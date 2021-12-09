В Минкульте не поддержали идею Путина создать на Охтинском мысе музей-заповедник

«По мнению ведущих экспертов, основания для создания полноценного музея-заповедника на территории Охтинского мыса отсутствуют. […] По сути участки культурного наследия на территории Охтинского мыса представляют собой небольшие зоны между раскопками, а также остатки деревоземляных крепостных рвов», — приводит РБК выдержки из доклада Минкульта Путину.

Объясняя свою позицию, в Минкульте указывают на то, что защитники Охтинского мыса, опирающиеся на результаты исследования 2006-2010 годов, переоценили историческую и культурную ценность данной территории. Об этом говорят также итоги историко-культурной экспертизы 2019 года, напоминают в министерстве.

В начале 2020 года «Газпром-нефть» рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге. Компания планирует построить там общественное пространство, которое станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшит качество городской среды района» Охты. Победителем конкурса архитектурной концепции стало японское бюро Nikken Sekkei — по их проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы.

С инициативой о создании заповедной территории на Охтинском мысе выступил на декабрьском заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека член СПЧ Константин Михайлов. По его словам, за минувшие 10 лет там были проведены «грандиозные археологические раскопки», и их результаты эксперты «без всякой иронии называют "наша петербургская Троя"». Путин идею Михайлова поддержал и заявил, что проработает вопрос со Смольным и собственником земельного участка на Охтинском мысу.