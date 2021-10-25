Архитектурное бюро «Хвоя» разработало концепцию преобразования территории яхт-клуба на Петровской косе. В его основе — сочетание современной и удобной яхтенной марины и полноценного общественного пространства с городской набережной. Показываем рендер архитектурного проекта.
Концепцию преобразования территории яхт-клуба на Петровской косе архитектурное бюро «Хвоя» разработало совместно с архитектором «Студии 44» Иваном Кожиным и спортивным коллективном яхтсменов СПбРЯК — центрального речного яхт-клуба. В основе проекта «две ясные составляющие преобразования Петровской косы» — яхт-клуб и городская набережная.
«В нашем предложении сохраняются и развиваются идеи сложившегося зонирования территории. Северная часть клуба со слипом сохраняет свои спортивно-обучающие функции, южная часть будет дополнена новыми эллингами и бонами и станет местом стоянки по преимуществу килевых яхт, в том числе флота клуба», — говорят о проекте его создатели.
Центральная аллея делит территорию клуба на две части. Навесы, укрывающие места стоянок яхт, соединяются над дорогой аркой, формирующей вход в клуб. Рабочую гавань, «важную и насыщенную» площадь клуба, предложено благоустроить и зонировать — так, чтобы использовать ее рекреационные возможности и развить ее технологический потенциал. На юго-восточной оконечности расположится павильон кафе, откуда можно будет наблюдать за работой крана. Сам кран планируется дополнить слипом с краном козлового типа для спуска тяжелых яхт.
Южная набережная, оформленная гранитным амфитеатром, дополняется озеленением и малыми архитектурными формами. В акватории Малой Невы устраиваются новые места стоянки яхт. К бону, защищающему яхты от волн, могут быть пришвартованы дебаркадеры с разнообразными функциями. Для удобства соединения понтонов с берегом устраивается новый нижний уровень набережной. Существующий ремонтный эллинг реконструируется.
Площадь, используемая для хранения лодок, перекрывается навесом из сборных металлических конструкций. В южной части этого навеса будут расположены три небольших эллинга. Предполагается, что в зимнее время за ремонтом яхт в них можно будет наблюдать через большие окна, выходящие на набережную. А в летнее время в пустых помещениях смогут располагаться выставки, лекционные и многофункциональные залы и кафе с видами на воду.
Фронт парадной гавани, согласно проекту, дополнятся новым зданием физкультурно-оздоровительного и административного комплекса. Вместе два дома фланкируют центральную аллею клуба, которая заканчивается Флаговой площадью. Существующие откосы набережных озеленяются. Поскольку основные загрузки и подъезды предполагается сосредоточить на центральной аллее, все набережные становятся пешеходными прогулочными маршрутами — включая дугу волнолома парадной гавани. На самой западной оконечности мыса, на амфитеатре волнолома, авторы проекта предусмотрели крытые места для наблюдения за гонками в акватории Невы.
Авторы проекта также предлагают пересмотреть существующее поле перед зданием клуба и наполнить его новыми функциями. Поле делится на пять частей, каждая из которых может быть как частью целого, так и функционировать отдельно. Здесь может быть детская и спортивная площадка, плодовый сад, многофункциональная площадь, ландшафтный парк с павильонами или даже бассейн 50х12 метров с раздевалками. «Так, многофункциональная площадь может превращаться в ярмарку или в ледовый каток, ландшафтный парк — в зимние горки. Бассейн же предполагается использовать круглогодично, как для занятий яхтсменов, так и для отдыха всех желающих», — резюмируют авторы проекта.
Существующая парусная школа, расположенная у слипа, сохраняется и развивается. Согласно проекту, территория от центральной аллеи до береговой линии становится базой образовательного и учебного яхтенного центра. Существующее здание ремонтируется и приспособляется для нужд школы. Неотапливаемый навес перекрывает обширную территорию на высоте 12 метров, позволяя расположить под ним технологичные места для хранения швертботов и яхт легких монотипных классов. Для стоянки яхт с мачтами предусмотрены открытые площадки. Предполагается, что парусная школа будет функционировать не только летом, но и зимой, развивая буерный спорт.
Историческая сад и дом Ропса — объекты культурного наследия. Метод архитектурного бюро для данной части клуба — сохранение, реставрация и приспособление. «Береговую линию, примыкающую к саду, характеризует обилие зелени. Эту особенность предполагается сохранить и распространить на все набережные клуба. Существующие сооружения в саду предлагается разобрать, на их месте организовать спортивные площадки. Здание дома Ропса реставрируется и приспосабливается для использования в качестве администрации и музея клуба. На полянах обустроенного сада можно будет расположить глэмпинг. Новые внедрения ограничиваются строительством павильонов санузлов и душевых», — говорят авторы проекта.
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