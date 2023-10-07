В Красногвардейском районе открыли сад «Времена года»

В обновленном общественном пространстве высадили растения, характерные для всех сезонов. Сам сад занимает около 3 га, он спроектирован с учетом естественного ландшафта. Специалисты сохранили здоровые растения и обошли их брусчаткой, но высадили новые деревья и кустарники. Территория сада разделена на три зоны: зелёную, прогулочную и рекреационную. В прогулочной зоне обустроили пешеходные дорожки, на набережной реки Лубья создали смотровые площадки. В зоне отдыха стоят навесы и скамейки. Отличительной чертой сада стал синий асфальт.

Но на этом работы по благоустройству не закончены, до конца года в общественном пространстве появится освещение. Вице-губернатор Петербурга и бывший глава района Евгений Разумишкин сообщил, что осенью в саду высадят более 250 деревьев и 30 000 кустарников.

Вчера стало известно, что в парке «Малиновка» появятся цветочные сады и места для рыбалки. Ключевая идея пространства — включение природных элементов и исторических образов.