В Петербурге готовятся к строительству продолжения двух линий метро и ремонту «Чернышевской» в 2022 году

Смольный озвучил планы по строительству метро на 2022 год. «Метрострой Северной столицы» должны приступить к работам по строительству зеленой линии петербургского метро от «Беговой» к станции «Зоопарк». Также планируется продолжить Красносельско-Калининскую линию от «Путиловской» в сторону Обводного канала.
Как рассказал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин, «Метрострой» займется прокладкой «зеленой» линии метро от «Беговой» до станции «Зоопарк» и «коричневую» линию от «Путиловской» в сторону «Обводного канала».
Помимо этого, планируется реконструкция станции метро «Чернышевская»: там заменят и увеличат число эскалаторов. Предполагается, что вестибюль полностью закроют на ремонт.
Ранее на заседании городского правительства заявляли о планах замены подвижного состава метро за счет средств Фонда национального благосостояния. На эти цели выделят порядка 96 млрд рублей. К 2031 году планируется приобрести 950 новых вагонов.
Напомним, в конце февраля председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин озвучивал, что в Петербурге к 2030 году планируют открыть 21 новую станцию метро.
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