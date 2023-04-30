В Московском районе благоустроят сад Динамо

Там планируется построить площадки для занятий физкультурой и спортом, а также создать зоны для тихого отдыха с комфортной уличной мебелью. Кроме этого территорию сада украсят кинетические арт-скульптуры, декоративные кустарники, и многолетние цветочные растения.

Отмечается, что существующие пешеходные маршруты будут сохранены, чтобы жителям было привычно добираться, в том числе к зданию музея «Гранд Макет Россия». Работы выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В центре Петербурга открывается новое общественно-деловое пространство SENO. Проект объединит в себе три объекта на площади 20 тысяч квадратных метров: SENO, Сенной бульвар и G47. Официальный запуск пройдет 6 мая на Гороховой улице, 47-49. В новом пространстве откроют рестораны, магазины и офисы компаний.

В строящемся музее на «Острове Фортов» в Кронштадте появится общественное пространство. Открыть Музей военно-морской славы планируют 30 июля 2023 года.