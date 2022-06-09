Музей Стихий, IT-кластер и экопарк: посмотрите, как может выглядеть промзона «Горская»

В Петербурге выбрали лучший проект развития промзоны «Горская» — его представило архитектурное бюро Wowhaus. Согласно концепции, здесь может появиться гавань, IT-кластер, Музей Стихий — с крупнейшим в мире искусственным водоворотом. Рассказываем, чем еще интересен проект.
Горская гавань
Архитектурное бюро Wowhaus победило в международном открытом конкурсе на развитие промышленной территории «Горская». Концепция объединит бизнес, культуру, образование и рекреацию. Как отмечают авторы, визитной карточкой проекта является Музей Стихий, где на примере моделей и аттракционов будут показывать свойства волн, льдов, дождей и других водных явлений. Точкой притяжения постоянной экспозиции станет крупнейший в мире искусственный водоворот. Кроме того, в павильоне будут представлены такие конструкции, как Архимедов винт, водяные затворы и часы, водолазные колокола и многое другое. Помимо выставочного пространства в музее откроют ресторан и смотровую площадку.
Музей Стихий
В зоне light industrial разместят представителей малого и среднего бизнеса (шоурумы и небольшие склады, агроферма, представители общепита,). Согласно концепции, на территории «Горской» хотят открыть IT-кластер — с офисами, научными лабораториями и аудиториями, гостиничный комплекс со зданием прибрежного отеля, спортивно-развлекательный центр, экопарк и благоустроенную набережную Финского залива. Как отмечают авторы проекта, «приоритет внутри территории будет отдан средствам индивидуальной мобильности» — все зоны будут связаны между собой велодорожками. Проектом занимается девелоперская компания ООО «Мегалайн». Как сообщила компания «Мегалайн» в разговоре с «Собака.ru», концепцию могут реализовать с 2022 по 2025 год.
Агроферма
«Уверен, что реализация выбранного нами проекта развития территории «Горская» станет ролевой моделью для подобных проектов по всей России, а для Петербурга превратится в одно из новых знаковых мест», — подчеркнул директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, член Жюри Андрей Шпиленко.
Комментарии (0)