На территории завода «Петрохолод» в Петербурге построят жилой квартал за 24 млрд рублей

Группа компаний «ПСК» приобрела долю в ООО «Петрохолод», правопреемнике основного юрлица бывшего производителя мороженого, с правом собственности на земельный участок. Площадь застройки на нем составит 2,3 гектара. В 2022 году девелопер планирует получить разрешение на строительство и к четвертому кварталу начать работы. Общая жилая площадь будущего квартала составит 125 тысяч квадратных метров, сдать объект намерены к 2026 году.

Высота домов составит 13 этажей с подземным паркингом. На прилегающих земельных участках построят детский сад и школу. Квартал войдет в сегмент комфорт-класса, цена продаж здесь составит порядка 200 тысяч рублей за квадратный метр. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 24 миллиарда рублей. Как считают эксперты, опрошенные РБК, проблем со спросом у «ПСК» не возникнет: совсем рядом расположена станция метро «Лесная», а сама локация в целом востребована у покупателей.

«Петрохолод» был основан в 1936 году одновременно с началом строительство у железнодорожной станции Кушелевка холодильного комбината. Предприятие являлось единственным производителем мороженого в Петербурге. Мороженое «Петрохолода» продавалось не только в России, но и экспортировалось в Китай и Израиль. Компания производила порядка 500 тонн продукции в год.

В 2015 году на базе производственной площадки ОАО «Петрохолод» было создано одноименное ООО, которое стало полностью самостоятельной компанией в 2017-ом. В 2019 году акционерное общество было признано банкротом по иску «НБК-Строительство» за долги в 256 миллионов рублей. В 2020 году территорию завода выставили на торги. Цена стоимость составляет 1,033 миллиарда рублей.