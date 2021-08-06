«И эти трудности стоят того, чтобы у нас появился свой Гарвард?»: Мария Элькина — о переезде СПбГУ в Пушкин

Справедливости ради надо сказать, что радикальные решения в Петербурге часто встречают такое же радикальное противодействие, и часто довольно эффективное. Но если цель — не борьба, а все же умные градостроительные решения, то противостояния бесполезны. Они не способны предложить городу созидательную повестку на будущее или хотя бы приемлемую с разных точек зрения тактику действий в конкретной ситуации. Словом, написать колонку о том, что СПбГУ не стоит переезжать, можно было, не потратив три месяца на исследования. А ушли они на то, чтобы показать — можно найти менее рискованный и более интересный выход из положения.

Если оставить в стороне лозунги и страсть к сохранению status quo любой ценой, оценивать можно несколько аспектов предложенного решения: насколько оно понятно и принято сегодняшними студентами и преподавателями, как оно отразится на престижности вуза и на состоянии города, ну и, наконец, что удастся получить взамен — можно ли под Петербургом создать кампус, который будет сравним со своими знаменитыми аналогами в США и станет драйвером инноваций.

Локальная ситуация выглядит довольно предсказуемо. Студенты и преподаватели не вполне понимают смысла переезда в Шушары, и это обстоятельство стоит считать важным по двум причинам.

Во-первых, большой проект сегодня почти неприлично делать без участия пользователей, тем более, когда речь идет о публичной площадке.

Во-вторых, мнение отдельных людей ничего не значит только до тех пор, пока оно не начинает статистически значимо влиять на их решения. Современный бренд СПбГУ тесно связан с присутствием в исторической среде со сравнительно удобной логистикой, и перемещение на недавние сельскохозяйственные угодья сделает его менее престижным.