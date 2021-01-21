50 (!) общественных пространств Петербурга: самый подробный путеводитель от центра до спальных районов

Петербург — силиконовая долина общественных пространств и российская столица креативных кластеров. Даже несмотря на пандемию, новые места продолжили открываться и в 2020 году. В рамках проекта «Собака.ru» «Петербург будущего» сделали подробный путеводитель и рассказываем о 50 настоящих и будущих общественных пространствах в центре, на островах и в спальных районах.
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Проект реставрации Апраксина и Щукина дворов, «Студия 44»
Центр
Апраксин двор
Что это? Старейший рынок Петербурга и действующий портал в 1990-е, который уже несколько лет собираются перестроить по проекту «Студии 44» Никиты Явейна.
Кто курирует проект? Инвестиционно-строительная компания «Апраксин двор», «дочка» концерна «Питер» — одного из крупнейших застройщиков города.
Какие задачи? Приспособить для современного использования 56 корпусов общей площадью 152 тысячи квадратных метров и разместить гостиницы, магазины, спортивные залы и объекты социальной инфраструктуры.
О каких деньгах идет речь? Инвестор был готов вложить в проект 5,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — собственные средства.
Какие проблемы? Компания два года не может выйти на стройплощадку, так как Смольный затягивает передачу объекта. Чиновники и депутаты почти договорились, на каких условиях готовы отдать бизнесу исторические корпуса, но губернатор приостановил рассмотрение поправок, которые должны были дать зеленый свет реконструкции.
Садовая ул., 28–30
Воскресенская набережная
Что это, где это? Набережная Невы от Водопроводного переулка до Литейного моста. Сейчас — вообще без какого-либо благоустройства.
Кто идеологи? Дмитрий Маркевич — муниципальный депутат Литейного округа, идейный вдохновитель движения Лада Чижова и жители Литейного округа.
Какие задачи? На первом этапе — поставить скамейки, урны, кадки с деревьями, определить места для установки летних кафе, развести пешеходные и велосипедные потоки. На втором — провести исследование и запустить соучаствующее проектирование.
Откуда деньги? Выиграли грант на разработку визуализации проекта от важнейшей российской независимой организации в области урбанистики — «Городских проектов» Варламова и Каца.
Какие проблемы? Традиционные для неблагоустроенных набережных Петербурга — отсутствие комфортных мест для сидения, недостаток зелени, безразличие чиновников.
Что здесь делать? Гулять, кататься на скейтах, играть с детьми или животными, пить кофе, заниматься спортом, смотреть кино и представления.
Какие планы? В 2021 году попробуют силы в «Твоем бюджете», а также будут привлекать внимание к месту с помощью мероприятий.
Особняк Мясникова
Что это? 3 000 квадратных метров исторического особняка XIX века в стиле необарокко, отреставрированного больше 10 лет назад и простаивавшего. В 2020 году здесь запустились концерты классической музыки и просветительские лекции об искусстве.
Кто идеолог? Дмитрий Зарецкий, основатель международного интернет-брокера IQ Option, проданного два года назад. Сейчас возглавляет компанию, занятую разработкой мобильных игр.
Какие цели? Дать площадку для выступления молодым классическим музыкантам, а для горожан стать входной точкой в мир высокой музыки.
Какие инвестиции? Зарецкий купил особняк на торгах за свои средства — он обошелся в 550 миллионов рублей.
Что здесь будет? Задача — открыть галерею современного искусства. К лету 2021 года во дворе и бывшей двухэтажной конюшне со стеклянным атриумом запустятся авторские ресторанные проекты. Над проектом гастрономической части пространства работает DA bureau — они же отвечали за дизайн ресторанов Bio My Bio, Cococo Bistro, Birch.
@dom_myasnikova
ул. Восстания, 45
Второй этаж «Подписных изданий»
Что это? Любимый книжный петербуржцев раскинулся на втором этаже и стал больше в пять раз. Здесь восстановили дубовый пол и историческую расстекловку, положили метлахскую плитку, сделали ковку по чертежам архитектора здания Николая Васильева и даже соорудили пассажирский лифт. Витраж с надписью In books we trust, украшающий центральную дверь, выполнило бюро «Дело контура».
Кто идеологи? Совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов и команда магазина.
Откуда деньги? Личные вложения Михаила Иванова.
Какие проблемы? Долгожданный второй этаж открылся с «бесконечными оговорками» — «недоделки по ремонту, тысячи придуманных мелочей не реализованы, растения в пути из Голландии, булки в кофейне еще не пекутся, вино не льется из-за Росреестра, который уже полгода не работает».
Какие планы? В большом зале будут проходить презентации книг (Леонид Парфенов уже успел подписать здесь 1 700 экземпляров «Намедни. Наша эра. 1921–1930»), встречи с авторами, кинопоказы. На втором этаже — кафе с кофе и свежей выпечкой. В январе обещают небольшую винную карту.
Что здесь делать? Располагаться на одном из 70 мест для чтения и любовно озирать окрестности.
@izdaniya
Литейный пр., 57
«Третье место»
Что это? Летом 2020-го — самый модный винный двор, а в будущем — общественное пространство с галереей современного искусства, двухэтажным баром, ресторанами, книжным магазином, клубом настольных игр и лекторием.
Кто идеолог? Ольга Звагольская, юристка по образованию, заинтересовавшаяся современным искусством. Ее семья владеет гостиничным бизнесом The Faces — их гостиница разместится в части особняка Лопухиных-Нарышкиных, не находящейся под охраной.
Авторы проекта двора — главные на сегодняшний день реформаторы ресторанных пространств Петербурга, DA bureau Бориса и Анны Львовских и Федора Горегляда. Они же работают над проектом приспособления здания под современное использование.
