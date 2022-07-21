Дом архитектора Брюллова на Кадетской линии отреставрируют и превратят в креативное пространство

Дом архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии отреставрируют и прекратят в креативное пространство. Здание передано Смольным по программе льготной аренды. Работы, курировать которые будет идеолог кластеров «Голицын Лофт», «Архитектор» и «Флигель» Александр Басалыгин, должны занять не более 7 лет.
Аукцион на право аренды объекта культурного наследия «Дом А. П. Брюллова (П.Ю. Сюзора)» был объявлен Фондом имущества 17 июля. По результатам торгов новым арендатором стало ООО «Я хочу быть твоей канарейкой», единственным учредителем которой является Станислав Дейнека. Как пишет «Деловой Петербург», до апреля 2021 года компания принадлежала основателю BS Art Development Group (кластеры «Голицын Лофт», «Архитектор», «Флигель», «Третий кластер») Александру Басалыгину. «Мы бережно выполним реставрацию и откроем свое креативное пространство, это здание идеально подходит под такой проект», — рассказал о планах предприниматель.
Согласно условиям программы, с арендатором заключает договор на 49 лет. В первые 7 лет он проводит реставрационные и ремонтные работы в отношении объекта: первые два года предоставляются для разработки и согласования проектной документации, оставшиеся 5 лет отводятся на выполнение самих работ. В течение этого времени арендная плата будет уплачиваться в размере, определенном по результатам аукциона. По завершении всех восстановительных мероприятий арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр, которая будет уплачиваться остальной период аренды.
Участок земли на Кадетской линии Васильевского острова был впервые застроен в 1780-х годах — купец В. Грехов возвел здесь трехэтажный каменный дом в стиле строгого классицизма. По периметру двора были построены флигели и корпус, выходящий на Тучков переулок. В 1845 году новым владельцем участка стал архитектор Александр Брюллов — один из основоположников «помпейского стиля» в русской архитектуре периода историзма, участник строительства Дворцовой площади, автор проекта штаба Гвардейского корпуса, Петрикирхе на Невском проспекте и других зданий.
Брюллов перестроил дом на Кадетской без изменения главного фасада. По его проекту был возведен поперечный корпус во дворе, заново созданы интерьеры, в оформлении которых использовались мотивы древнеримского жилища, перестроены флигели, созданы дворовые фасады в стиле древнеримских сооружений. Во дворе был установлен фонтан и статуя Аполлона-Мусагета. Стены парадной лестницы здания были облицованы искусственным мрамором красного и желтого цвета, а большой зал анфилады выполнен в помпейском стиле. Одноэтажный корпус по Тучкову переулку Брюллов надстроил двумя этажами и оформил в стиле безордерного неоренессанса. Квартиры здесь сдавались, а в дворовых флигелях размещались конюшни, каретный и дровяной сараи.
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