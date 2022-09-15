На Охтинском мысе появится общественное пространство от «Газпром нефти». Компания получила разрешение на строительство

В декабре 2020 года, президент Владимир Путин поддержал предложение о создании на данной территории археологического музея-заповедника. С соответствующей инициативой к нему обратился член совета по правам человека Константин Михайлов, заявив, что за минувшие 10 лет на территории Охтинского мыса были проведены «грандиозные археологические раскопки», и их результаты эксперты «без всякой иронии называют "наша петербургская Троя"». Однако идея Михайлова, поддержанная президентом, не понравилась Минкульту. Объясняя свою позицию, в министерстве указывали на то, что защитники Охтинского мыса, опирающиеся на результаты исследования 2006-2010 годов, переоценили историческую и культурную ценность данной территории.