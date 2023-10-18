В доме Брюллова на Васильевском острове откроют креативный кластер

Компании BS ART Development Александра Басалыгина удалось привлечь инвесторов к будущему проекту-аналогу «Голицын Лофта». Братья Михаил и Евгений Скигины собираются вложить порядка 300 млн рублей в восстановление Дома Брюллова на Васильевском острове, а также в реализацию креативного пространства, сообщил сам Михаил Скигин РБК Петербург. По его оценкам, эта сумма составляет примерно 2/3 от необходимых инвестиций. Остальную часть вкладывает девелопер проекта BS ART Development Group.

Площадь здания составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. Привести в порядок дом Брюллова должны за 7 лет. Изначально в восстановление должны были вложить в 150 млн рублей, но после проведения историко-культурной экспертизы и разработки проекта объем инвестиций вырос.

«Дом Брюллова расположен интересно; там достаточно большая проходимость. Это пространство станет недостающим элементом паззла в историческом ландшафте Васильевского острова», —пояснил Михаил Скигин.

Гендиректор BS ART Development Александр Басалыгин отметил, что провести основную часть реставрации и запустить объект в эксплуатацию должны в 2024 году. Креативное пространство будет называться «Брюллофт».

В июне этого года КГИОП согласовал приспособление дома Брюллова под офисное здание. На первом этаже здания собираются разместить точки общепита (бар, буфет, кафетерий, закусочная, предприятие быстрого обслуживания), а выше хотят отдать под офисные и вспомогательные помещения.

«Это будет ближайший аналог нашего «Голицын Лофта» по концепции и, надеюсь, по популярности. Кадетская линия очень близка к парадному центру Петербурга, здесь существует историческая атмосфера, а дом архитектора Брюллова может стать дополнительным поводом для посещения места», — сообщил Басалыгин.

Напомним, что о создании креативного пространства стало известно еще в середине 2022 года. Тогда здание передали Смольным по программе льготной аренды. Работы, курировать которые будет идеолог кластеров «Голицын Лофт», «Архитектор» и «Флигель» Александр Басалыгин, должны занять не более 7 лет. По результатам торгов новым арендатором стало ООО «Я хочу быть твоей канарейкой», единственным учредителем которой является Станислав Дейнека.

А уже спустя год Государственная историко-культурная комиссия разрешила реставрации дома на Кадетской линии В.О., 21. Согласно документу, здание приспособят под офисные нужды.