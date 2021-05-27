В здании кожевенной фабрики на Васильевском откроется новое общественное пространство. С музыкой, вечеринками у воды, 12 барами и песчаным пляжем

Больше общественных пространств Васильевскому острову! Уже этим летом в здании бывшей кожевенной фабрики, по соседству с К-30 и «Севкабель Портом», откроется концептуальный кластер. Название пока не раскрывают, но слоган «музыка & more» станет определяющим. В городе станет больше музыки, вечеринок у воды, громких концертов, еды на террасах, а у петербуржцев — поводов встретиться с друзьями.
Как рассказали «Собака.ru» создатели общественного пространства, кластер откроется на Кожевенной линии, 30 — в здании бывшей кожевенной фабрики. Здесь планируют проводить концерты на берегу Финского залива, открыть больше десятка баров, два ресторана и создать творческий кластер с театральной площадкой и собственным музеем.
Набережная с видом на Финский залив превратится в зону отдыха и релакса. На первых этажах флигеля откроются 12 баров и кафе, второй этаж рассчитан на два ресторана с панорамными окнами и террасами — заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются. Третий этаж с арочными окнами и видом на залив отдадут мастерским, творческим студиям и образовательным проектам.
В одном из корпусов бывшей кожевенной фабрики расположится спортивная зона с залом для сквоша. Крытая клубная зона будет рассчитана на несколько сотен гостей, открытая летняя площадка позволит принять одновременно более 5 тысяч, а видовая концертная на крыше — до 3 тысяч слушателей.
Музыкальные резиденты Кожевенной, 30 уже начали сезон мероприятий. Позже в помещениях бывших складов откроют театральную зону для самых актуальных творческих проектов. Как отмечают создатели пространства, в комплексе из 8 зданий будет все нужное современным жителям мегаполиса — места для работы, учебы, еды, тренировок, ночных танцев, прогулок, общения или медитаций.
Проект редевелопмента территории площадью 3 га обсуждался несколько лет, в 2020 году начались работы по внутренней реконструкции и восстановлению исторических фасадов. Полностью он будет реализован в несколько этапов. Летом 2021 года площадка официально откроется. К этому моменту будет готова центральная аллея с ресторанами, кафе, магазинами и студиями, а также часть набережной. В 2022-ом — запуск второй очереди проекта. По городскому плану всю набережную от Балтийского завода до Морского Порта объединят в единую прогулочную зону. Откроются новые клубные и выставочные пространства. К лету 2023 года проект планируют полностью завершить: откроется причал, яхт-клуб и плавучий пирс с песочным пляжем.
«Санкт-Петербург — не только культурная столица, но крупнейший промышленный центр. В городе всегда было много производств, часть из них были основаны еще в XIX веке. Город активно развивается и растет. Депрессивные промышленные территории, оказавшиеся в центральной части города, противоречат современным концепциям развития городов. Мегаполис сейчас — город для жизни, где промышленность нужно вынести из центра города. Редевелопмент промышленных территорий меняет облик города, превращая серые кварталы в новые источники вдохновения как для жителей, так и для гостей города», — говорит Ольга Бессарабова, генеральный директор компании «К-Проджект», которая развивает проект.
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