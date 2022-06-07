«Транспортного коллапса не избежать!»: «Чернышевскую» закроют на 2 года ремонта. Как это отразится на городе?

Пассажиропоток на выход из станции «Чернышевская» утром составляет до 11 тысяч человек в час. Альтернатив достойных метро нет: трамвай на Литейном не ходит более 15 лет, а автобусы и троллейбусы регулярно стоят в пробках. В общем потоке наземный транспорт не способен перевозить более двух-трех тысяч человек в час. Принять пассажиров «Чернышевской» они просто не смогут. Даже если автобусы будут переполнены, это не поможет избежать транспортного коллапса. Без выделенных полос автобусы будут ехать медленно — путь до станции «Площадь Восстания» займет 30 минут (вместо привычных пяти). Многие горожане предпочтут идти пешком просто потому, что это проще и быстрее. Транспортный инженер и эксперт OTS Lab Дмитрий Баранов считает, что нас ждет транспортная усталость: «Чем дольше и труднее люди будут добираться до места назначения, тем ниже у них производительность труда и хуже здоровье. Это экономические потери, поддающиеся оценке».

Экономические потери действительно будут. Посещаемость стрит-ритейла вблизи «Чернышевской» может упасть на 20-30% как за счет изменения пассажиропотока, так и из-за занятости горожан: время, которое человек тратил на покупку чашки кофе, он использует на передвижение. Кроме того, уменьшится количество свободных парковочных мест. Даже если 5% пассажиров «Чернышевской» будут использовать автомобили, протяженность парковки составит более трех километров (это почти целая Кирочная улица).