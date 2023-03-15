Из заброшенного стадиона в Александровском парке «Царского Села» планируют создать парковку и место для развлечений

Бывший стадион уже несколько десятилетий не используется по назначению: там выгуливали лошадей, которых держат при музее. Как рассказали «Деловому Петербургу» в музее-заповеднике, стадион лишь условно сохранил планировку, трибуны находятся в неудовлетворительном состоянии».

Примерно пятую часть стадиона отдадут под парковку. Остальное пространство займет каток с искусственным покрытием (только в зимнее время), а также площадка для выездки лошадей и проведения мероприятий для посетителей.

«Важно, что оборудование стоянки на территории бывшего стадиона не потребует сноса деревьев, то есть никак не повредит зеленому массиву Александровского парка», — отметили в музее-заповеднике.

Уже этим летом собираются открыть после реставрации обновлённую Императорскую ферму. Парковка необходима для удобства посетителей исторического комплекса, который находится по другую сторону Фермского шоссе. В окрестностях нет больших парковок, а есть только небольшие, рассчитанные на служебный транспорт.

Напомним, в январе 2023 года завершилась первая очередь реставрации на Императорской ферме в Царском Селе. Исторический комплекс XIX века планируют переделать под общественное креативное пространство. По проекту там должны появиться детский центр с кафе, лекционные залы, гостиница и конюшня на 30 лошадей. Последнее, кстати, уже функционирует. Десять царскосельских рысаков уже обживают пространство, которое расположено на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой.