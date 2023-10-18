В доме Брюллова на Васильевском острове откроют креативный кластер

Отреставрировать особняк и запустить его в работу планируют в 2024 году. На первом этаже здания собираются разместить точки общепита (бар, буфет, кафетерий, закусочная, предприятие быстрого обслуживания), а выше хотят отдать под офисные и вспомогательные помещения.
Компании BS ART Development Александра Басалыгина удалось привлечь инвесторов к будущему проекту-аналогу «Голицын Лофта». Братья Михаил и Евгений Скигины собираются вложить порядка 300 млн рублей в восстановление Дома Брюллова на Васильевском острове, а также в реализацию креативного пространства, сообщил сам Михаил Скигин РБК Петербург. По его оценкам, эта сумма составляет примерно 2/3 от необходимых инвестиций. Остальную часть вкладывает девелопер проекта BS ART Development Group.
Площадь здания составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. Привести в порядок дом Брюллова должны за 7 лет. Изначально в восстановление должны были вложить в 150 млн рублей, но после проведения историко-культурной экспертизы и разработки проекта объем инвестиций вырос.
«Дом Брюллова расположен интересно; там достаточно большая проходимость. Это пространство станет недостающим элементом паззла в историческом ландшафте Васильевского острова», —пояснил Михаил Скигин.
Гендиректор BS ART Development Александр Басалыгин отметил, что провести основную часть реставрации и запустить объект в эксплуатацию должны в 2024 году. Креативное пространство будет называться «Брюллофт».
В июне этого года КГИОП согласовал приспособление дома Брюллова под офисное здание. На первом этаже здания собираются разместить точки общепита (бар, буфет, кафетерий, закусочная, предприятие быстрого обслуживания), а выше хотят отдать под офисные и вспомогательные помещения.
«Это будет ближайший аналог нашего «Голицын Лофта» по концепции и, надеюсь, по популярности. Кадетская линия очень близка к парадному центру Петербурга, здесь существует историческая атмосфера, а дом архитектора Брюллова может стать дополнительным поводом для посещения места», — сообщил Басалыгин.
Напомним, что о создании креативного пространства стало известно еще в середине 2022 года. Тогда здание передали Смольным по программе льготной аренды. Работы, курировать которые будет идеолог кластеров «Голицын Лофт», «Архитектор» и «Флигель» Александр Басалыгин, должны занять не более 7 лет. По результатам торгов новым арендатором стало ООО «Я хочу быть твоей канарейкой», единственным учредителем которой является Станислав Дейнека.
А уже спустя год Государственная историко-культурная комиссия разрешила реставрации дома на Кадетской линии В.О., 21. Согласно документу, здание приспособят под офисные нужды.
Участок земли на Кадетской линии Васильевского острова был впервые застроен в 1780-х годах — купец В. Грехов возвел здесь трехэтажный каменный дом в стиле строгого классицизма. По периметру двора были построены флигели и корпус, выходящий на Тучков переулок. В 1845 году новым владельцем участка стал архитектор Александр Брюллов — один из основоположников «помпейского стиля» в русской архитектуре периода историзма, участник строительства Дворцовой площади, автор проекта штаба Гвардейского корпуса, Петрикирхе на Невском проспекте и других зданий.
Брюллов перестроил дом на Кадетской без изменения главного фасада. По его проекту был возведен поперечный корпус во дворе, заново созданы интерьеры, в оформлении которых использовались мотивы древнеримского жилища, перестроены флигели, созданы дворовые фасады в стиле древнеримских сооружений. Во дворе был установлен фонтан и статуя Аполлона-Мусагета. Стены парадной лестницы здания были облицованы искусственным мрамором красного и желтого цвета, а большой зал анфилады выполнен в помпейском стиле. Одноэтажный корпус по Тучкову переулку Брюллов надстроил двумя этажами и оформил в стиле безордерного неоренессанса. Квартиры здесь сдавались, а в дворовых флигелях размещались конюшни, каретный и дровяной сараи.
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