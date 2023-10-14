В следующем году в Петербурге откроют более 100 общественных пространств

Средства на новые общественные пространства будут выделят из городского бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды». Позже жители районов определят лучшие проекты с помощью голосования. «В рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года было выстроено 224 объекта, в этом году сдается ещё больше 60, и на следующий год проектируется более 100 объектов», — рассказала ТАСС руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Ольга Черданцева.

Увеличивать количество общественных пространств планируют и в 2025 году. Так, на 2025 год намечено благоустройство парка Малиновка, где создадут несколько садов, рокарий и зону отдыха. Реконструкция обсуждалась с местными жителями. Для этого несколько раз организовывали встречи, по итогам которых концепция менялась. Например, именно жители района предложили высадить малиновую рощу и создать две спортивные зоны.

Недавно в Красногвардейском районе открыли сад «Времена года». Там высадили растения для всех сезонов. А территория сада разделена на три зоны: зеленую, прогулочную и рекреационную.