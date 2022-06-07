«Транспортного коллапса не избежать!»: «Чернышевскую» закроют на 2 года ремонта. Как это отразится на городе?

В 2022-м году вестибюль станции метро «Чернышевская» на два года закроют на ремонт. Там заменят и увеличат число эскалаторов. Специально для «Собака.ru» урбанист, автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгий Фролов вместе с транспортным инженером, автором телеграм-канала «Город в движении» OTS Lab Дмитрием Барановым, аналитиком движения «Транспорт и горожане» Владиславом Булгаковым и транспортным консультантом Ильей Петушковым объясняют, почему закрытие «Чернышевской» спровоцирует транспортный коллапс (и не только!) и как можно это исправить.
Пассажиропоток на выход из станции «Чернышевская» утром составляет до 11 тысяч человек в час. Альтернатив достойных метро нет: трамвай на Литейном не ходит более 15 лет, а автобусы и троллейбусы регулярно стоят в пробках. В общем потоке наземный транспорт не способен перевозить более двух-трех тысяч человек в час. Принять пассажиров «Чернышевской» они просто не смогут. Даже если автобусы будут переполнены, это не поможет избежать транспортного коллапса. Без выделенных полос автобусы будут ехать медленно — путь до станции «Площадь Восстания» займет 30 минут (вместо привычных пяти). Многие горожане предпочтут идти пешком просто потому, что это проще и быстрее. Транспортный инженер и эксперт OTS Lab Дмитрий Баранов считает, что нас ждет транспортная усталость: «Чем дольше и труднее люди будут добираться до места назначения, тем ниже у них производительность труда и хуже здоровье. Это экономические потери, поддающиеся оценке».
Экономические потери действительно будут. Посещаемость стрит-ритейла вблизи «Чернышевской» может упасть на 20-30% как за счет изменения пассажиропотока, так и из-за занятости горожан: время, которое человек тратил на покупку чашки кофе, он использует на передвижение. Кроме того, уменьшится количество свободных парковочных мест. Даже если 5% пассажиров «Чернышевской» будут использовать автомобили, протяженность парковки составит более трех километров (это почти целая Кирочная улица).
Все эти проблемы еще можно избежать, если сделать выделенные полосы. Так автобусы смогут перевозить шесть тысяч человек в час (и более) в одном направлении, исчезнут пробки, уменьшится нагрузка на общественный транспорт. «Производительность транспорта зависит от средней скорости: чем больше скорость, тем чаще приходят автобусы, а значит — люди быстрее доедут, не возникнет давки. Во время закрытия станции метро наземный транспорт работает на пределе, и любая задержка критична. В Центральном районе улицы перегружены, и перебоев в расписании не избежать. Нужны решительные меры, исключающие их», — отмечает транспортный инженер Дмитрий Баранов. Аналитик движения «Транспорт и горожане» Владислав Булгаков тоже считает, что скорость и стабильность метро нельзя воспроизвести без выделенных полос: «Основное преимущество метро — в стабильности и скорости движения. Без полноценного приоритета автобусы не разогнать до уровня метро, а пассажиры будут терять драгоценное время, чтобы доехать до работы».
Выделенных полос возле станции «Чернышевская» нет. Их необходимо создать хотя бы для подвоза пассажиров к ближайшим станциям метро: «Площади Восстания», «Маяковской» и «Площади Ленина». Можно запустить шаттл, следующий исключительно по выделенной полосе, а значит — с минимальными интервалами, задержками и максимальной провозной способностью как у метро.
Именно так организуют компенсационные автобусы в Москве. Автобусы «КМ» (Каширская — Каховская) обслуживают закрытую Каховскую линию или подвозят пассажиров к станциям, где меняют эскалаторы. Бесплатные маршруты следуют по выделенным полосам как существующим, так и вводимым специально для работы «КМ». Такой вариант можно обсудить и для станции «Чернышевская».
Пока в Петербурге есть проблемы с прерыванием выделенных полос у перекрестков, нарушителями ПДД — из-за чего существующие выделенные полосы могут буксовать. Но в городе эффективно работают встречные выделенные полосы, например, на Малой Морской или Гороховой. По таким же выделенным полосам навстречу движению на улицах Восстания и Маяковского возможно запустить автобусы, обслуживающие пассажиров «Чернышевской». Этот вариант потребует корректировки схем движения на нескольких перекрестках. Если нарушителей ПДД будет меньше, а правые повороты сделают по московскому стандарту с короткими разрывами, можно запустить маршрут и по более простой схеме: например по Лиговскому проспекту и улице Радищева.
Многие эксперты не рекомендуют останавливаться только на локальных мероприятиях для компенсации. Например, транспортный инженер Дмитрий Баранов предлагает распределить пассажиров по большему числу направлений, а не только ближайшим станциям метро: «Необходимо использовать улицы, где уже ходит общественный транспорт, чтобы минимизировать потребность в инфраструктуре. Можно задействовать Лиговский проспект, возобновить трамваи на Литейном проспекте — с отделением путей, улучшить выделенные полосы на Невском проспекте, продолжить выделенную полосу на Лиговском». Транспортный консультант Илья Петушков более радикален. Он считает «Чернышевскую» лучшим поводом для форсированного введения выделенных полос в масштабе всего центра города: «Необходимо делать ставку на увеличение наземного транспорта в целом во все возможные направления от «Чернышевской». Это касается не только организации новых маршрутов, но и обеспечения приоритетного проезда автобусов по всем направлениям в центральной части города. Все те решения, которые и так должны быть давным-давно реализованы (по устройству выделенных полос и приоритетного проезда общественного транспорта через транспортные узлы), становятся еще более релевантными в нынешних условиях».
Все предложенные сценарии решают главную задачу — обеспечить комфортный и надежный сервис для горожан. Без введения выделенных полос более четверти пассажиров будут вынуждены ходить пешком, а примерно треть — стоять в пробках, ехать в перегруженных автобусах и троллейбусах, 10% петербуржцев перейдут на автомобили, еще больше загружая центр, а многие и вовсе откажутся от поездок, в том числе поменяв место работы. Так создание выделенных полос позволит организовать для пассажиров «Чернышевской» быстрые и стабильные маршруты с потерями не более 5-10 минут времени, нивелировать неудобства для горожан и бизнеса. Наглядная эффективность этого решения может стать отличным поводом для внедрения подобных кейсов в городе.
Текст: Георгий Фролов
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