Цели и задачи? Отреставрировать особняк, частично законсервировав дворцовые интерьеры: здесь сохранилась парадная лестница со старинными зеркалами, лепнина, росписи на сводах колонн. Создать пространство, в котором человек будет проводить от четырех до восьми часов.
Какие инвестиции? Проект реализуется на личные средства Ольги. По ее оценке, инвестиции составят около миллиарда рублей.
Что здесь делать? Смотреть новое городское искусство, слушать лекции в театральном зале, покупать книги, а после — отдыхать в ресторанах и барах.
Когда старт? Отель примет гостей в конце лета 2021 года. В начале 2022-го откроется выставочное пространство в белом бальном и театральном залах. Ресторанные проекты заработают ближе к 2024 году.
@thirdplace.ru
Литейный пр., 62
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Команда DA bureau в пространстве «Третье место»
Слева направо: сооснователь бюро, архитектор Анна Львовская и Зефирка, сооснователь бюро, архитектор и CEO Борис Львовский, Рада, управляющий партнер и дизайнер Мария Романова, младший партнер и архитектор Юлия Грицюк, архитектор Дарья Рогожина, архитектор Ильдар Гильманов, ведущий архитектор Юлия Кубицкая, младший партнер и архитектор Елизавета Жолтая, архитектор Михаил Куценко, архитектор Ксения Прокопьева, сооснователь бюро и архитектор Федор Горегляд, архитектор Анастасия Акимкина, ведущий архитектор Александра Белькова, архитектор Евгений Лищинский, архитектор Ольга Белякова, Робин, ведущий архитектор Юлия Ивакина, ведущий архитектор Василий Портнягин.
Фото: Сергей Мисенко
«Открытые мастерские»
Что это? Некоммерческая образовательная и производственная площадка, которая ориентируется на гуманитарное знание и искусство. Включает в себя художественные мастерские, выставочное и концертное пространство, коворкинг, лофт и лекторий.
Кто идеолог? Библиотека Лермонтова. Идея принадлежит актеру Павлу Михайлову.
Цели и задачи? Устроены по принципу резиденции для молодых мастеров прикладных и визуальных искусств, где никто ни за что не платит. Художникам и ремесленникам дают рабочее место, а они взамен ведут курсы по своим дисциплинам, бесплатные для посещения — деньги гостям понадобятся только на расходные материалы.
Откуда деньги? Из городского бюджета.
Какие проблемы? Никита Аграновский, куратор проекта: «Многим до сих пор сложно представить, что библиотека может производить современные и интересные события, быть простой и понятной в коммуникации».
Что здесь делать? Учиться и общаться, пробовать разные техники прикладных и визуальных искусств (около 10 видов).
Какие планы? Появление курсов дизайна одежды и графики. При этом планируют сохранить все, что есть сейчас — от кожевенного дела до студийной фотографии. Обновить хотят и лекторий, где будут говорить о новых социальных ролях и формах искусства, учить понимать устройство художественного текста.
@omasterskie
Лиговский пр., 99
«Этажи»
Что это? Первое креативное пространство города, появившееся еще в 2007 году и породившее бум на арт-кластеры в Петербурге.
Кто владелец? Владелец бренда «Этажей» бизнесмен Денис Кузнецов — в прошлом основатель юридической фирмы. Открывал кафе, хостелы и ресторан.
Какие проблемы? Некогда самое модное место Петербурга, сейчас — собрание однотипных магазинов, третьестепенных выставок и фестивалей лис, собак и других животных, к которым есть много вопросов у зоозащитников.
Что здесь делать? Зайти в SHU, магазин актуальной одежды, спасающей от петербургских природных катаклизмов, и выпить кофе на крыше с видом на Лиговский.
@loftprojectetagi
Лиговский пр., 74
«Путилов Лофт»
Что это? Новое общественное пространство в бывших казармах Семеновского полка 1906 года — четыре здания и двор на Рузовской улице. C 1940-х здесь располагался Научно-исследовательский институт военной медицины ВМФ. Раньше объект был закрытым, а сейчас впервые за десятилетия открыт сквозной проход через территорию.
Кто идеолог? Ярослав Путилов, глава компании Putilov Group, которая работает с недвижимостью.
Какие задачи? Оживить район, дать возможность расти молодым предпринимателям.
Откуда деньги? Это средства Ярослава Путилова.
Какие проблемы? Единого проекта пространства еще нет — для работы над ним хотят привлечь молодых дизайнеров.
Что здесь делать? Заниматься экофитнесом, слушать стендапы и лекции о бизнесе, ходить на концерты, покупать одежду в секонд-хенде Off Vintage и шоуруме. Летом — брать напрокат велосипеды, самокаты и скутеры.
Какие планы? Открыть лавку современного искусства, концертную площадку и шоурум мужской одежды. Во дворе появится зона отдыха с террасой. Ярмарки, выставки, диджей-сеты.
@putilovloft
Рузовская ул., 10–12
«Открытое пространство» на Достоевского
Что это? Общественное пространство для гражданских активистов, правозащитников, наблюдателей на выборах. Можно бесплатно работать и проводить мероприятия. Здесь же работает группа помощи задержанным на митингах, а с 2020 года — центр, где гражданские активисты могут бесплатно получить психологическую помощь.
Кто идеолог? Создательница и идейная вдохновительница — общественница Александра Крыленкова.
Откуда деньги? Существует на пожертвования и средства, собранные на ежегодных аукционах.
Какие проблемы? На время пандемии ушли в онлайн.
Что здесь делать? Обсуждать проблемы гражданского общества с единомышленниками.
