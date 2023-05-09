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Урбанистика

У «Лахта центра» открылась прогулочная набережная

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Там установили деревянный амфитеатр, зеркальный арт-объект «Перо» и дорожки для катания на роликах, самокатах и велосипедах. Место станет новой точкой притяжения гостей и жителей города.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Центральным объектом нового общественного пространства тал зеркальный арт-объект «Перо», который располагается внутри деревянного амфитеатра. Отмечается также, что в рамках благоустройства эту зону озеленяют, высадив там несколько сотен деревьев. Для посетителей обустроили удобные спуски к воде.

На набережной установили деревянные скамейки, проложили дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах.Уделили внимание и экологии: на территории установили специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

В этом году в Петербурге благоустроят более 60 новых общественных пространств. Об этом сообщал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

В центре Петербурга открывается новое общественно-деловое пространство SENO. Проект объединит в себе три объекта на площади 20 тысяч квадратных метров: SENO, Сенной бульвар и G47.

25 новых общественных пространств Петербурга

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