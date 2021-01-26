«Газпром нефть» планирует построить на Охтинском мысу общественное пространство. Путин же видит там археологический парк-музей

В начале 2020 года «Газпром-нефть» рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге. Компания планирует построить там общественное пространство, которое станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшит качество городской среды района» Охты. Однако этого может и не произойти — еще в декабре президент Владимир Путин поддержал предложение о создании
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Проект общественного пространства на Охтинском мысу в Петербурге. Здесь и далее фото: пресс-служба "Газпром нефть"
С инициативой о создании заповедной территории на Охтинском мысу выступил на декабрьском заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека член СПЧ Константин Михайлов. По его словам, за минувшие 10 лет там были проведены «грандиозные археологические раскопки», и их результаты эксперты «без всякой иронии называют "наша петербургская Троя"».
«Там были открыты археологические слои нового времени, средневековья, крепости XVI–XIV веков вплоть до древнерусских, древненовгородских поселений, которые на этой территории существовали еще задолго до того, как туда пришли шведы или какие-то другие завоеватели. Все это вместе создаёт возможность для создания, на мой взгляд, совершенно потрясающего историко-археологического музея, который также будет популярен, я уверен, во всем мире. В Петербурге ничего похожего, к сожалению, до сих пор нет», — заявил Михайлов.
По словам Михайлова, «перед этой дилеммой — создать археологический заповедник мирового класса или построить очередной 126-й офисный комплекс в Санкт-Петербурге — надо все-таки выбрать первое». Свое предложение «проработать этот вопрос тщательно и рассмотреть вопрос о создании такого заповедника с безусловным сохранением всего, что там найдено, а не 15 процентов», он направил не только в адрес Путина, но и Минкульта, правительства Петербурга, Института археологии РАН и Института материальной культуры РАН.
Путин идею Михайлова поддержал и заявил, что проработает вопрос со Смольным и собственником земельного участка на Охтинском мысу.
«Надо проработать просто, мне сейчас трудно вот так сразу сказать, на что мы выйдем, но идея, на мой взгляд, очень хорошая. Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник — это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место, эта стрелка. Это действительно. И она подтверждает, что очень важно для меня, как для главы Российского государства, исторические связи всей этой территории с Россией, с русским народом», — заявил Путин.
Против строительства общественного пространства «Газпром нефти» на Охтинском мысу в Петербурге выступили также в Центральном совете Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
«Считаем, что археологические памятники Охтинского мыса, знаменующие собой важные этапы в истории Российского государства и Европы, должны быть полностью сохранены и музеефицированы. Необходимо предохранить эту уникальную историческую территорию от застройки и сохранить реальные свидетельства российской и международной истории для будущих поколений», — приводит «Новая газета» заявление ВООПИиК. Авторы обращения просят президента поручить проработать вопрос создания археологического музея-заповедника Правительству РФ, а до того приостановить застройку участка.
Запрос губернатору Петербурга Александру Беглову о возвращении участка в ведение Смольному и создании археологического парка-музея направили также депутаты Борис Вишневский и Надежда Тихонова. Его приняли практически единогласно в Законодательном Собрании города — 45 голосов «за» при списочном составе 50. В ответ Беглов сообщил, что поставленные парламентариями вопросы требуют дополнительной проработки, а потому «окончательный ответ по существу будет направлен дополнительно». Когда именно, не уточняется.
Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты. Посмотрите, как выглядит проект победитель.
В марте 2020 года компанией «Газпром нефть» были подведены итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei, разработавшее «Хрустальный корабль». Позже свои проекты показали другие бюро, не ставшие финалистами. Посмотрите, как еще могло бы выглядеть общественное пространство.
В июне «Газпром нефть» обратилась в Верховный суд с иском к Минкульту — компания оспаривает приказ о включении части территорий Охтинского мыса в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Ранее министерство утвердило на участке в собственности компании четыре охранных зоны. Как пишет «Коммерсантъ», никакого строительства на них вестись не будет.
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