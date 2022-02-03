В 2021 году спрос на исторические здания в Петербурге, пригодные для реконструкции, вырос в 4,5 раза. Совокупный объем совершенных сделок составил 79,5 тысяч квадратных метров.
Покупка зданий для реконструкции под жилье становится для застройщиков Петербурга новым трендом. Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компаний Rusland SP и ГК «Строительная компания ПСП», рост интереса строительных компаний к этому сегменту объясняется дефицитом земельных участков — особенно в центре города. Чаще всего историческими зданиями, пригодными для реконструкции, интересуются девелоперы объектов бизнес и премиум-классов, а также апартаментов.
Среди заметных сделок, совершенных в 2021 году, аналитики отмечают покупку холдингом «Империя» пяти зданий — двух на Миллионной улице и по одному на проспекте Медиков, улицах Одоевского и Большой Морской. Все объекты общей площадью в более 50 тысяч квадратных метров приспособят под размещение в них бизнес-центров. Еще один крупный проект готовит ГК «Красная стрела», выкупившая два здания в лофт-квартале «Скороход» возле Московских ворот.
Напомним, ранее стало известно, что на территории бывшего завода «Петрохолод» на Полюстровском проспекте может появиться жилой квартал. Группа компаний «ПСК» вложит в строительство 24 миллиарда рублей, а цена продаж уже готовых квартир составит порядка 200 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, приспособить под лофты планируют бывшую трикотажную фабрику «Красное знамя» между Пионерской и Большой Разночинной улицами. Здесь создадут торговый променад, а на свободной территории разместят жилой комплекс.
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