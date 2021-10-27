От Невского до Энгельса: вот 5 самых небезопасных петербургских улиц. И что с ними делать прямо сейчас?

Литейный проспект

На проспекте много полос, хаотичная парковка, узкие тротуары, а трамвайные пути совмещены с проезжей частью — все это повышает риски ДТП. Поскольку в России ширина трамвайной колеи совпадает с колесной базой легкового автомобиля, машина, наезжая на рельсы, затормозить не сможет и будет продолжать скользить. Помимо этого, на проспекте отсутствует разметка, запрещающая выезд на встречную полосу. В результате водители встречных автомобилей делят пространство между путями произвольно. Это чревато тем, что машины могут столкнуться, потому что никто точно не знает, где середина дороги. Сейчас трамваи там не ходят из-за слишком больших задержек, связанных с заторами и ДТП. Это делает маршрут непопулярным у пассажиров и приносит большой убыток предприятию.

Если стоит задача — улучшить улицу быстро и дешево — достаточно поставить вдоль трамвайных путей съемные конструкции (сигнальные столбики, дорожные пластины, делиниаторы) и нарисовать сплошную разметку, учитывающую габариты трамвая. Можно обойтись только ей, если установить камеры, позволяющие выявлять и штрафовать нарушителей. На остановках необходимо создать платформы для безопасной посадки пассажиров. Это позволит запустить там востребованные трамвайные маршруты. Кроме того, нужно ликвидировать парковку на проезжей части, так как она нарушает видимость пешеходов и вынуждает водителей маневрировать. Ее можно разрешить в специальных уширениях (карманах). Для безопасного движения велосипедистов нужно создать специальные дорожки, защищенные бортовым камнем или парковкой. Эти меры позволят сделать проспект более предсказуемым и безопасным для всех.