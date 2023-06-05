Поезд из Петербурга до Москвы за 2 часа: такое вообще возможно? Что известно о плане строительства ВСМ до столицы?

Сколько лет проекту ВСМ между Москвой и Петербургом?

Константин Трофименко: Если брать утопические планы, идея скоростного сообщения между городами тянется с первых лет советской власти. Но это были скорее не конкретные планы, а фантазии. Если говорить о сколько-нибудь оформленных проектах, то они также существовали еще в СССР. Но они базировались на экспериментальных технологиях, к примеру, была идея запустить маглев (поезд на магнитной подушке. — Прим. ред.).

Александр Поликарпов: В начале 90-х был даже осуществлен выкуп земли для будущего вокзала и разрабатывался собственный высокоскоростной поезд «Сокол». Но тогда проект так и не реализовали.

За последние 20 лет к проекту ВСМ Москва — Петербург подступались несколько раз, однако различные причины постоянно сдвигали сроки реализации. В частности, в середине нулевых было принято решение запустить высокоскоростные «Сапсаны» на существующей инфраструктуре вместо создания новой линии ВСМ. В ряде итераций проект сдвигался по экономическим и политическим причинам или в связи с долгими согласовательными процедурами. На экономическую модель проекта сильно влияло состояние экономики страны. Однако стоит отметить, что проект не останавливался, а направлялся на доработки и актуализацию.