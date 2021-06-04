На Кожевенной, 30 запускается общественное пространство MoRe площадью 3 га. Каким оно будет?

Что появится здесь в 2022 и 2023 годах?

На следующий год планируем закончить ландшафтный дизайн и создать объекты для отдыха на набережной. Также в 2022 тут появятся театральные и киностудии, клуб, большая спортивная зона с залом для сквоша в ангарах. Тогда же появится большая объединенная с соседними пространствами прогулочная зона. Третий этаж с арочными окнами и видом на залив отдадим мастерским, творческим студиям и образовательным проектам.

У нас есть в собственности причальная стенка. В 2023 году мы организуем понтоны, причалы и выносные пляжи, если, конечно, получится все это согласовать с городом. Также на территории сохранился кусочек пляжа, и, хотя он и не обустроен, люди приходят сюда загорать. Эту часть мы очистим и сделаем цивилизованные места для пляжного отдыха.