В Петербурге готовятся к строительству продолжения двух линий метро и ремонту «Чернышевской» в 2022 году

Как рассказал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин, «Метрострой» займется прокладкой «зеленой» линии метро от «Беговой» до станции «Зоопарк» и «коричневую» линию от «Путиловской» в сторону «Обводного канала».

Помимо этого, планируется реконструкция станции метро «Чернышевская»: там заменят и увеличат число эскалаторов. Предполагается, что вестибюль полностью закроют на ремонт.

Ранее на заседании городского правительства заявляли о планах замены подвижного состава метро за счет средств Фонда национального благосостояния. На эти цели выделят порядка 96 млрд рублей. К 2031 году планируется приобрести 950 новых вагонов.

Напомним, в конце февраля председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин озвучивал, что в Петербурге к 2030 году планируют открыть 21 новую станцию метро.