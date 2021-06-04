На Кожевенной, 30 запускается общественное пространство MoRe площадью 3 га. Каким оно будет?

На Кожевенной, 30 рядом с «Севкабель Портом» запускается большое новое общественное пространство MoRe из восьми зданий бывшей кожевенной фабрики, с ресторанной аллеей, дворами, набережной и пляжем. Все это — на площади в три гектара. Здесь уже работают K-30 и Roof Place, а открытия двора, набережной, 12 баров и двух ресторанов ждем уже в середине июля этого года. «Собака.ru» рассказывает, каким будет новое пространство.
Ольга Бессарабова, генеральный директор компании «К-Проджект»: «Мы 20 лет сдаем помещения в аренду, в основном — производственные, складские, офисные площади. Эта территория площадью в три гектара находится в нашей собственности давно. Когда-то тут находился кожевенный завод, в 2017 здесь еще делали изделия из кожи. Потом это была промышленная площадка, которую мы сдавали под производство и склады.
Три года назад к нам на территорию зашли Roof Place с новыми тенденциями, мы вдохновились их концертами. Родилась идея преобразования этой площадки под креативное пространство, год мы вынашивали идею. Это уникальный проект — мы договорились с «Севкабель Портом» о создании здесь единой пешеходной зоны вдоль набережной. Ничего подобного в Петербурге нет. В прошлом году у нас появился еще один резидент — К-30. Они поверили в это пространства, и сюда пошли люди. Тогда мы поняли, что на правильном пути. Изменения будут происходить поэтапно.
Что откроется в середине лета 2021 года?
В этом году мы запустим малую часть общей территории — двор и кусочек набережной. На двух этажах откроются 12 баров и два больших ресторанных проекта с панорамными окнами и террасой. Двор мы замостили, на набережной сделали настилы и ограждения — эта территория предназначена для прогулок и проведения масштабных мероприятий. Перед фестивалями тут будет монтироваться временная сцена. Также в этом году можно будет увидеть одно из пространств без крыши — она разрушилась из-за времени. Мы приняли решение новую крышу не возводить, а отдать эти стены уличным художникам, разумеется, бесплатно. Это бывший пневматический завод, от которого остались остались колонны. За годы простоя из пола выросли деревья. Это интересное пространство, для искусства подходит идеально.
Что появится здесь в 2022 и 2023 годах?
На следующий год планируем закончить ландшафтный дизайн и создать объекты для отдыха на набережной. Также в 2022 тут появятся театральные и киностудии, клуб, большая спортивная зона с залом для сквоша в ангарах. Тогда же появится большая объединенная с соседними пространствами прогулочная зона. Третий этаж с арочными окнами и видом на залив отдадим мастерским, творческим студиям и образовательным проектам.
У нас есть в собственности причальная стенка. В 2023 году мы организуем понтоны, причалы и выносные пляжи, если, конечно, получится все это согласовать с городом. Также на территории сохранился кусочек пляжа, и, хотя он и не обустроен, люди приходят сюда загорать. Эту часть мы очистим и сделаем цивилизованные места для пляжного отдыха.
-
Часть пространства, которую сейчас готовят к скорому открытию
Чем интересно это пространство?
Мы хотели максимально сохранить облик кожевенной фабрики, которая была построена в XIX веке. Ничего не меняем — красно-кирпичную кладку только очистили. Мы убрали все новомодное, что сюда хаотично привносилось — например, обшивку стен непонятными листами. Новых строительств мы не планируем, только редевелопмент в существующих площадях.
Мне кажется, это пространство будет на уровне Русского музея и Эрмитажа — уникальное для города место, где будут проходить знаковые мероприятия. Площадь позволит нам проводить, например, масштабные фестивали с несколькими сценами. Здесь можно будет провести весь день, перетекая из одного места в другое — мы стараемся учесть все запросы. Наша цель — не соперничество с соседними пространствами, а взаимодополнение, многообразие, которое позволит всем найти что-то по своим интересам. Гулять можно будет беспрепятственно, и тратить деньги совсем необязательно — будет достаточно открытых площадок».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.