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Урбанистика

В Московском районе благоустроят сад Динамо

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Парк на пересечении улиц Заставской и Цветочной станет полноценным общественным пространством уже в этом году. Основной концепцией работ является сохранение природной составляющей и озеленение территории.

Там планируется построить площадки для занятий физкультурой и спортом, а также создать зоны для тихого отдыха с комфортной уличной мебелью. Кроме этого территорию сада украсят кинетические арт-скульптуры, декоративные кустарники, и многолетние цветочные растения.

Отмечается, что существующие пешеходные маршруты будут сохранены, чтобы жителям было привычно добираться, в том числе к зданию музея «Гранд Макет Россия». Работы выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В центре Петербурга открывается новое общественно-деловое пространство SENO. Проект объединит в себе три объекта на площади 20 тысяч квадратных метров: SENO, Сенной бульвар и G47. Официальный запуск пройдет 6 мая на Гороховой улице, 47-49. В новом пространстве откроют рестораны, магазины и офисы компаний.

В строящемся музее на «Острове Фортов» в Кронштадте появится общественное пространство. Открыть Музей военно-морской славы планируют 30 июля 2023 года.

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