Петербурженка написала письмо Собянину с просьбой спасти разрушающийся кинотеатр «Москва»

Как написала «Бумага» со слов Лавровой, обращение отправили в электронную приемную градоначальника столицы. Она считает, что бывший кинотеатр «беспощадно брошен собственником» и его восстановлением якобы не занимаются, однако «администрацию Санкт-Петербурга это не беспокоит».

«Возможно, только правительство города Москвы теперь сможет защитить памятник архитектуры с одноименным названием в Санкт-Петербурге. Последняя надежда, что Сергей Собянин на личном примере сможет показать, как администрация города умеет заботиться о своем культурном наследии. Когда здание с названием «Москва» десятилетиями стоит в упадке — это позор», — сообщила Лаврова.

Здание кинотеатра «Москва» построил архитектор Лазарь Маркович Хидекель в 1936–1939 годах. Оно выполнено в стиле сталинского неоклассицизма. В советское время это был единственный кинотеатр, в котором было три зала на 1 200 мест, согласно данным Citywalls.

В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных культурных объектов. В 2008 году его выставили на аукцион, но с условием: новый владелец восстановит интерьеры и фасад здания. Покупателем стал Сергей Лагутин.

Но и через четыре года реконструкция не началась. Тогда администрация Адмиралтейского района попыталась вернуть здание государству, но сделать это было невозможно. В 2021 году районные власти сообщили, что реконструкция заморожена на неопределенный срок.