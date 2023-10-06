В парке «Малиновка» появятся цветочные сады и места для рыбалки

По заявлению авторов концепции, В парке появится больше зелени: малиновая роща, цветочный, сенсорный и луговой сады, а также рокарий. Для этого парк разделят на несколько зон: событийную, отдыха, спортивную, детскую, солнечную и другие. В парке обустроят выходы к воде, места для рыбалки и наблюдения за птицами. Навесы в парке будут в форме листьев малины.

Основным объектом притяжения парка является водоем. Проектом предлагается частичное укрепление берега габионом. Также планируется организовать благоустроенные и безопасные спуски к воде. К спускам ведет неширокая тропа. Таким образом, создаются уединенные тихие зоны отдыха. Благоустройство запланировано на 2025 год. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

На прошлой неделе, после двухлетней реконструкции в Петербурге открыли парк Авиаторов. При реконструкции специалисты уделили особое внимание экологической составляющей.