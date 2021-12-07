Спасите «Москву»! Собянина (что? да!) просят вмешаться в судьбу первого многозального кинотеатра Петербурга 30-х годов

Вы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы он вмешался в судьбу архитектурного памятника в Петербурге. Что это за постройка?

Это заброшенный кинотеатр «Москва» в Адмиралтейском районе, на Старо-Петергофском проспекте. Он построен в 1930-х годах в стиле неоклассицизма: один из первых многозальных кинотеатров в нашем городе. Его внесли в реестр культурного наследия еще в 1967 году.

Я живу недалеко и вижу, что здание фактически в историческом центре Петербурга стоит бесхозным. И это при том что, насколько я знаю, собственник должен был еще в 2014 года представить проект его реставрации и приспособления под современное использование.

Как я слышала, там уже был и бойцовский клуб, и казино подпольное, но сейчас здание просто стоит без консервации, продолжает разрушаться. И так продолжается годами.