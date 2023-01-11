Завершилась первая очередь реставрации на Императорской ферме в Царском Селе

По проекту реставрации под конюшню переоборудовали историческое здание коровника площадью 839 квадратных метров. Стеклянный фонарь кровли пропускает дневной свет, три десятка денников оборудовали автопоилками, на пол уложили специальное противоскользящее покрытие.

Переезд никак не сказался на выполнении главной зимней обязанности музейных орловских рысаков: в упряжках они продолжают катать посетителей по Александровскому парку.

Комплекс Императорской фермы состоит из девяти зданий. Их в 1818-1828 годах создал архитектор Адам Менелас. До начала реставрации строения частично находились в аварийном состоянии.

В 2010 году в музее решили продолжить реставрацию комплекса, а здания начали приспосабливать для современного использования. После реставрации Императорская ферма станет многофункциональным центром. Также разработана концепция развития комплекса как общественного креативного пространства.

По проекту в первую очередь работ по реставрации вошли: конюшня на 30 лошадей, птичник, козлятник и каретный сарай, правый флигель для мериносо — здесь разместят детский центр музея и кафе. Эти корпуса уже отреставрировали, сейчас там завершают пусконаладку инженерного и технологического оборудования.

Во вторую очередь собираются восстановить левый флигель для мериносов (здесь разместятся служебные помещения, лекционные залы), Дом смотрителя и Корпус Высочайшего присутствия (ее отдадут под гостиницу), Молочный павильон, куда входят летний и зимний ледники, сыроварню, маслобойню, приемную, посудную. Последнее место хотят использовать для выставочных целей. Работы планируют завершить в 2024 году.