«Газпром нефть» планирует построить на Охтинском мысу общественное пространство. Путин же видит там археологический парк-музей

С инициативой о создании заповедной территории на Охтинском мысу выступил на декабрьском заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека член СПЧ Константин Михайлов. По его словам, за минувшие 10 лет там были проведены «грандиозные археологические раскопки», и их результаты эксперты «без всякой иронии называют "наша петербургская Троя"».

«Там были открыты археологические слои нового времени, средневековья, крепости XVI–XIV веков вплоть до древнерусских, древненовгородских поселений, которые на этой территории существовали еще задолго до того, как туда пришли шведы или какие-то другие завоеватели. Все это вместе создаёт возможность для создания, на мой взгляд, совершенно потрясающего историко-археологического музея, который также будет популярен, я уверен, во всем мире. В Петербурге ничего похожего, к сожалению, до сих пор нет», — заявил Михайлов.

По словам Михайлова, «перед этой дилеммой — создать археологический заповедник мирового класса или построить очередной 126-й офисный комплекс в Санкт-Петербурге — надо все-таки выбрать первое». Свое предложение «проработать этот вопрос тщательно и рассмотреть вопрос о создании такого заповедника с безусловным сохранением всего, что там найдено, а не 15 процентов», он направил не только в адрес Путина, но и Минкульта, правительства Петербурга, Института археологии РАН и Института материальной культуры РАН.

Путин идею Михайлова поддержал и заявил, что проработает вопрос со Смольным и собственником земельного участка на Охтинском мысу.

«Надо проработать просто, мне сейчас трудно вот так сразу сказать, на что мы выйдем, но идея, на мой взгляд, очень хорошая. Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник — это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место, эта стрелка. Это действительно. И она подтверждает, что очень важно для меня, как для главы Российского государства, исторические связи всей этой территории с Россией, с русским народом», — заявил Путин.