«Петербург мог бы стать северным "Таиландом"»: историк Лев Лурье составляет городскоп на 2022 год и натальную карту города

Город, как мы понимаем — это набор возможностей, который увеличивается имманентно, независимо от желания власти и даже с ее некоторым поощрением. Власти кажется, что вкусная еда, кофе и возможность потанцевать где-то отвлекают людей от желания участвовать в общественной жизни и поисков справедливости. Это, кстати, не совсем так, потому что городская культура — не только про кофе и про шницель, но и про книжку, и про мысли.

Спокойный потаенный прогресс Петербурга, достигаемый без условного Сергея Собянина, а скорее даже с легким сопротивлением начальства — прочнее взрывного московского. То, что в Москве происходит благодаря административному статусу, в Петербурге делается за счет собственного не зависящего от государства рыночного и человеческого ресурса.