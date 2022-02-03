Покупка зданий для реконструкции под жилье становится для застройщиков Петербурга новым трендом. Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные компаний Rusland SP и ГК «Строительная компания ПСП», рост интереса строительных компаний к этому сегменту объясняется дефицитом земельных участков — особенно в центре города. Чаще всего историческими зданиями, пригодными для реконструкции, интересуются девелоперы объектов бизнес и премиум-классов, а также апартаментов.

Среди заметных сделок, совершенных в 2021 году, аналитики отмечают покупку холдингом «Империя» пяти зданий — двух на Миллионной улице и по одному на проспекте Медиков, улицах Одоевского и Большой Морской. Все объекты общей площадью в более 50 тысяч квадратных метров приспособят под размещение в них бизнес-центров. Еще один крупный проект готовит ГК «Красная стрела», выкупившая два здания в лофт-квартале «Скороход» возле Московских ворот.

Напомним, ранее стало известно, что на территории бывшего завода «Петрохолод» на Полюстровском проспекте может появиться жилой квартал. Группа компаний «ПСК» вложит в строительство 24 миллиарда рублей, а цена продаж уже готовых квартир составит порядка 200 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, приспособить под лофты планируют бывшую трикотажную фабрику «Красное знамя» между Пионерской и Большой Разночинной улицами. Здесь создадут торговый променад, а на свободной территории разместят жилой комплекс.