Историк Лев Лурье — герой обложки январского номера «Собака.ru»!

из интервью «Собака.ru»

«Городу не хватает, среди прочего, хорошего качества среды. Я бы назвал несколько главных проблем, которые в связи с этим нужно решить. Самое главное — наладить систему общественного транспорта, в том числе построить метро. Это позволит сделать город более мягким и человечным, быстрее передвигаться по нему. Спальные районы должны стать лучше обеспечены сервисами, общественными пространствами, культурными центрами. Ржевка-Пороховые, Купчино, Веселый поселок сегодня лишены районообразующих центров. Наконец, необходим план озеленения Петербурга. Реализация этих трех пунктов и удачное стечение обстоятельств позволили бы стать Петербургу по-настоящему процветающим мегаполисом, одним из самых привлекательных в мире».