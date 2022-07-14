В «Царском Селе» завершается 10-летняя реставрация Императорской фермы XIX века. Посмотрите, как она преобразилась!

В музее-заповеднике «Царское Село» завершается первая очередь десятилетней реставрации на Императорской ферме — ее откроют в следующем году. «Собака.ru» рассказывает и показывает, как изменился (и еще изменится!) комплекс XIX века.
Павильон для овец и коз
История комплекса
Императорская ферма построена по проекту архитектора Адама Менеласа в 1818-1828 годах по поручению Александра I. Это комплекс из девяти зданий: Павильона высочайшего присутствия, Молочни — с маслобойней и большим ледником, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. Вокруг построек был разбит пейзажный парк, где пасли скот. Сама ферма не только поставляла свежие продукты к императорскому столу, но и отбирала лучших скотин для российского животноводства. Но в 1820-х на территории из-за болезней почти все животные вымерли. Тогда и решили разводить на ферме только чистопородные холмогорские породы.
В 1860–1880 годах за хозяйство начал отвечать князь Николай Николаевич (внук Николая I) — он возобновил выписку скота и продажи телят. К началу XX века стали приобретать и продавать приплод, молочные продукты отдавали для императорского стола, а излишки — всем желающим.
Каретный сарай
После революции комплекс национализировали и отдали Аграрному университету. Во время Великой Отечественной войны ферма серьезно пострадала. В 1990-х здесь восстановили западный флигель для мериносов, коровник и отчасти благоустроили дворовую территорию. До текущей реставрации Дом высочайшего присутствия, молочный павильон, восточный флигель для мериносов и хозяйственные корпуса — денники, телятник и баня — были в аварийном состоянии.
В 2012 году музей начал реставрацию. За 10 лет восстановили историческую планировку фермы, внутреннюю планировку зданий, фасады, а также сделали электричество, канализации и водоснабжение. Чтобы обогревать комплекс зимой, на территории фермы построили котельную в Фермском парке. Она обслуживает саму ферму, Ратную палату, Александровский дворец (частично) и Пенсионерную конюшню.
Коровник (Конюшня)
Что здесь будет?
Теперь Императорские фермы планируют открыть как креативное общественное пространство — с апарт-отелем, зоопарком, детским центром и кафе. Весь объем восстановительных работ поделили на два этапа. В первую очередь запустят сразу пять объектов. Одним из них станет здание Коровника (конюшня). Из исторических фрагментов здесь сохранились чугунные колонны, упирающиеся в перекрытия, и метлахская плитка на стенах. Для животных установили поилки, душ, специальное освещение, а также добавили архитектурный элемент — световой фонарь. Конюшня рассчитана на 30 лошадей (пока на ферме живут 11). Предполагается, что в постройке смогут держать коней и частные заводчики.
До начала 2023 года откроют правый флигель для мериносов как детский музейный центр и кафе. Телятник (родильное отделение) станет музеем, поскольку здесь сохранились исторические бетонные поилки, кольца, к которым привязывали скот, а также мощение XX века. В каретном сарае разместят экипажи для катания по парку. А птичник будут использовать по историческому назначению — уже сейчас здесь находятся на передержке павлины и фазаны, обитатели Екатерининского парка.
Телятник
Во вторую очередь хотят запустить апарт-отель в Доме смотрителя и Корпусе Высочайшего присутствия, рассчитанные на 4 и 6 апартаментов. Лекционные залы и служебные помещения откроют в левом флигеле для мериносов. А молочный павильон с летними и зимними ледниками, сыроварню, маслобойню, приемную, посудную будут использовать под экспозиции. Отличительной особенностью Молочни является башня, которая когда-то была смотровой площадкой. Из соображений безопасности музею не разрешили сохранить ее функцию.
Дом смотрителя
Стоимость восстановления всего комплекса оценивают в 800 миллионов рублей. Из этих денег уже потратили 720 миллионов рублей. Пока, по словам заместителя директора музея Натальи Кудрявцевой, чтобы завершить работы не хватает 80 миллионов рублей. Власти финансируют реставрацию только при условии, если музей вкладывает не менее 30% собственных средств, поэтому ГМЗ «Царское Село» в этом году не получил средств из бюджета.
Через несколько месяцев завершат работы по первой очереди. Изначально ее планировали сдать к лету. Но по техническим причинам этого сделать не удалось. Как креативное пространство императорскую ферму откроют после Нового года.
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