Какие планы? Хотят открыться в начале 2021 года и запустить онлайн-магазин артефактов гражданского общества, где можно будет купить авторский мерч и поддержать важные инициативы.
@spbopenspace
ул. Достоевского, 34
Оранжереи Таврического сада
Что это? Три заброшенные оранжереи в глубине Таврического сада, которые планируют восстановить и приспособить к современному использованию. Кроме растений здесь появятся выставочный и концертный залы, будут проходить театральные представления и кинопоказы.
Кто идеолог? Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Какие планы? Провести реновацию до июля 2025 года. В 2021 году сделать ремонт оранжереи, на который копили почти четыре года. В этом будут помогать Архитектурное бюро «11» и ландшафтное бюро «Виста».
Сколько это стоит? Два-четыре миллиарда рублей.
Какие проблемы? Несколько десятилетий теплицы были закрыты для посещения и находятся в полуразрушенном состоянии.
Что здесь будет? Выставки, в том числе растений, кинопоказы и театральные представления, концерты, детские развивающие и развлекательные секции, кафе.
@orangeryspb
Шпалерная ул., 43
Арт-центр «Пушкинская, 10»
Что это? Место сосредоточения андеграундной культуры Петербурга 1990-х, чудом дожившее до наших дней. Здесь можно было встретить Бориса Гребенщикова!
Кто идеологи? Сооснователями арт-центра были художник Сергей Ковальский и Юлий Рыбаков, нынешний куратор.
Откуда деньги? Участвуют в конкурсах субсидий и грантов от города, средства идут на подготовку выставок и фестивалей. Небольшая часть средств приходит от продажи билетов, также есть система членских взносов от художников.
Что здесь делать? Проникаться духом старого андеграунда в кафе, галереях и на улице Леннона.
@pushkinskaya10
Лиговский пр., 53
«Флигель»
Что это? Расписанный двор на улице Восстания с винными барами и магазинами.
Кто идеолог? Предприниматель, стоявший у истоков развития креативных пространств Петербурга, Александр Басалыгин и его BS Art Development Group.
Что здесь делать? Пить вино на веранде Do Immigration, слушать стендап в HopHead, покупать домашние валенки Snegi и нон-фикшн в книжном магазине «Перед прочтением сжечь».
@luna_curator
Ул. Восстания, 24
Анненкирхе
Что это? Старинная лютеранская церковь с культурно-развлекательной программой для любых, в том числе далеких от религии, горожан. Концерты, фестивали, рождественские ярмарки, английский разговорный клуб.
Кто всем этим заведует? Приход евангелическо-лютеранской церкви Ингрии и настоятель — молодой и харизматичный Евгений Раскатов.
Какие цели? Поддерживать жизнь прихода и построенной в 1780 году кирхи.
Откуда деньги? Собранный на мероприятиях донейшен.
Какие проблемы? В нулевые здесь произошел серьезный пожар. В 2010 году здание отреставрировали снаружи, но на интерьеры ресурсов не хватило — Анненкирхе по-прежнему обгоревшая изнутри, без пола, воды и отопления.
Что здесь делать? Сходить на ярмарку, концерт, лекцию, выставку, выпить кофе и посмотреть на мрачноватые интерьеры.
Какие планы? Запустить процесс реставрации при поддержке городских властей.
@annenkirche
Кирочная ул., 8в
Музей Бродского
Что это? Мемориальная часть музея состоит из знаменитых «полутора комнат», где проживал Бродский с родителями, кухни и коридора. Воссоздавали обстановку только с помощью проекций. Вторая часть музея — 200 квадратных метров соседней квартиры, где будут проходить лекции, встречи, перфомансы и инсталляции.
Кто инвестор? Управляющий партнер девелоперской компании Fort Group Максим Левченко и Фонд создания музея Бродского, основанный друзьями поэта.
Какие задачи? Открытие в конце 2020 года экспозиции, посвященной эссе Бродского «Полторы комнаты», и выставки предметов, найденных в мемориальном пространстве в ходе реставрации. После — создание новых выставок, формирование лекционной программы и встреч.
Какие проблемы? Неоднократный перенос даты открытия, сложности с покупкой части «полутора комнат», вход через жилую парадную.
Сколько это стоит? В 2018 году Левченко говорил, что общие инвестиции в проект составят более 1 миллиона евро. Как оценивают эксперты, покупка соседней квартиры обошлась примерно в 35 миллионов рублей.
Что здесь делать? Ходить на выставки и мероприятия, посвященные не только Бродскому, но литературе и Петербургу. Читать, общаться, смотреть кино и обсуждать его.
@brodsky.online
Литейный пр., 24
«СПИД.Центр»
Что это? Филиал московского фонда «СПИД.ЦЕНТР», где можно анонимно сдать тест на ВИЧ или гепатит, посетить секс-просветительские и поддерживающие мероприятия.
Кто идеолог? Московский проект, руководителем которого является журналист Антон Красовский.
Какие задачи? Проводить группы взаимопомощи для ВИЧ-положительных людей, гомосексуальных мужчин, трансгендерных, небинарных людей, наркопотребителей, детей алкоголиков. Выдают презервативы, брошюры с информацией о ВИЧ, о препаратах доконтактной и постконтактной профилактики и контакты дружественных врачей.
Откуда деньги? Гранты и частные пожертвования.
Что здесь делать? Провериться на ВИЧ или гепатит, узнать больше об этих заболеваниях, а также гендере и сексуальности, посещать группы поддержки.
Какие планы? Запустить образовательные лекции, кинопоказы, обсуждения, игры и волонтерские встречи.
@aids.center.spb
Литейный пр., 41
«Третий кластер»
Что это? Гастрономическое творческое пространство, в котором раньше находилась каретная станция. С барами, ресторанами и чайными соседствуют магазины одежды, художественные мастерские, тату-студии и студии дизайна. Авторы архитектурного решения двора — Delo Design Арсения Бродача.
Кто открыл? Александр Басалыгин, создатель кластеров «Голицын Лофт», «Флигель» и других пространств.
Откуда деньги? Проект существует на средства BS Art Development Group.
Что здесь делать? Есть веганскую неаполитанскую пиццу в Daner Pizza Spot, пить вино на крыше и кофе — в Civil.
Какие планы? Увеличивать количество резидентов, расширять пространство — сейчас здесь меньше 2 тысяч квадратных метров.
@luna_curator
8-я Советская ул., 5
Адмиралтейский район
Новая Голландия
Что это? Визитная карточка петербургской урбанистики — важнейшее для города культурное пространство с отреставрированными памятниками промышленной архитектуры раннего классицизма. Глава проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» — Роксана Шатуновская.
Кто инвестор? Компания Millhouse Романа Абрамовича.
Какие задачи? Отреставрировать весь комплекс зданий Новой Голландии и заселить его актуальными проектами.
Какие инвестиции? Больше 12 миллиардов рублей.
Что здесь делать? Кататься на живописном катке зимой, ходить на концерты и лежать на траве летом. Есть и пить в Cococo Bistro и Cococo Couture Матильды Шнуровой, в многочисленных заведениях «Бутылки» (здесь только что открылся Oggi, итальянский проект Duoband) и в Kuznya House, заниматься балетом в студии Дианы Вишневой, поддержать инициативу Support Locals.
Какие планы? В следующем году — отмечать 10-летие проекта. Реставрировать 17-й корпус на набережной Мойки и готовить к реставрации 16-й, находящийся на углу Мойки и Крюкова канала.
@newhollandisland
наб. Адмиралтейского канала, 2
«Бертгольд-центр»
Что это? Общественное пространство на Гражданской улице недалеко от Сенной площади, открытое в 2016 году. Здесь функционируют бары и магазины, коворкинги, студии, кофейни, бары и читальный зал, находится «ФотоДепартамент» — фотопространство с книгами, выставками, читальным залом и шоурумом принтов. В августе открылось новое выставочное пространство 24 х 4 Виктора Кудряшова, в котором представлены разные жанры медиаискусства.
Кто идеолог? Основатель Роман Красильников до этого занимался пространством «Четверть» (закрылось в 2014 году).
Какие задачи? Реставрация — работы уже начались и предусматривают приспособление доходного дома 1900 года постройки в том числе под гостиницу на 80 номеров. Планируется воссоздание утрат — козырька, деревянной входной двери, воротного заполнения, балюстрады и декора верхней части здания.
Цена вопроса? По состоянию на 2018 год на работы на уровне собственников было потрачено порядка 10 миллионов рублей (стоимость здания Красильников и инвесторы при этом не раскрывают), еще около 15 миллионов вложили резиденты.
Какие проблемы? Полтора года назад здание выставили на продажу, покупатель на данный момент не найден.
Что здесь делать? Ходить на выставки, есть огромную пиццу в Оversize pizza или 10 видов сырников в STIM Coffee, покупать аксессуары в Rediska shop или waf-waf, делать татуировку или красить волосы в яркий цвет.
Какие планы? Попробовать убедить город сделать Гражданскую улицу пешеходной.
@bertholdcentre
Гражданская ул., 13–15
«Никольские ряды»
Что это? Здание «Никольских рядов» XVIII века открылось после масштабной реконструкции в 2018 году: здесь разместились гостиницы, сувенирный магазин и одно кафе. Этим летом концепция пространства изменилась, когда владельцы здания привлекли Miles & Yards — управляющую компанию во главе с Артемом Кардашем, ранее работавшую над концепцией Севкабель Порта. После этого бурная жизнь начала кипеть во дворе.
Кто идеолог проекта? Miles & Yards и инвестиционный консультант — компания Ales Capital Андрея Дегтярева.
Есть ли у проекта миссия? Развивать не только «Никольские ряды», но и пространство вокруг них — Щепяной переулок, Крюков канал и Коломну в целом.
Сколько это стоит? По состоянию на 2019 год объем инвестиций в проект составил порядка 3 миллиардов рублей.
Что здесь делать? Проводить время во дворе площадью 9 тысяч квадратных метров — на зимний период здесь организован pop-up-проект. Погреться с чаем у костра, забраться на смотровую башню и прокатиться с самой большой горки в Петербурге — 12 метров в высоту и 70 в длину.
Какие планы? «Открыв внутренний двор “Никольских рядов” для горожан и туристов летом 2020 года, мы решили двигаться вперед в формате pop up, не ограничивая себя какими-то узкими темами и направлениями: здесь проходили и концерты классической музыки, и вечера джаза, и фестиваль уличных театров, и гастрономические уикенды. Наша задача — быть интересными самой широкой аудитории», — говорит генеральный директор «Никольских рядов» Владислав Юрковский.
@nikolskiye
Садовая ул., 62
Почтовый квартал
Что это? На территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, Исаакиевской площадью, а также Галерной и Большой Морской улицами, появятся площадка для променад-концертов, музей современного искусства, политехнический музей и гастрономическое пространство, которое разместят в проходных дворах Почтамтской улицы. Также там может появиться концертная площадка — предположительно аналог лондонского Альберт-Холла, ее идеолог — Валерий Гергиев.
Кто это все задумал? Почта России. Над предварительной концепцией работали архитектурные бюро Kleinewelt architekten и Habidatum, а также московский девелопер MR Group.
