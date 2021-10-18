Оздоровительный термальный комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров планируется открыть для посетителей уже в первом квартале 2022 года. По словам инвестора проекта Александра Тертычного, «это будет место, где человек сможет скрыться от городской суеты на 2-4 часа и пассивно оздоровиться».

«Уединиться в релакс-зоне или полежать в одном из 6 бассейнов с минерализованной водой. Также на пространстве откроются гастробар со сбалансированным меню, SPA-центр, тренажерный зал, 10 видов саун», — заявил он, отметив, что это «не очередной SPA-центр, а комплекс с концепцией healing, с уникальными оздоровительными программами, помогающими не только физическому, но и эмоциональному преображению посетителя».

Инвестиции в проект с учетом приобретения здания составляют около 450 миллионов рублей. Планируется, что основной аудиторией будущего комплекса станут жители и гости Петербурга. Они смогут приобрести входной билет за 1 500 или 1 800 рублей.

«Задача на ближайшее будущее — масштабировать проект оздоровительно-термальных комплексов по всей России. Мы задумали сделать в России 50 объектов или больше, если поймем, что эта концепция пользуется спросом. Так, мы уже приобрели участок площадью 1 га в подмосковной Балашихе, там идет стадия проектирования. Также подписали соглашение о строительстве подобного комплекса в Якутии», — резюмировал Тертычный.