120 станций метро, ВСМ Петербург — Москва, новые мосты через Неву: как Петербург будет развиваться до 2040 года

Аркадий Гершман

Урбанист, автор телеграм-канала «Город в движении»:

«Сейчас на Сапсаны такой высокий спрос, что поездов просто не хватает и пропускная способность существующей линии на пределе. Кроме того, совмещать на одном линии скоростные поезда, электрички, поезда дальнего следования и грузовые сложно технически и организационно — они плохо сочетаются друг с другом. Так что предложение построить отдельную линию ВСМ оправдано, иначе пропускную способность для скоростного движения не увеличить, к тому же за счет этого получится вернуть на текущую линию электрички и реанимировать грузовое сообщение

Размещение нового вокзала крайне неудобно для пассажиров. Есть ощущение, что новые станции в Петербурге, Твери и Новгороде вообще проектировали ради хорошего заработка, а не для людей. Как мне рассказывали эксперты, согласно расчетам в принципе на существующий Московский вокзал можно было бы заводить высокоскоростные поезда, поэтому в новом строительстве нет необходимости. При этом у людей были бы удобные пересадки на общественный транспорт. Вместо этого сегодня мы имеем неудобные пересадки на бывших складских территориях, откуда до метро и остановок далеко идти. Не говоря уже о том, что пассажиры, как правило, маломобильны, так как передвигаются с сумками. Все это доставляет дискомфорт.

Смущает расположение новых вокзалов около Великого Новгорода и Твери — по сути они в полях. Получается, жители этих городов получат быстрый транспорт до Петербурга и Москвы, но чтобы добраться до вокзала, нужно будет потратить примерно столько же времени, сколько ехать, например, от Новгорода до Петербурга. Скорее всего, при проектировании исходили из простоты строительства, но не брали в расчет потенциальные плюсы проекта, как ВСМ будут пользоваться люди.

Откуда брать деньги на стройку — большой вопрос, потому что их нет. На подъезде к Москве ВСМ объединена с проектом городской электрички, поэтому какую-то часть сейчас возводят в рамках реформы городской электрички, но есть подозрения, что на этапе от Зеленограда до Москвы вся ВСМ и закончится.

Высокоскоростные дороги — долгосрочные и дорогие проекты которые, раскрываются в течение десятилетий. Сегодня в России так планировать не умеют, никто не знает, что будет завтра. Хочется верить, что в какой-то момент деньги закончатся, проект устареет, и в прекрасной России будущего хорошие проектировщики и заказчики переосмыслят проект в части промежуточных вокзалов и станций в Петербурге».