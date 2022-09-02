Поездка в метро Петербурга может подорожать до 70 рублей в 2023 году

По данным «Фонтанки», дополнительная потребность Комитета по транспорту Петербурга составляет 38 миллиардов рублей в добавление к базовым 16 миллиардам. Также в составленной заявке прописано увеличение субсидий городским перевозчикам, учитывающее, сколько конкретное предприятие собирается потратить на перевозку пассажиров в 2023 году и сколько собрать с них денег в счет оплаты проезда.

Тарифы на проезд в 2023 году еще не установлены, однако уже составляются прогнозы. По ним разовая стоимость проезда в метрополитене может увеличиться с 65 до 70 рублей, по единому электронному билету — с 45 до 49. В наземном транспорте поездка может подорожать с 60 до 65 рублей, по проездному — с 40 до 43. «Проездные билеты длительного пользования в этих расчетах должны дорожать на уровень инфляции — 8,2%», — отмечает издание.

Окончательная стоимость проезда на грядущий год устанавливается ближе к концу текущего на специальном совещании правительства Петербурга. В принятии решения участвуют не только перевозчики, но также тарифный и финансовый блоки Смольного.