18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В следующем году в Петербурге откроют более 100 общественных пространств

Поделиться:

Среди проектов создание скверов и парков, реконструкция набережных и каналов. Власти пообещали, что во время работ специалисты будут учитывать архитектуру конкретного места.

konstantinks / Shutterstock.com

Средства на новые общественные пространства будут выделят из городского бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды». Позже жители районов определят лучшие проекты с помощью голосования. «В рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года было выстроено 224 объекта, в этом году сдается ещё больше 60, и на следующий год проектируется более 100 объектов», — рассказала ТАСС руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Ольга Черданцева.

Увеличивать количество общественных пространств планируют и в 2025 году. Так, на 2025 год намечено благоустройство парка Малиновка, где создадут несколько садов, рокарий и зону отдыха. Реконструкция обсуждалась с местными жителями. Для этого несколько раз организовывали встречи, по итогам которых концепция менялась. Например, именно жители района предложили высадить малиновую рощу и создать две спортивные зоны.

Недавно в Красногвардейском районе открыли сад «Времена года». Там высадили растения для всех сезонов. А территория сада разделена на три зоны: зеленую, прогулочную и рекреационную.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: