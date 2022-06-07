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Урбанистика

«Транспортного коллапса не избежать!»: «Чернышевскую» закроют на 2 года ремонта. Как это отразится на городе?

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В 2022-м году вестибюль станции метро «Чернышевская» на два года закроют на ремонт. Там заменят и увеличат число эскалаторов. Специально для «Собака.ru» урбанист, автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгий Фролов вместе с транспортным инженером, автором телеграм-канала «Город в движении» OTS Lab Дмитрием Барановым, аналитиком движения «Транспорт и горожане» Владиславом Булгаковым и транспортным консультантом Ильей Петушковым объясняют, почему закрытие «Чернышевской» спровоцирует транспортный коллапс (и не только!) и как можно это исправить.

Фото: e-leet / Shutterstock

Пассажиропоток на выход из станции «Чернышевская» утром составляет до 11 тысяч человек в час. Альтернатив достойных метро нет: трамвай на Литейном не ходит более 15 лет, а автобусы и троллейбусы регулярно стоят в пробках. В общем потоке наземный транспорт не способен перевозить более двух-трех тысяч человек в час. Принять пассажиров «Чернышевской» они просто не смогут. Даже если автобусы будут переполнены, это не поможет избежать транспортного коллапса. Без выделенных полос автобусы будут ехать медленно — путь до станции «Площадь Восстания» займет 30 минут (вместо привычных пяти). Многие горожане предпочтут идти пешком просто потому, что это проще и быстрее. Транспортный инженер и эксперт OTS Lab Дмитрий Баранов считает, что нас ждет транспортная усталость: «Чем дольше и труднее люди будут добираться до места назначения, тем ниже у них производительность труда и хуже здоровье. Это экономические потери, поддающиеся оценке».

Экономические потери действительно будут. Посещаемость стрит-ритейла вблизи «Чернышевской» может упасть на 20-30% как за счет изменения пассажиропотока, так и из-за занятости горожан: время, которое человек тратил на покупку чашки кофе, он использует на передвижение. Кроме того, уменьшится количество свободных парковочных мест. Даже если 5% пассажиров «Чернышевской» будут использовать автомобили, протяженность парковки составит более трех километров (это почти целая Кирочная улица).

Автор: Георгий Фролов

Все эти проблемы еще можно избежать, если сделать выделенные полосы. Так автобусы смогут перевозить шесть тысяч человек в час (и более) в одном направлении, исчезнут пробки, уменьшится нагрузка на общественный транспорт. «Производительность транспорта зависит от средней скорости: чем больше скорость, тем чаще приходят автобусы, а значит — люди быстрее доедут, не возникнет давки. Во время закрытия станции метро наземный транспорт работает на пределе, и любая задержка критична. В Центральном районе улицы перегружены, и перебоев в расписании не избежать. Нужны решительные меры, исключающие их», — отмечает транспортный инженер Дмитрий Баранов. Аналитик движения «Транспорт и горожане» Владислав Булгаков тоже считает, что скорость и стабильность метро нельзя воспроизвести без выделенных полос: «Основное преимущество метро — в стабильности и скорости движения. Без полноценного приоритета автобусы не разогнать до уровня метро, а пассажиры будут терять драгоценное время, чтобы доехать до работы».

Выделенных полос возле станции «Чернышевская» нет. Их необходимо создать хотя бы для подвоза пассажиров к ближайшим станциям метро: «Площади Восстания», «Маяковской» и «Площади Ленина». Можно запустить шаттл, следующий исключительно по выделенной полосе, а значит — с минимальными интервалами, задержками и максимальной провозной способностью как у метро. 

Автор: Георгий Фролов

Именно так организуют компенсационные автобусы в Москве. Автобусы «КМ» (Каширская — Каховская) обслуживают закрытую Каховскую линию или подвозят пассажиров к станциям, где меняют эскалаторы. Бесплатные маршруты следуют по выделенным полосам как существующим, так и вводимым специально для работы «КМ». Такой вариант можно обсудить и для станции «Чернышевская».

Пока в Петербурге есть проблемы с прерыванием выделенных полос у перекрестков, нарушителями ПДД — из-за чего существующие выделенные полосы могут буксовать. Но в городе эффективно работают встречные выделенные полосы, например, на Малой Морской или Гороховой. По таким же выделенным полосам навстречу движению на улицах Восстания и Маяковского возможно запустить автобусы, обслуживающие пассажиров «Чернышевской». Этот вариант потребует корректировки схем движения на нескольких перекрестках. Если нарушителей ПДД будет меньше, а правые повороты сделают по московскому стандарту с короткими разрывами, можно запустить маршрут и по более простой схеме: например по Лиговскому проспекту и улице Радищева.

Автор: Георгий Фролов

Многие эксперты не рекомендуют останавливаться только на локальных мероприятиях для компенсации. Например, транспортный инженер Дмитрий Баранов предлагает распределить пассажиров по большему числу направлений, а не только ближайшим станциям метро: «Необходимо использовать улицы, где уже ходит общественный транспорт, чтобы минимизировать потребность в инфраструктуре. Можно задействовать Лиговский проспект, возобновить трамваи на Литейном проспекте — с отделением путей, улучшить выделенные полосы на Невском проспекте, продолжить выделенную полосу на Лиговском». Транспортный консультант Илья Петушков более радикален. Он считает «Чернышевскую» лучшим поводом для форсированного введения выделенных полос в масштабе всего центра города: «Необходимо делать ставку на увеличение наземного транспорта в целом во все возможные направления от «Чернышевской». Это касается не только организации новых маршрутов, но и обеспечения приоритетного проезда автобусов по всем направлениям в центральной части города. Все те решения, которые и так должны быть давным-давно реализованы (по устройству выделенных полос и приоритетного проезда общественного транспорта через транспортные узлы), становятся еще более релевантными в нынешних условиях».

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Все предложенные сценарии решают главную задачу — обеспечить комфортный и надежный сервис для горожан. Без введения выделенных полос более четверти пассажиров будут вынуждены ходить пешком, а примерно треть — стоять в пробках, ехать в перегруженных автобусах и троллейбусах, 10% петербуржцев перейдут на автомобили, еще больше загружая центр, а многие и вовсе откажутся от поездок, в том числе поменяв место работы. Так создание выделенных полос позволит организовать для пассажиров «Чернышевской» быстрые и стабильные маршруты с потерями не более 5-10 минут времени, нивелировать неудобства для горожан и бизнеса. Наглядная эффективность этого решения может стать отличным поводом для внедрения подобных кейсов в городе. 

Текст: Георгий Фролов

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