У «Лахта центра» открылась прогулочная набережная

Центральным объектом нового общественного пространства тал зеркальный арт-объект «Перо», который располагается внутри деревянного амфитеатра. Отмечается также, что в рамках благоустройства эту зону озеленяют, высадив там несколько сотен деревьев. Для посетителей обустроили удобные спуски к воде.



На набережной установили деревянные скамейки, проложили дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах.Уделили внимание и экологии: на территории установили специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.



В этом году в Петербурге благоустроят более 60 новых общественных пространств. Об этом сообщал вице-губернатор города Анатолий Повелий.



В центре Петербурга открывается новое общественно-деловое пространство SENO. Проект объединит в себе три объекта на площади 20 тысяч квадратных метров: SENO, Сенной бульвар и G47.