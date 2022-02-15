Земельный участок в Приморском районе передан Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» для создания нового общественного пространства. Проектом предусматривается благоустройство прогулочной зоны с велосипедными дорожками, а также освещение и озеленение.

Реализовать проект планируется за три года. Как отмечают в Смольном, по окончании строительства инвестор безвозмездно передаст новый объект в собственность Петербурга.