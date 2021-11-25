Возле Лахта Центра построят гостиничный комплекс сети Hilton

Как сообщил «Деловому Петербургу» основной владелец ООО «Лахта Тауэрс» Вадим Финкельштейн, предварительный договор с Hilton уже подписан. Новый гостиничный комплекс будет соответствовать классу 4 звезды и рассчитан на 300 номеров общей площадью более 10,5 тысячи квадратных метров. Примерный размер инвестиций в проект составит около 3 миллиардов рублей.

По словам Финкельштейна, гостиничный комплекс нужен в первую очередь для проведения крупных соревнований на расположенной рядом «Тинькофф Арене» — она также принадлежит предпринимателю. Кроме того, отель сможет обслуживать Лахта Центр — так как, по его мнению, «рядом нет сильного брендового отеля».

Сейчас Hilton представлен в Петербурге отелями Hilton Saint Petersburg ExpoForum и Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum. Оба расположены в «Экспофоруме». Сеть DoubleTree by Hilton представлена в Москве.

Накануне Градостроительная комиссия Петербурга согласовала проект строительства нового гостиничного комплекса возле Лахта Центра. Она также определила, что инвестору необходимо выполнить благоустройство прибрежной территории на сумму не менее 168 миллионов рублей.