Какие цели? Реконструкция здания Главпочтамта для создания концертной площадки, формирование единой пешеходной зоны на Почтамтской улице и площади перед Исаакиевским собором, перенос парковки туристических автобусов с Исаакиевской площади на Конногвардейский бульвар. ДК работников связи может использоваться как музей современного искусства, а дом-усадьба Ломоносова — как Политехнический музей.
Откуда деньги? Из городского бюджета, выделить их собираются в 2021–2022 году. Примерная стоимость редевелопмента — 6 миллиардов рублей.
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Фото: Софья Григорьева
«Пальма»
Что это? Четырехэтажный особняк в Коломне, построенный в 1886 году для общества немецких ремесленников. Тут проходили балы и располагались кружки, мастерские, языковые курсы и шахматный клуб — создатели решили вернуть этому месту прежнюю атмосферу.
Кто идеолог? Основатель — Дмитрий Гуревич, нынешний руководитель — Иван Данко.
Что здесь делать? Поужинать в прозрачном домике на крыше в ресторане «Небо и вино», сходить на йогу, мастер-класс по гончарному ремеслу, в кулинарную школу СВЧ шеф-повара Антона Исакова («Гастрономика», «Сырник»). Центральный зал здания — театральный, тут проходят концерты, фестивали, маркеты, съемки, также он сдается под частные мероприятия.
Какие планы? Создать городской маршрут, который сможет объединить интересные места Коломны.
@palmaspb
пер. Пирогова, 18
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Труппа театра Fulcro: Катя Филиппова, Аля Покровская, Валерия Калегина, Денис Прытков, Сергей Горошко, Илья Якубовский, Александр Другов, Никита Кох, Иван Кириллов, Катя Тихонова, Анна Завтур, Анастасия Гордуманова, Антон Вараксин, арт-директор Дарья Шамина
На Кате: бомбер и рубашка House of Leo; на Денисе: рубашка House of Leo; на Александре: рубашка Dries Van Noten, брюки Balenciaga (все — ДЛТ); на Никите: рубашка Kiton (ДЛТ); на Иване: рубашка Kiton (ДЛТ); на Кате: блузка Bottega Veneta; на Антоне: рубашка House of Leo; на Дарье: блузка Victoria Beckham (ДЛТ)
Фото Алексей Костромин
Завод Степана Разина
Что это? Технопарк St. Razin — с баром, коворкингом, сыроварней, VR-студией, магазином мебели для ресторанов от Ginza и заботливо извлеченными из бетона историческими чугунными колоннами. Здесь нашел дом независимый театральный проект Fulcro.
Кто идеолог? Девелопер Семен Голубев, в прошлом банкир и генеральный директор «Гранд Отеля Европа».
Какие задачи? Закончить реконструкцию корпуса на 6 тысяч квадратных метров, в котором раньше проводилась Gamma, чтобы организовывать там музыкальные фестивали и выставки.
Какие проблемы? Здание досталось новым владельцам в ужасном состоянии, они недополучили обещанные на развитие проекта 180 миллионов из-за выхода банка на санацию.
Что здесь делать? Выпить пива в штаб-квартире пивоварни AF Brew Taproom, работать, смотреть спектакли.
Что такое Fulcro? Молодой театральный проект, созданный выпускниками мастерской В. М. Фильштинского при участии приглашенных актеров, режиссеров, драматургов, музыкантов, художников, композиторов и продюсеров. Это группа соавторов, которая стремится делать горизонтальный театр, не концентрироваться на одном жанре или на одной художественной идее, не назначать лидера.
Какие планы у Fulcro? Перенести спектакль «Наш класс» в помещение, в котором сейчас идет реставрация, выпустить работу о Смутном времени по пьесе «Темные дни» современного драматурга KLIMa, продолжить играть вечера цикла Кабаре «Тридцать шестой год», вернуть «Путешествие» — спектакль, состоящий из четырех маршрутов по Петербургу, завершающихся на «St. Разине».
Курляндская ул., 48
Петроградская
«Тучков буян»
Что это? Самый обсуждаемый урбанистический проект 2020 года. Парк на территории, где раньше планировали построить судебный квартал — на набережной Малой Невы рядом с СК «Юбилейный».
Кто авторы идеи? Победители конкурса проектов парка «Тучков буян» — петербургская «Студия 44» Никиты Явейна вместе с голландским бюро West 8, которое преобразовало Новую Голландию.
Какие задачи? Сделать самый большой видовой парк в центре Петербурга.
Какие инвестиции? Из федерального бюджета — общая прогнозируемая стоимость не должна превысить 6 миллиардов рублей.
Какие проблемы? Когда будет реализован проект — неизвестно. Все еще не решены вопросы, связанные с передачей городу прав на земельный участок.
Что здесь делать, когда это все запустится и откроется? Зайти в оранжерею, посмотреть театральную постановку на Театральной площади или послушать концерт на плавающей сцене, прогуляться по насыпным холмам и мостам, обнаружить новые виды на город.
Левашовский хлебозавод
Что это? Культурно-деловое пространство в историческом здании Левашовского хлебозавода, функционировавшего во время блокады Ленинграда, и сквер. Блокадная экспозиция, над которой работает команда Льва Лурье совместно с группой режиссера Александра Сокурова, — выставка, посвященная хлебозаводу как памятнику конструктивизма и промышленному объекту. Все это — у жилого комплекса RBI.
Кто идеологи? Строительная компания RBI. Авторы дизайн-проекта общественного пространства — Марк Калинин и Михаил Листопадов, агентство городских преобразований Genius Loci, причастное к пространствам «Тайга» и «Ленполиграфмаш». Куратор культурного центра, идеолог и создатель блокадной экспозиции — историк Лев Лурье.
