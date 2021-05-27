В здании кожевенной фабрики на Васильевском откроется новое общественное пространство. С музыкой, вечеринками у воды, 12 барами и песчаным пляжем

Как рассказали «Собака.ru» создатели общественного пространства, кластер откроется на Кожевенной линии, 30 — в здании бывшей кожевенной фабрики. Здесь планируют проводить концерты на берегу Финского залива, открыть больше десятка баров, два ресторана и создать творческий кластер с театральной площадкой и собственным музеем.

Набережная с видом на Финский залив превратится в зону отдыха и релакса. На первых этажах флигеля откроются 12 баров и кафе, второй этаж рассчитан на два ресторана с панорамными окнами и террасами — заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются. Третий этаж с арочными окнами и видом на залив отдадут мастерским, творческим студиям и образовательным проектам.

В одном из корпусов бывшей кожевенной фабрики расположится спортивная зона с залом для сквоша. Крытая клубная зона будет рассчитана на несколько сотен гостей, открытая летняя площадка позволит принять одновременно более 5 тысяч, а видовая концертная на крыше — до 3 тысяч слушателей.