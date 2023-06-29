Как давние друзья Александр Семенов, Даниил Веретенников и Гавриил Малышев сделали абсолютным хитом архитектуру 1990-2000-х в России

Александр — дизайнер мебели, Даниил — архитектор- градостроитель, Гавриил — урбанист. Как вас связал капром?

Веретенников: Мы — давние друзья. Учились в одной художественной школе в Приморском районе. В 2016–2019 годах в аспирантуре я писал диссертацию о практике российских архитектурных конкурсов девяностых-нулевых в России. Чтобы рассказывать об этом периоде, нужно было его как-то обозначить. Идейное сходство с романтизмом XIX века и молодой, немного дикий капитализм стали опорой для термина «капиталистический романтизм».

Малышев: В 2018 году нас объединил интерес к постсоветской архитектуре, которую часто презирают в профессиональной среде. Уже в первый месяц существования медиапроекта мы стали работать над путеводителем по капрому Петербурга.

Как научное сообщество отнеслось к новому термину?

Семенов: По-разному, как и ко всему новому. Капромантье, автор здания «Макдоналдса» на Васильевском, Владимир Жуков сначала возмутился. Он ошибся на одну букву и подумал, что мы говорим не «капром», а «копром», как бы называя архитектуру кучей. Естественно, ничего такого не имели в виду, но потом даже как-то начали дерзновенно использовать игру слов.

Как определить капром? В чем отличие ранних построек от поздних?

Семенов: Главное — игра. На вопрос «А зачем?» архитектура капрома отвечает: «А почему бы и нет?» Страсть к изгибам, короны, ротонды, шпили, купола, зеркальное стекло, полированный гранит, эффект 3D Max, сочетание несочетаемого на первый взгляд — все это характерно для постсоветской архитектуры.

Малышев: Если вы смотрите на здание и возникает вопрос «Что хотел сказать автор?» — это капром. Ранний капром 1990-х — более робкий, контекстуальный, историчный, как минимум в силу экономических причин. В сытых нулевых — большие амбиции и громкий архитектурный голос: обилие стекла, бетона и декора.