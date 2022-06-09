Музей Стихий, IT-кластер и экопарк: посмотрите, как может выглядеть промзона «Горская»

Архитектурное бюро Wowhaus победило в международном открытом конкурсе на развитие промышленной территории «Горская». Концепция объединит бизнес, культуру, образование и рекреацию. Как отмечают авторы, визитной карточкой проекта является Музей Стихий, где на примере моделей и аттракционов будут показывать свойства волн, льдов, дождей и других водных явлений. Точкой притяжения постоянной экспозиции станет крупнейший в мире искусственный водоворот. Кроме того, в павильоне будут представлены такие конструкции, как Архимедов винт, водяные затворы и часы, водолазные колокола и многое другое. Помимо выставочного пространства в музее откроют ресторан и смотровую площадку.