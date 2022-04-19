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В Петербурге готовятся к строительству продолжения двух линий метро и ремонту «Чернышевской» в 2022 году

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Смольный озвучил планы по строительству метро на 2022 год. «Метрострой Северной столицы» должны приступить к работам по строительству зеленой линии петербургского метро от «Беговой» к станции «Зоопарк». Также планируется продолжить Красносельско-Калининскую линию от «Путиловской» в сторону Обводного канала.

Shutterstock.com

Как рассказал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин, «Метрострой» займется прокладкой «зеленой» линии метро от «Беговой» до станции «Зоопарк» и «коричневую» линию от «Путиловской» в сторону «Обводного канала».

Помимо этого, планируется реконструкция станции метро «Чернышевская»: там заменят и увеличат число эскалаторов. Предполагается, что вестибюль полностью закроют на ремонт.

Ранее на заседании городского правительства заявляли о планах замены подвижного состава метро за счет средств Фонда национального благосостояния. На эти цели выделят порядка 96 млрд рублей. К 2031 году планируется приобрести 950 новых вагонов.

Напомним, в конце февраля председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин озвучивал, что в Петербурге к 2030 году планируют открыть 21 новую станцию метро.

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