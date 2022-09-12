Петербургский транспорт дорожает быстрее московского, а развивается медленнее. Почему так? И что делать?

Почему транспорт в Петербурге такой дорогой?

Это объясняется двумя факторами, объясняет Виталий Горохов, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС. Во-первых, содержать общественный транспорт в большом городе очень дорого, особенно в Петербурге, где действует одна из самых глубоких систем метро в мире. Часть этих расходов компенсируется за счет стоимости билетов, все остальное власти выделяют в виде субсидий из бюджета. Однако денег на это в городе не так много, как в столице.

«Вторая причина высоких цен на проезд как раз в этом, — объясняет Виталий Горохов, — дотации, которые город выделяет на содержание транспортной системы, очень низкие. Наш бюджет просто не может позволить себе того же, что и Москва».

«При формировании тарифного меню на поездки в общественном транспорте любое тарифное ведомство учитывает не только количество пассажиров и затраты перевозчиков, но и возможности местного бюджета, а также запросы населения на те или иные проездные документы, — сообщили редакции в пресс-службе комитета по тарифам. — Поэтому стоимость проезда в разных регионах может отличаться. Следует отметить, что жители Санкт-Петербурга, использующие проездные билеты длительного пользования, оплачивают стоимость проезда общественным транспортом по ценам, не покрывающим экономически обоснованные расходы перевозчиков, а недостаток средств финансируется за счет субсидий на перевозки пассажиров, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга».

Петербург действительно тратит на метро, автобусы, трамваи и троллейбусы меньше денег, чем столица, соглашается Георгий Фролов, транспортный инженер, автор telegram-канала «Петербуржец в ДепТрансе». Однако и казна столицы много больше, напоминает он. «В относительных значениях доля расходов бюджета [на транспорт] лишь на 0,5% ниже Москвы», — говорит он.