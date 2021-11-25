Возле Лахта Центра построят гостиничный комплекс сети Hilton

Возле Лахта Центра построят гостиничный комплекс «Лахта Тауэрс». Он будет соответствовать требованиям гостиничной сети DoubleTree by Hilton.
Как сообщил «Деловому Петербургу» основной владелец ООО «Лахта Тауэрс» Вадим Финкельштейн, предварительный договор с Hilton уже подписан. Новый гостиничный комплекс будет соответствовать классу 4 звезды и рассчитан на 300 номеров общей площадью более 10,5 тысячи квадратных метров. Примерный размер инвестиций в проект составит около 3 миллиардов рублей.
По словам Финкельштейна, гостиничный комплекс нужен в первую очередь для проведения крупных соревнований на расположенной рядом «Тинькофф Арене» — она также принадлежит предпринимателю. Кроме того, отель сможет обслуживать Лахта Центр — так как, по его мнению, «рядом нет сильного брендового отеля».
Сейчас Hilton представлен в Петербурге отелями Hilton Saint Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum. Оба расположены в «Экспофоруме». Сеть DoubleTree by Hilton представлена в Москве.
Накануне Градостроительная комиссия Петербурга согласовала проект строительства нового гостиничного комплекса возле Лахта Центра. Она также определила, что инвестору необходимо выполнить благоустройство прибрежной территории на сумму не менее 168 миллионов рублей.
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