На Охтинском мысе появится общественное пространство от «Газпром нефти». Компания получила разрешение на строительство

На Охтинском мысе в Петербурге появится общественное пространство от «Газпром нефти» — теперь официально. Компания получила разрешение на строительство комплекса, спроектированного международным архитектурным бюро Nikken Sekkei. Зимний сад, смотровая площадка и исторический парк — рассказываем, каким он будет.
О том, что «Газпром нефть» получила разрешение на строительство общественного пространства на Охтинском мысе в Красногвардейском районе, пишет «Фонтанка» со ссылкой решение Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, выданное 15 сентября. Согласно одобренному проекту, на территории появится невысокое здание до 28 метров, а также исторический парк. Авторы проекта застройки обещают сделать половину всех площадей будущего общественного пространства открытыми для петербуржцев и туристов.
О проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге «Газпром-нефть» рассказала в начале 2020 года. Компания планирует построить там общественное пространство, которое станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшит качество городской среды района» Охты. Победителем конкурса архитектурной концепции стало японское бюро Nikken Sekkei — по их проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы. Позже свои проекты показали другие бюро, не ставшие финалистами. Посмотрите, как еще могло бы выглядеть общественное пространство.
В декабре 2020 года, президент Владимир Путин поддержал предложение о создании на данной территории археологического музея-заповедника. С соответствующей инициативой к нему обратился член совета по правам человека Константин Михайлов, заявив, что за минувшие 10 лет на территории Охтинского мыса были проведены «грандиозные археологические раскопки», и их результаты эксперты «без всякой иронии называют "наша петербургская Троя"». Однако идея Михайлова, поддержанная президентом, не понравилась Минкульту. Объясняя свою позицию, в министерстве указывали на то, что защитники Охтинского мыса, опирающиеся на результаты исследования 2006-2010 годов, переоценили историческую и культурную ценность данной территории.
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