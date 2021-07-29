Более 60% студентов выступили против переезда СПбГУ в единый кампус под Петербургом

Согласно результатам исследования, проведенного московским Центром социального проектирования «Платформа», 63% процентам студентов СПбГУ не нравится идея переезда университета в единый кампус под Петербургом. При этом 64% опрошенных хотели бы, чтобы университет оставался в своих нынешних корпусах. Еще 42% считают, что у зданий университета главным образом не хватает места, где можно совместно заниматься и проводить время.

Больше трети студентов (36%) считают основным неудобством СПбГУ сложную и неудобную логистику, а 34% — старую инфраструктуру. В то же время 61% опрошенных положительно оценили абстрактную идею единого кампуса, в котором студенты учатся, живут и проводят свободное время.

По мнению генерального директора «Платформы» Марии Макушевой, категоричную реакцию на новости о переезде университета вызывает радикализм данного решения. «Острота реакции на переезд связана с тем, что решение видится радикальным, люди не понимают его основания. Сама коммуникация провалена. Коммуникация в подобных ситуациях — одна из важнейших вещей», — заявила она. Основатель «Платформы» Алексей Фирсов также отметил, что на данный момент говорить о реакции города на переезд СПбГУ достаточно сложно: «Мы рассматриваем решение о переносе университета как социальный и культурный вызов. Вопрос справится с ним город или нет — открытая зона».

Единый университетский кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей.