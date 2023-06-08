Экспертиза одобрила перепрофилирование дома Брюллова под креативное пространство

Теперь в доме Брюллова откроют креативное пространство. Соответствующий акт опубликован на сайте Комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП). На первом этаже появится зона общепита, на остальных — офисные и вспомогательные помещения. Внутреннюю планировку сделают с «сохранением местоположения всех наружных и внутренних капительных стен, отметок коньков и карнизов крыш», а также с сохранением исторического облика фасадов и интерьеров. Вход в здание сохранится с Кадетской линии и с Тучкова переулка.

Креативное пространство в здании планируется открыть в следующем году. По словам экспертов, затраты на реставрацию могут достичь 200 миллионов рублей.

Здания Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения отреставрируют в 2023 году.

Смольный пообещал отремонтировать фасад дома, где работал Виктор Цой. Власти планируют закончить работы до конца этого года.