Поезд из Петербурга до Москвы за 2 часа: такое вообще возможно? Что известно о плане строительства ВСМ до столицы?

Строительство высокоскоростной магистрали Петербург-Москва планируется завершить к 2027 году — об этом заявил на днях глава ОЖД Виктор Голомолзин. Незадолго до этого петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что город готов к реализации проекта ВСМ. Нам уже паковать чемоданы? А есть ли достаточно быстрые для такой магистрали поезда? И сколько могут стоить билеты, чтобы скоростное сообщение между столицами было рентабельным? Об этом редакции «Собака.ru» рассказали Александр Поликарпов, управляющий партнер ROLLINGSTOCK Agency, и Константин Трофименко, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
Сколько лет проекту ВСМ между Москвой и Петербургом?
Константин Трофименко: Если брать утопические планы, идея скоростного сообщения между городами тянется с первых лет советской власти. Но это были скорее не конкретные планы, а фантазии. Если говорить о сколько-нибудь оформленных проектах, то они также существовали еще в СССР. Но они базировались на экспериментальных технологиях, к примеру, была идея запустить маглев (поезд на магнитной подушке. — Прим. ред.).
Александр Поликарпов: В начале 90-х был даже осуществлен выкуп земли для будущего вокзала и разрабатывался собственный высокоскоростной поезд «Сокол». Но тогда проект так и не реализовали.
За последние 20 лет к проекту ВСМ Москва — Петербург подступались несколько раз, однако различные причины постоянно сдвигали сроки реализации. В частности, в середине нулевых было принято решение запустить высокоскоростные «Сапсаны» на существующей инфраструктуре вместо создания новой линии ВСМ. В ряде итераций проект сдвигался по экономическим и политическим причинам или в связи с долгими согласовательными процедурами. На экономическую модель проекта сильно влияло состояние экономики страны. Однако стоит отметить, что проект не останавливался, а направлялся на доработки и актуализацию.
Велик ли шанс, что его все же реализуют к 2027 году?
Константин Трофименко: По линии уже есть проектные решения, они положены на рельеф. Это вполне рабочий проект, с которым можно непосредственно подходить к работе. Другое дело, насколько такой масштабный проект реализуем сейчас, в нынешнем состоянии экономики страны. Поэтому не стоит исключать очередного переноса сроков реализации.
Александр Поликарпов: Работа над проектом идет активно, в 2023 году проектная документация должна пройти государственную экспертизу, разрабатывается новый поезд. Определенные этапы подготовительной работы были сделаны еще в 2020—2022 году, поэтому заявления губернатора Санкт-Петербурга о готовности к началу строительства могут быть вполне корректны.
Но надо понимать, что это пилотный проект, на котором набиваются шишки и лечатся «детские болезни» техники, отрабатывается и оптимизируется технология работы, которая потом масштабируется на новые проекты. Более того, в проекте могут быть и будут организационные задержки, которые будут увеличивать время строительства. Если проект продолжит реализовываться с текущей интенсивностью, тогда запуск линии в коммерческую эксплуатацию будет в 2027—2029 годах.
Время в пути должно занимать 2 часа 15 минут — это возможно?
Александр Поликарпов: На ВСМ Москва — Санкт-Петербург планировалась эксплуатация поездов с максимальной скоростью 360 км/ч. В 2019 году, когда определялся производитель подвижного состава, в мире не было действующих высокоскоростных поездов под такую скорость. Также российские условия эксплуатации, в том числе климатические, и нормативы жестче, чем на существующих высокоскоростных линиях. Поэтому требовалось создание нового поезда под российские условия.
В 2019-м под эту задачу было создано совместное предприятие РЖД, «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и Siemens, названное «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта». Оно должно было создать новый поезд с учетом опыта немецкого технологического партнера. Одним из условий реализации проекта было сохранение интеллектуальных прав на разработки за российской стороной. В 2022 году Siemens ушел из России, разорвав все действующие договоренности.
Российские компании заявили о готовности самостоятельно разработать высокоскоростной поезд. И действительно, работа продолжается довольно активно, сейчас идет этап формирования конкретных техзаданий на компоненты, в конце прошлого года было заявление РЖД о начале сборки поезда под 360 км/ч в 2026 году.
Как реализация проекта скажется на других поездах? А самолетах?
Константин Трофименко: Спрос на «Сапсаны» резко упадет, поэтому целесообразности в их использовании на этом маршруте не будет. Их можно будет перевести на другие направления.
Это разгрузит основную ветку между Петербургом и Москвой для грузовых поездов и электричек, расписание которых в свое время было сильно перепахано ради «Сапсанов».
Что касается авиации, то какую-то часть рынка ВСМ у них, конечно, отберет. Но какая-то доля все равно останется, ведь не всем надо в центр города. Кому-то, наоборот, нужно в район аэропорта (к примеру, на пересадочный рейс). На ценах перелетов это тоже вряд ли существенно скажется — в авиации и железных дорогах очень мало чистого рынка. Немалая часть цены билетов датируется. Поэтому вряд ли стоит ожидать резких изменений в стоимости.
Сколько могут стоить билеты на ВСМ?
Константин Трофименко: Строительство ВСМ — проект очень дорогой, но не стоит думать, что в случае его реализации стоимость билетов тоже будет заоблачной. Для таких крупных проектов рентабельность никогда не считается только через стоимость билетов.
Это не запуск новой маршрутки до булочной, когда владелец автобусного парка прикидывает, сколько для него будет стоить бензин, какая будет зарплата у водителя и, исходя из этого, назначает стоимость проезда.
Здесь не так работает, это долгосрочные инвестиции, государственно-частное партнерство, нацеленное на общее развитие территории. Поэтому в рентабельность проекта закладывается экономический эффект от связи Петербурга и Москвы, по сути, в единое экономическое пространство. Поэтому не исключено, что билеты могут оказаться даже дешевле «Сапсана», но говорить об этом пока рано.
Насколько проект ВСМ вообще целесообразен? И сколько будут стоить билеты, чтобы его окупить?
Александр Поликарпов: Целесообразность проекта ВСМ — довольно сложный вопрос, на него стоит смотреть с разных углов. В первом приближении, с экономической точки зрения, создание сети ВСМ в России кажется неэффективным, ведь между крупными городами большие расстояния, относительно низкая численность населения. Только на линии Москва — Санкт-Петербург достаточный пассажиропоток для ВСМ, но есть «Сапсан», скоростная автомагистраль, хорошее авиасообщение. В мировой практике только очень небольшое количество линий ВСМ коммерчески эффективны.
Но есть другой, более комплексный, взгляд на ситуацию. Создание и строительство ВСМ линии и подвижного состава стимулирует НИОКРы, научные достижения, появление новых технологий и материалов, создание новых производств и рабочих мест. По последним оценкам экономистов, синергетический эффект для экономики России от создания линии ВСМ превысит издержки по реализации проекта.
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