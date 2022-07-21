Дом архитектора Брюллова на Кадетской линии отреставрируют и превратят в креативное пространство

Аукцион на право аренды объекта культурного наследия «Дом А. П. Брюллова (П.Ю. Сюзора)» был объявлен Фондом имущества 17 июля. По результатам торгов новым арендатором стало ООО «Я хочу быть твоей канарейкой», единственным учредителем которой является Станислав Дейнека. Как пишет «Деловой Петербург», до апреля 2021 года компания принадлежала основателю BS Art Development Group (кластеры «Голицын Лофт», «Архитектор», «Флигель», «Третий кластер») Александру Басалыгину. «Мы бережно выполним реставрацию и откроем свое креативное пространство, это здание идеально подходит под такой проект», — рассказал о планах предприниматель.

Согласно условиям программы, с арендатором заключает договор на 49 лет. В первые 7 лет он проводит реставрационные и ремонтные работы в отношении объекта: первые два года предоставляются для разработки и согласования проектной документации, оставшиеся 5 лет отводятся на выполнение самих работ. В течение этого времени арендная плата будет уплачиваться в размере, определенном по результатам аукциона. По завершении всех восстановительных мероприятий арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр, которая будет уплачиваться остальной период аренды.