Какие цели? Сделать доступным для людей важное для истории города место.
Какие инвестиции? Весь проект (жилье и общественное пространство) обойдется RBI в 3,5–4 миллиарда рублей. Один миллиард из этих четырех инвестор планирует потратить исключительно на Левашовский хлебозавод, его ремонт и наполнение новым содержанием. 90 миллионов вложат в создание общественного пространства и зеленой зоны вокруг памятника.
Есть проблемы? Здание-памятник архитектуры регионального значения досталось RBI в аварийном и заброшенном состоянии, у него пришлось поменять кровлю и 15 % конструкций. Сейчас аварийность снята.
Что здесь делать? Смотреть постоянные и временные выставки, слушать лекции, приходить на мастер-классы, в книжные магазины, кофейни и ресторан. Общественное пространство станет доступно к концу 2022 года.
Барочная ул., 4А
Центр добрососедства «Дом»
Что это? Пространство для мероприятий и встреч некоммерческих сообществ Петроградской стороны, популяризирующее неравнодушное отношение горожан друг к другу и городу.
Кто идеолог? Вероника Сединина, сектор молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Администрации Петроградского района, ГБУ «Подростково-молодежный центр “Петроградский”».
Какие задачи? Создать условия для самоорганизации горожан в сферах благотворительности и урбанистики, поддержка городских сообществ, активистов и благотворительных организаций.
Откуда деньги? Бюджетное учреждение. В партнерстве с благотворительными организациями участвует в грантовых конкурсах.
Что здесь делать? Провести свое некоммерческое событие от 5 до 200 человек. Прийти на соседский праздник, обучающее занятие или в группу поддержки.
Какие планы? Создать центры добрососедства в каждом районе Петербурга.
@dobroemesto_dom
Мончегорская ул., 10Б
ДК Розы
Что это? Занятия Школы вовлеченного искусства «Что Делать», образовательные и творческие кружки, выставки, лекции, дебаты, кинопоказы.
Кто идеолог? Пространство создано арт-группой «Что Делать», с 2003 года объединяющей российских левых художников, философов, арт-критиков, писателей, и несколькими самоорганизованными активистскими коллективами.
Какие цели? Способствовать распространению альтернативных форм знания, которые развивают контркультурную среду, художественные и активистские группы, а также провоцируют их взаимодействие друг с другом.
Откуда деньги? Поддерживается фондом взаимопомощи коллектива «Что Делать», важную роль в жизнеспособности ДК играют добровольные пожертвования кружковцев и гостей пространства.
Что здесь делать? Слушать лекции на актуальные философские и художественные темы: от особенностей постсоветского сознания до философии техники, брать в библиотеке редкие книги по искусству и активизму.
@dkrosa
Большая Разночинная ул., 24М
Ленполиграфмаш
Что это? После перевода основного производства завода «Ленполиграфмаш» с головной площадки в историческом центре в Приморский район, площадка холдинга преобразовалась в городской квартал с действующим технопарком. Среди резидентов один из ведущих российских разработчиков программного обеспечения Reksoft, агентство по созданию мобильных приложений Redmadrobot, студия шрифтового дизайна TypeType.
Кто это все придумал? Создатель проекта — бывший владелец и президент холдинга «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик. Сложил полномочия после назначения на должность председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Какие задачи? Поддержка проектов, работающих в сфере инновационных технологий.
Что здесь делать? Пить кофе в Coffee 3, а вино — в «ФУТУРЕ», есть веганcкие блюда в Fika, покупать экотовары в No plastic is fantastic, ходить на конференции в «Точку кипения» и концерты в A2, записаться на курс сторителлинга или графического дизайна студии визуальных коммуникаций «Гонзо дизайн».
@lenpoligraphmash
наб. реки Карповки, 5
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Фото: Технопарк «Айра»
Южная дорога
Что это? Три участка Южной дороги на берегу Финского залива. Первый — с деревянным настилом и скамейками — открылся в 2018 году, второй — у метро «Новокрестовская» с качелями — в 2019-м.
Кто курирует проект? Администрация Петроградского района.
Какие цели? Создание единой благоустроенной зоны на берегу залива.
Откуда деньги? Из городского бюджета. Благоустройство участка, принадлежащего «Газпром Арене», финансируется Газпромом.
Какие проблемы? Из-за проекта снесли почти все заведения общепита, в том числе клуб «Воздух» и ресторан «Мед», а также демонтировали теннисный корт. Работать продолжили только Villa ZimaЛeto и Sunday Ginza.
Что здесь делать? Качаться на качелях, отдыхать в шезлонгах и прогуливаться вдоль Финского залива.
Какие планы? Третьим этапом планировалось открыть спортивную детскую площадку, где можно будет покататься на роликах и скейтбордах.
Приморский парк Победы
Что это? Летом 2020-го Приморский парк Победы начал радикально меняться: здесь появился городской огород, таблички с надписями «на траве можно валяться», занятия йогой и на сапсерфах, уроки фехтования и рисования; расчертили велодорожки, покрасили и благоустроили парковую ротонду. Уличные художники и студенты центра «Антон тут рядом» расписали четыре здания на территории.
Кто идеолог? Новая команда во главе с директором по развитию Ульяной Ким — инфлюенсером, известной нам по работе в Aurora Fashion Week и фестивале «О, да! Еда!».
Какие задачи? Создать первый в Петербурге современный парк — безопасное, комфортное место, где любой горожанин может интересно проводить время, узнавать что-то новое, потратив минимум денег или бесплатно.
