В следующем году в Петербурге откроют более 100 общественных пространств

Среди проектов создание скверов и парков, реконструкция набережных и каналов. Власти пообещали, что во время работ специалисты будут учитывать архитектуру конкретного места.
Средства на новые общественные пространства будут выделят из городского бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды». Позже жители районов определят лучшие проекты с помощью голосования. «В рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года было выстроено 224 объекта, в этом году сдается ещё больше 60, и на следующий год проектируется более 100 объектов», — рассказала ТАСС руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Ольга Черданцева.
Увеличивать количество общественных пространств планируют и в 2025 году. Так, на 2025 год намечено благоустройство парка Малиновка, где создадут несколько садов, рокарий и зону отдыха. Реконструкция обсуждалась с местными жителями. Для этого несколько раз организовывали встречи, по итогам которых концепция менялась. Например, именно жители района предложили высадить малиновую рощу и создать две спортивные зоны.
Недавно в Красногвардейском районе открыли сад «Времена года». Там высадили растения для всех сезонов. А территория сада разделена на три зоны: зеленую, прогулочную и рекреационную.
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