Спасите «Москву»! Собянина (что? да!) просят вмешаться в судьбу первого многозального кинотеатра Петербурга 30-х годов

Муниципальный депутат из Петербурга Ксения Лаврова написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину. Она просит его вмешаться в судьбу здания кинотеатра «Москва» на Старо-Петергофском проспекте. Несмотря на охранный статус, постройка много лет стоит заброшенной и постепенно разрушается. Обращение уже поддержали некоторые известные люди, в том числе Ксения Собчак. Мы спросили у Ксении Лавровой, какой реакции она ждет от столичной мэрии и надеется ли таким образом спасти историческое здание.
Вы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы он вмешался в судьбу архитектурного памятника в Петербурге. Что это за постройка?
Это заброшенный кинотеатр «Москва» в Адмиралтейском районе, на Старо-Петергофском проспекте. Он построен в 1930-х годах в стиле неоклассицизма: один из первых многозальных кинотеатров в нашем городе. Его внесли в реестр культурного наследия еще в 1967 году.
Я живу недалеко и вижу, что здание фактически в историческом центре Петербурга стоит бесхозным. И это при том что, насколько я знаю, собственник должен был еще в 2014 года представить проект его реставрации и приспособления под современное использование.
Как я слышала, там уже был и бойцовский клуб, и казино подпольное, но сейчас здание просто стоит без консервации, продолжает разрушаться. И так продолжается годами.
Почему вы решили просить помощи именно у московского градоначальника?
Как я и сказала: здание относится к стилю неоклассицизма, в котором практически вся Москва построена. Ну и, конечно, само название кинотеатра — «Москва». Мне показалось символичным обратиться к столичному мэру, раз на петербургском уровне эта ситуация не решается.
К тому же у Москвы есть более удачный опыт реализации проектов по реставрации исторических зданий. Около 1700 таких построек там уже отреставрировали, а мы как культурная столица как-то немного отстаем, на мой взгляд. Хотя, как мне кажется, не хочу обидеть москвичей, но Петербург чуть побогаче на памятники архитектуры.
Какой реакции вы ждете на свое обращение?
Моя основная цель, конечно, обратить внимание на это здание. Как и в случае с другими аварийными памятниками у нас в городе, все как бы знают об этой проблеме, но ничего не делается.
В первую очередь я хотела бы, чтобы о судьбе «Москвы» задумались в правительстве нашего города. По тому, как от этого памятника отмахиваться, никаких позитивных сдвигов просто так ждать не стоит.
Что касается московской мэрии, интересно, как они отреагируют, надеюсь получить какой-то ответ. Я писала как гражданин, поэтому мне должны ответить в течение 30 дней.
А почему вы не обращались к петербургским властям?
Мои знакомые раньше писали по этой проблеме, получали стандартные ответы. Более того, КГИОП уже применял санкции к собственнику, но это был всего лишь штраф в 100 тысяч рублей. Ситуация не изменилась.
Поэтому я решила написать в Москву. Сейчас я жду реакции на это обращение в нашем городе, мяч на стороне властей. Возможно, я напишу позднее также обращение в КГИОП и губернатору Петербурга. Хотя, как правило, даже широкая огласка не приводит к желаемому результату. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время реставрации не будет. Нам остается только продолжать добиваться своего разными способами.
Реставрация памятника — дело сложное и требует понимания, что будет в восстановленном пространстве. А у вас есть идеи того, как может выглядеть будущее этого кинотеатра после возвращения ему изначального облика?
Во-первых, я не думаю, что для города большая проблема найти специалистов, которые были бы готовы подключиться к реставрации.
Во-вторых, многие жители близлежащих домов хотели бы, чтобы сюда вернулся кинотеатр. Здание это очень симпатичное, его можно классно сделать и внутри, и снаружи. Это было бы здорово, если бы в нашем районе, который очень визуально заброшен, появился бы такой объект. Ну а если это по тем или иным причинам невозможно, то почему не сделать музей?
В целом, было бы правильно провести опрос в муниципалитете, общественные слушания на тему того, что должно находиться в этом здании после реставрации. Главное, я как житель Адмиралтейского района, очень не хотела бы, чтобы на месте кинотеатра, когда его признают аварийным и под этим предлогом разберут, появился бы новый торговый центр.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.