Откуда инвестиции? Как надеются инициаторы, глобальную реконструкцию парка будет финансировать город. Все процессы и согласования строго регламентированы, потому что парк государственный.
Что здесь делать? Летом — валяться на траве, читать книжки, играть и заниматься йогой или фехтованием. Зимой — посетить новогодний маркет с едой и развлечениями.
Какие планы? Весной 2021 года — открыть большой огород, где у каждого горожанина может быть участок земли, люди смогут за небольшую плату арендовать его и заниматься сити-фермерством. Создать новый инфраструктурный и архитектурный проект со всеми необходимыми для современного парка объектами: постоянными конструкциями для мероприятий, кинопоказов, ресторанов, коворкинга.
@pppark.ru
Крестовский пр., 23А
«Ленфильм»
Что это? Культурно-выставочный центр «Ленфильма» — старейшей российской киностудии, основанной в 1914 году.
Кто идеолог? Кинокритик Константин Шавловский — главный редактор сайта seance.ru, создатель и руководитель магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов».
Какая задача? Превратить ту часть «Ленфильма», которая открыта для публики, в настоящий музей кино, сделать его адресом для всех кинематографических выставок в стране и местом для уникальных ретроспектив и предпремьерных показов, организовывать выставки в фойе.
Какие проблемы? Долги. Летом здесь открылось пространство Kino Corner, но, не проработав и месяца, закрылось.
Что с бюджетом? Министерство культуры выделило киностудии субсидию в размере почти миллиарда рублей для погашения долгов — по официальным данным, они составляют 1,6 миллиарда.
Какие планы? Расширение открытого для горожан пространства студии. Сейчас доступна только малая часть комплекса, остальное — фактически закрытый режимный объект. В планах руководства — сделать всю студию открытым пространством, интегрированным в городскую инфраструктуру.
@lenfilmstudios
Каменноостровский пр., 10
Набережная Карповки
Что это? Первое общественное пространство Петербурга, созданное методом соучаствующего проектирования — то есть в диалоге жителей района, проектировщиков и администрации. В сентябре 2019 года открылся первый участок набережной — от Петропавловской до улицы Чапаева, там появились качели, амфитеатр, деревянные скамейки, зоны для тренировок и арт-объекты.
Кто идеологи? Инициативная группа «Друзья Карповки», созданная урбанистками Ольгой Мнишко и Екатериной Кораблевой, администрация Петроградского района и ландшафтная мастерская «Нескучный сад».
Какие задачи? Сделать общественное пространство таким, каким его хотели бы видеть горожане, а не чиновники. Не уничтожать то, что уже является ценностью для людей, — природные ландшафты и живые берега.
Откуда деньги? Выделяются по программе «Комфортная городская среда», которую курирует Комитет по благоустройству.
Какие проблемы? Несвоевременная уборка, не хватает еды, туалетов и велопешеходной связанности с городом. А еще танцоры танго и бачаты, которые облюбовали пространство, мешают тем, кто хотел бы отдохнуть здесь в тишине.
Какие планы? Сейчас вместе с жителями разрабатываются проекты благоустройства участков на Петровском проспекте, 20, и у метеостанции — они будут реализовываться в следующем году.
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Команда общественных мастерских «Ангар». Слева направо: куратор грязного блока, сокуратор Мастерских Будимир Ворошилов, SMM-специалист Ксения Кармолина, мастер-керамист Екатерина Лобанова, куратор чистого блока Юлия Попова, графический дизайнер Варвара Невзорова, мастер-швея София Рада, мастер-швея Анастасия Кизилова, PR-специалист Расим Камалетдинов, автор и инициатор проекта, куратор мастерских Вероника Сединина, мастер-столяр Сергей Шмыков
На Будимире: джинсы и рубашка Dries Van Noten (ДЛТ); на Ксении: кардиган Bottega Veneta (ДЛТ), фартук Mr. Murka; на Екатерине: водолазка Stella McCartney (ДЛТ); на Варваре: свитер Gucci (ДЛТ); на Анастасии: пиджак Stella McCartney (ДЛТ); на Расиме: поло Acne Studios (ДЛТ); на Веронике: водолазка Stella McCartney, джинсы MM6 (все — ДЛТ); на Сергее: свитер Versace (ДЛТ), фартук Mr. Murka
Фото Алексей Костромин
Общественные мастерские «Ангар»
Что это? Под одной крышей объединены столярная, швейная и керамическая мастерские со всем необходимым оборудованием, мастерами-преподавателями и резидентами.
Кто идеологи? Вероника Сединина и Будимир Ворошилов, которые занимаются реновацией городских библиотек и подростково-молодежных клубов. Принимали участие в обновлении библиотек Гоголя и «Ржевской».
Какие цели? Создать условия для доступности и популяризации ручного труда, разумного потребления, самореализации горожан в сфере прикладного дизайна и урбанистики.
Откуда инвестиции? «Ангар» — бюджетное учреждение, но планируется привлечение спонсоров и участие в грантовых конкурсах.
Какие проблемы? Желающих гораздо больше, чем могут вместить два рабочих пространства по 70 квадратных метров каждое.
Что здесь делать? бесплатно создавать изделия из дерева, металла, керамики и ткани, моделировать электронные устройства и собирать велосипеды. Более того, бесплатно научат работать на любом из многочисленных станков и приборов.
Какие планы? Занятия начались, но пока только онлайн. Команда «Ангара» планирует открыть подобные пространства и в других районах Петербурга.
