предлагая никаких новых идей и смыслов. Ровно также в проекте изменений в генплан развивается и метро, просто протягиваясь чуть дальше за новостройками. Линии остаются все те же, станции тоже. Все то же самое, что было нарисовано 30-40 лет назад в совершенно другом городе и другой стране, просто чуть вытягивается и двигается влево-вправо.
Изменить это можно только рисуя новый генплан с чистого листа. Попробовать, вместо того чтобы участвовать в "пьянке расползания города", ее возглавить, максимально сократив застройку полей в пользу преобразования существующих городских территорий. В такой же логике видоизменилась бы и целевая схема развития метро — например, сократившись только до самых приоритетных и реалистичных до 2040-2050 годов одной или двух линий, выбор которых был бы сделан с учетом актуальных вызовов города.
Сейчас, например, это могли бы быть Красносельско-Калининская линия и железнодорожный тоннель, связывающий Балтийское и Всеволожское направление железной дороги. Оба проекта обеспечили бы заметное улучшение транспортной доступности для уже застроенных территорий, внутригородских пространств, требующих преобразования, а также пригорода, уже имеющего доступ к транспортной инфраструктуре. Такой фокус снизил бы интерес застройщиков к "полям", что снизило бы темпы расползания города».
Пять переправ через Неву
Нева — один из главных брендов Петербурга, причина, по которой город появился именно здесь. Однако с точки зрения городской транспортной инфраструктуры река, тем более такая широкая, не только преимущество, но и причина многих сложностей. Она разделяет город на части, соединить который должны мосты и тоннели. Новый Геплан предполагает строительство сразу пяти переправ через главную реку города. Однако, как поясняют эксперты, в нем могло оказаться даже больше мостов, чем сейчас планируется.
Илья Резников
Главный инженер проектов Лаборатории градопланироваяния
«Представленный общественности Генплан Петербурга, как мне кажется, наконец-то стал результатом договоренностей между всеми комитетами Правительства города, в том числе в части транспорта. В это сложно поверить, но все последние годы позиция Комитета по градостроительству и архитектуре отличалась от мнения Комитетов, непосредственно отвечающих за развитие транспортной отрасли — КРТИ и КТ. Потому перечни мероприятий в отраслевых проектах, таких как Концепция развития транспортной системы Петербурга или Отраслевая схема развития метро, отличались от набора предложений Генплана. Сегодня эти разночтения наконец-то преодолены. Но именно поэтому в представленном документе для специалистов нет ничего или почти ничего нового, в том числе и в списке мостов и путепроводов, которые предлагается построить.
Также нужно понимать, что невозможно рассматривать большие мосты в отрыве от магистралей, в створе которых они должны быть построены. Прошли те времена, когда через Неву строили Благовещенский или Большеохтинский мост, и каждый из них сам по себе был невероятным событием. Сегодня мост без равноценных подъездов – это затратная дорога в никуда.
Новый Генплан суммарно предлагает создать 5 новых переходов через Неву: Ново-Адмиралтейский, Арсенальный и Большой Смоленский мосты в составе обычной улично-дорожной сети, мост в створе скоростной платной широтной магистрали (Фаянсовая – Зольная), а также Орловский тоннель (тоже вероятно платный). В принципе, все эти переправы необходимы, могут быть обеспечены подходами, хотя лично мое мнение, что все они принципиально должны быть бесплатными. Однако нужно отметить, что от двух из них уже отказывались: от тоннеля в связи с его запредельной стоимостью и от Ново-Адмиралтейского моста из-за связанных с ним проблем судоходства. Их сохранение в Генплане скорее правильно — нужно резервировать их створы, но ожидать их скорого строительства явно не стоит.
С грустью отмечаю, что из Генплана ушло еще 2 крупных переправы. Исчез тоннель между Наличной улицей и набережной Екатерингофки, который как раз мог бы заменить проблемный по многим причинам Ново-Адмиралтейский мост. Убрали также мост через Неву южнее Рыбацкого, который хорошо вписывался в южную широтную магистраль (Волхонское шоссе – Усть-Славянка), позволяя продлить ее в Ленинградскую область через Новосаратовку до Мурманского шоссе.
Кроме указанных больших мостов, Генплан предлагает строительство множества малых и средних мостовых переходов, а также путепроводов через железные дороги, значимость которых часто аналогична мостам. Говорить о них будет верно в контексте развития соответствующих магистралей. В этой логике Генплан даже сохранил определенное число предложений, ранее уже рождавших противодействие. Один из них — мост через Смоленку в створе продолжения набережной Макарова. Причина его сохранения как раз в необходимости достройки магистрали вдоль Малой Невы, которая уже преимущественно создана за исключением этого небольшого разрыва. Таким же образом должен появиться мост через Охту для создания дополнительного въезда в район Пороховые (соединение Партизанской улицы с проспектом Ударников), мост через Ижору в контексте продление Усть-Ижорского шоссе, а также многие другие.
Последнее, что важно указать. Как показывает опыт, наличие в Генплане того или иного проекта не означает его скорого строительства. Здесь не стоит питать иллюзий – пока мы не видим реального ускорения строительства транспортной инфраструктуры в Петербурге. И если такое ускорение произойдет, более желательным является сценарий первоочередного всемерного развития общественного транспорта, включая строительство метрополитена, развитие пригородно-городского ж/д сообщения, повышение качества наземного городского транспорта».
Озеленение Петербурга
Согласно генплану под парки, скверы и другие зоны отдыха планируют выделить 29 % от общего количества зон. До 2030 года обещают сделать «Тучков буян», Армашевский сквер на улице Потапова, в Приморском районе — парк культуры и отдыха «Озеро Долгое», в Петродворцовом районе — «Фестиваль-парк», в Шушарах — «Парад садов»; два парка вдоль западного берега Волковки, один из которых хотят доделать к 2040 году. До 2024 еще могут появиться пять пляжей в Курортном районе и два в Стрельне. Однако эксперты отмечают недостаток системности в решении проблем озеленения.
Гавриил Малышев
Аналитик города, урбанист бюро «Новая Земля»:
«Парки в любом случае — радостное событие. Если рассматривать ситуацию более глобально, наука городского озеленения в Петербурге катастрофически отстала, и строительство парков в небольшом количестве эту ситуацию не исправит. В Китае, США и Южной Африке к зеленым зонам относятся как к элементам экологического каркаса города. Помимо рекреационной функции парки и скверы защищают от шума, фильтруют загрязненный воздух, задерживают ветер, регулируют микроклимат. Чтобы экосистема была устойчивой, она должна быть связной: помимо точечных объектов вроде скверов и площадных парков, необходимо озеленение улиц, создание бульваров.
Для Петербурга было бы здорово разработать проект зеленого каркаса, рассматривающий парки не только как зоны отдыха, но и решающий комплексные задачи, касающиеся изменения климата, об этом писала команда бюро MLA+ в книге “Нераскрытый зеленый Петербург”. В России есть города, использующие подобную практику: например, в Воронеже и Улан-Удэ. Благодаря такому подходу можно посмотреть, где соотношение плотности населения и парков значительно отличается или территории перегреваются в жару.
При этом важно изменить устаревшие нормативы: сейчас действуют по принципу "в среднем по больнице", то есть суммируют общее озеленение города и делят на количество квадратных метров и человек. В то время, как сегодня важно, чтобы в каждой точке города был парк в 15-минутной пешей доступности — это поможет снизить высокую антропогенную нагрузку».
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова
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