В «Царском Селе» завершается 10-летняя реставрация Императорской фермы XIX века. Посмотрите, как она преобразилась!

История комплекса

Императорская ферма построена по проекту архитектора Адама Менеласа в 1818-1828 годах по поручению Александра I. Это комплекс из девяти зданий: Павильона высочайшего присутствия, Молочни — с маслобойней и большим ледником, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. Вокруг построек был разбит пейзажный парк, где пасли скот. Сама ферма не только поставляла свежие продукты к императорскому столу, но и отбирала лучших скотин для российского животноводства. Но в 1820-х на территории из-за болезней почти все животные вымерли. Тогда и решили разводить на ферме только чистопородные холмогорские породы.

В 1860–1880 годах за хозяйство начал отвечать князь Николай Николаевич (внук Николая I) — он возобновил выписку скота и продажи телят. К началу XX века стали приобретать и продавать приплод, молочные продукты отдавали для императорского стола, а излишки — всем желающим.