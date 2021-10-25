Архитектурное бюро «Хвоя» разработало концепцию преобразования территории яхт-клуба на Петровской косе

Южная набережная, оформленная гранитным амфитеатром, дополняется озеленением и малыми архитектурными формами. В акватории Малой Невы устраиваются новые места стоянки яхт. К бону, защищающему яхты от волн, могут быть пришвартованы дебаркадеры с разнообразными функциями. Для удобства соединения понтонов с берегом устраивается новый нижний уровень набережной. Существующий ремонтный эллинг реконструируется.

Площадь, используемая для хранения лодок, перекрывается навесом из сборных металлических конструкций. В южной части этого навеса будут расположены три небольших эллинга. Предполагается, что в зимнее время за ремонтом яхт в них можно будет наблюдать через большие окна, выходящие на набережную. А в летнее время в пустых помещениях смогут располагаться выставки, лекционные и многофункциональные залы и кафе с видами на воду.