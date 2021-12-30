Историк Лев Лурье — герой обложки январского номера «Собака.ru»!

Как историк Лев Лурье строит Петербург будущего, рассказывая о Петербурге прошлого и настоящего: краевед, журналист, экскурсовод сделал из ДК своего имени пиар- и бренд-агентство ДНК города Петра, Ильича, Чайковского и объясняет, какие у нас всех перспективы (городскоп на 2022 год внутри!). Видите, на Пяти углах у человека с лопатой берут автограф и благодарят за книги/лекции/подкасты/фильмы? Это Лев Яковлевич. Мы, петербуржцы, его очень любим.
Пальто Bottega Veneta, брюки Brunello Cucinelli, шарф Brioni, кепка Gucci, бадлон и угги Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Прекрасным ненастным, а впрочем, обычным петербургским декабрьским днем мы отправились на прогулку со Львом Яковлевичем, облаченным в пальто Bottega Veneta, брюки Brunello Cucinelli, шарф Brioni, кепку Gucci, бадлон и угги Dolce&Gabbana. На прогулке пересчитали сугробы у Пяти углов, осмотрели сталактиты сосулек на крышах домов по улице Рубинштейна, поскользнулись, вышли на балкон дома Палкина, приняли солнечные ванны во дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных (кластер «Третье место») и вернулись в дом Лурье на Владимирский, как раз напротив точки сборки богемы 1960–80-х — легендарного кафе «Сайгон».
Лев Лурье
из интервью «Собака.ru»
«Городу не хватает, среди прочего, хорошего качества среды. Я бы назвал несколько главных проблем, которые в связи с этим нужно решить. Самое главное — наладить систему общественного транспорта, в том числе построить метро. Это позволит сделать город более мягким и человечным, быстрее передвигаться по нему. Спальные районы должны стать лучше обеспечены сервисами, общественными пространствами, культурными центрами. Ржевка-Пороховые, Купчино, Веселый поселок сегодня лишены районообразующих центров. Наконец, необходим план озеленения Петербурга. Реализация этих трех пунктов и удачное стечение обстоятельств позволили бы стать Петербургу по-настоящему процветающим мегаполисом, одним из самых привлекательных в мире».
Фото: Валентин Блох
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Дрон: Михаил Поморцев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова, Валерия Стародубцева
Ретушь: Жанна Галай
Благодарим ресторан Merula за помощь в проведении съемки.
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