«Петербург мог бы стать северным "Таиландом"»: историк Лев Лурье составляет городскоп на 2022 год и натальную карту города

Почетный краевед, писатель Лев Лурье по просьбе своей ученицы, выпускницы 610 классической гимназии и главного редактора «Собака.ru» Яны Милорадовской составляет городскоп (!) на 2022 год и натальную карту Петербурга.
На Льве Яковлевиче: кардиган Balenciaga, брюки Dolce & Gabbana (все — ДЛТ), кепка 404 NOT FOUND, шарф «Богема Ленинграда»
Советский Ленинград был, если посмотреть на это объективно, во многом ужасен. Тем, кто обитает в городе сегодня, невероятно повезло в отношении разнообразия повседневной жизни. Понятно, что мы живем не в лучшее для России время, но история — я в этом согласен с покойным Гегелем — развивается по спирали. В этом во многом сложном сегодняшнем дне есть отвратительная повторяемость с последними годами жизни Николая I, годами перед Русско-японской войной или Первой мировой, временем брежневского застоя. Несменяющиеся элиты, остановившийся прогресс, медленно двигающиеся карьеры — характерные черты таких периодов. Однако на каждом новом витке условия существования становятся все лучше. Условно говоря, Николаю Васильевичу Гоголю в 1840-е годы жить было еще хуже, чем Антону Павловичу Чехову и его сверстникам, а тем — хуже, чем Ахматовой и Гумилеву в Серебряном веке.
Город, как мы понимаем — это набор возможностей, который увеличивается имманентно, независимо от желания власти и даже с ее некоторым поощрением. Власти кажется, что вкусная еда, кофе и возможность потанцевать где-то отвлекают людей от желания участвовать в общественной жизни и поисков справедливости. Это, кстати, не совсем так, потому что городская культура — не только про кофе и про шницель, но и про книжку, и про мысли.
Спокойный потаенный прогресс Петербурга, достигаемый без условного Сергея Собянина, а скорее даже с легким сопротивлением начальства — прочнее взрывного московского. То, что в Москве происходит благодаря административному статусу, в Петербурге делается за счет собственного не зависящего от государства рыночного и человеческого ресурса.
У меня есть ощущение, что если не произойдет какого-то чудовищного экономического катаклизма вроде большой войны или эпидемии коронавируса и чумы одновременно, то этот рост очень многое обещает. Придут какие-то чуть более счастливые времена с точки зрения законодательных рамок и разумности власти — и для города откроется потрясающее будущее.
В первую очередь, оно будет обеспечено географическим положением. В СССР портов было довольно много, в современной России все сводится к далекому от нас Владивостоку, Мурманску, Калининграду и, прежде всего, Петербургу. Как при Петре I, он становится окном в Европу.
Важный потенциал Петербурга заключается в том, что он самый большой город балтийского региона. Когда видишь клубящихся туристов из Японии и Китая на Эспланаде, и одновременно колоссальную разницу между провинциальным Хельсинки и роскошным Петербургом, понимаешь, что у нас в этом отношении масса неиспользованных возможностей. Наш деятельный северный сосед смог распорядиться совсем не грандиозными ресурсами и стать хабом между Европой и Азией. У нас есть все шансы за ним последовать, тем более что данных у Петербурга для этого много больше. Эрмитаж, Русский музей, пара блошиных рынков, веселая просвещенная молодежь на улицах, лучший в Восточной Европе клуб «Зенит» — у нас есть все для наращивания туристического потока.
Петербург даже мог бы стать своего рода северным «Таиландом», местом для дауншифтинга. Дешевая аренда, развитые и демократичные сервисы в центре города этому способствуют.
Частично наследуя советскому положению вещей, когда Ленинград был научно-производственным мегаполисом, Петербург в будущем мог бы стать центром IT-индустрий и современных умных производств. У нас частично сохранилась хорошая система образования в виде, в первую очередь, знаменитых специализированных школ вроде 239-й математической. Есть проблемы с Университетом, но зато поднялись Политех и ИТМО.
Для реализации названных направлений развития городу не хватает, среди прочего, хорошего качества среды. Я бы назвал несколько главных проблем, которые в связи с этим нужно решить. Самое главное — наладить систему общественного транспорта, в том числе построить метро. Это позволит сделать город более мягким и человечным, быстрее передвигаться по нему. Спальные районы должны стать лучше обеспечены сервисами, общественными пространствами, культурными центрами. Ржевка-Пороховые, Купчино, Веселый поселок сегодня лишены районообразующих центров. Наконец, необходим план озеленения Петербурга. Реализация этих трех пунктов и удачное стечение обстоятельств позволили бы стать Петербургу по-настоящему процветающим мегаполисом, одним из самых привлекательных в мире.
Прогноз на 2022 год для Петербурга и петербуржцев
Целый ряд вещей недостижим в 2022 году. Не произойдет скачка в экономике, не наступит эпоха свободного парламентаризма. Именно поэтому много всего интересного произойдет в культурной сфере: выйдет масса новых книг, еще более изобретательным станет дизайн выставок в «Манеже», продолжит развиваться уже знаменитая петербургская гастрономия, наверняка кто-то придумает какой-то необычный формат водных прогулок. Некоторых петербуржцев в 2022 году ждут осмысленные, светлые романы, примерно как в романе «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского.
Фото: Валентин Блох
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова, Валерия Стародубцева
Ретушь: Жанна Галай
«Собака.ru» благодарит общественное пространство «Третье место» в особняке Лопухиных-Нарышкиных за помощь в проведении съемки.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»
город-курорт GATCHINA GARDENS
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