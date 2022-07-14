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Кинотеатр «Москва» на Старо-Петергофском проспекте переделают под бизнес-центр. А еще там появятся ресторан и выставочный зал

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Бывший кинотеатр «Москва» на Старо-Петергофском проспекте переделают под многофункциональный бизнес-центр. Там появятся торговые точки, рестораны и выставочный зал. Кроме того, в одном из помещений сделают кинотеатр. Об этом рассказали в администрации Адмиралтейского района, пишет «Петербургский дневник».

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«В сентябре 2017 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал разрешение ООО «СК Конструкция» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», – рассказали в районной администрации.

Сейчас проводят реставрационные работы на внешней части здания. Планируется восстановить строительные конструкции, привести в порядок фасады, помещения вестибюля и фойе, а также воссоздать живопись. Помимо этого, в планах заменить и инженерные сети.

Отмечается, что в июле 2021 года КГИОП выдал разрешение по приспособлению здания под многофункциональный центр. Оно действует до 20 июля 2022 года.

Напомним, здание кинотеатра «Москва», расположенное на Старо-Петергофском проспекте, 6 в Петербурге, уже 13 лет стоит без реконструкции и понемногу разваливается. Муниципальный депутат Владимирского округа Ксения Лаврова написала письмо мэру Москвы Сергею Собянину и попросила его помочь спасти здание от полного разрушения.

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