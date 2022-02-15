Смольный показал, как будет выглядеть новое общественное пространство возле здания Лахта Центра. Благоустройство прогулочной зоны, велосипедные дорожки, освещение и озеленение — публикуем визуализации.
Земельный участок в Приморском районе передан Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» для создания нового общественного пространства. Проектом предусматривается благоустройство прогулочной зоны с велосипедными дорожками, а также освещение и озеленение.
Реализовать проект планируется за три года. Как отмечают в Смольном, по окончании строительства инвестор безвозмездно передаст новый объект в собственность Петербурга.
Напомним, еще в 2019 году Лахта Центр показал проект «Северной площади» — такое неофициальное название получила территория возле северного блока здания. Здесь должна была открыться лестница-амфитеатр, где можно было бы посидеть с друзьями (как в нью-йоркском Метрополитен-музее!), а центральная площадка стала бы местом залива для катка.
Возле здания Лахта Центра также появится оздоровительный термальный комплекс за 450 миллионов рублей, а еще гостиничный комплекс «Лахта Тауэрс». Он будет соответствовать требованиям гостиничной сети DoubleTree by Hilton.
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