@privetangar
Большая Монетная ул., 24А
Васильевский остров
Севкабель Порт
Что это? Общественное пространство, открывшее новый городской вид на Финский залив. Находится на территории первого кабельного завода страны «Севкабель». Даже в пандемию здесь запускаются новые резиденты. Из обновлений: кофейня с коворкингом MOST, образовательный проект «Дети на кухне» (профессиональные шефы учат детей готовить!), кафе-бар в киберпанк-стиле Krang.Corp. Уже открылись мастерская высокой печати, детский клуб с занятиями и мастер-классами.
Кто идеолог? Куратор проекта — урбанист-практик Алексей Онацко.
Какие инвестиции? На момент открытия в 2017 году инвестиции оценивались в 700 миллионов рублей.
Какие планы? Запустится проект «Блуждающая Галерея» от Лизы Савиной и компании, а также «Студия 42» — лекционно-выставочная площадка, совмещенная с постоянно действующей библиотекой модных журналов со всего мира. В 2021 году продолжится благоустройство территории — стартует масштабная программа озеленения, проект разработан совместно с архитектурным бюро «Хвоя».
К лету 2021-го преобразуется главный цех — это один из этапов его глобальной реконструкции, которая завершится в 2022-м. Для начала там появится несколько масштабных выставочных залов на втором этаже и смотровая площадка с видом на Гавань.
Территория будет объединяться с соседними заводами, набережная станет длиннее, появятся новые пространства для резидентов. Летом на новых участках пройдут первые события и pop-up-проекты — Севкабель Порт начнет активно продюсировать собственные события. Запланированы серия маркетов-фестивалей «Морской базар» (Seaside Bazaar), open-air-концерты в коллаборации с Caviar Lounge, дискотеки, пройдет выставка про экологию и воду совместно с петербургскими и московскими агентствами, сотрудничающими с V–A–C и Политехническим музеем. Летом откроется кинотеатр.
Что здесь делать зимой? Исполнять тройной тулуп на «Катке у моря», пробовать лучшую в городе веганскую кухню в Anna’s Secret Garden.
@sevcableport
Кожевенная линия, 40Д
«К–30»
Что это? Музыкальное pop-up-пространство на берегу залива недалеко от Севкабель Порта с внутренним двором, барами, едой, радиоточкой и танцами. Сделано из 17 грузовых контейнеров, разделенных на два этажа. Открылось 1 августа 2020 года, закрылось — в конце сентября.
Кто идеологи? 2A Production и Roots United — команда Present Perfect Festival во главе с Дмитрием Агалаковым. За архитектуру отвечало бюро Rhizome Евгения Решетова (авторы бистро «ФУТУРА», отелей «Точка на карте»).
Какие задачи? «К–30» планировалось как pop-up-проект на два месяца. Последняя вечеринка прошла в конце сентября 2020-го — с выступлениями «Увулы» на набережной, Тимофеем и SCO — во дворе.
Какие планы теперь? Пространство не разобрали. У создателей есть идеи относительно его развития, которые пока не раскрываются.
@k30.space
Кожевенная линия, 30
«Линии»
Что это? Шестиэтажное общественное пространство со стеклянным атриумом и большим технологичным коворкингом.
Кто курирует проект? Команда крупнейшей в Петербурге сети коворкингов «Практик» во главе с Владимиром Дорофеевым.
Какие задачи? После пандемии — скорректировать состав резидентов, восстановить этаж, посвященный спорту (сейчас резидентов там нет).
Откуда деньги? Вложены сетью «Практик».
Какие проблемы? Из-за пандемии пространство не успело запуститься полноценно — не открылись все планируемые заведения фудкорта, магазины.
Что здесь делать? Приходить на выставки, лекции об экологии, осознанном потреблении, искусстве и истории кино, ридинг-группы и за книгами в филиал библиотеки Маяковского, за одной из лучших в городе пиццей Amici la Panineria, за бьюти-процедурами для мужчин и женщин.
@lines_space
8-я линия В. О., 25
ДК Кирова
Что это? Некогда самый большой дворец культуры Ленинграда. Здание архитектора Ноя Троцкого 1930-х годов постройки – памятник конструктивизма с элементами неоклассики. ДК хотят превратить в общественно-деловое пространство, концепцию готовят к февралю 2021 года. В здании нужно провести противоаварийные работы.
Кто стоит за проектом? Команда урбанистов-практиков CitiZen, сформированная на базе компании «Агора. Гастроурбанистика» Артема Балаева, экс-продюсера фестиваля «О, да! Еда!» и Aurora Fashion Week, при участии экспертов, отвечавших за обновление Даниловского рынка в Москве.
Какие цели? Урбанисты предлагают два варианта развития ДК: креативно-технологический хаб или «центр развития человека».
Какие проблемы? Василеостровцы опасаются, что памятник конструктивизма превратится в бизнес-центр или «очередную едальню с магазинами». Также они предполагают, что из-за реконструкции во дворце культуры уберут детские кружки и мастерские. Реконструкцию обещают начать после утверждения проекта, однако КГИОП провел проверку в здании и зафиксировал несогласованные работы.
Какие планы? Обновленный комплекс будут запускать частями, первые открытия состоятся уже в 2021 году.
Большой пр. В. О., 83
Скейт-парк под мостом Бетанкура
Что это? Самый большой всесезонный скейт-парк в Петербурге — на Петровском острове. Находится вдали от жилых домов, поэтому кататься тут можно круглосуточно. 5 декабря открыли первый этап проекта, в следующем году запустится второй.
Кто идеолог? Разработан по инициативе Федерации скейтбординга Санкт-Петербурга и ее главы Павла Мушкина.
Что здесь будет? Всю территорию комплекса разделят на четыре зоны: со специализированным покрытием для катания, с рампой, для лазанья и для проведения мероприятий.
Какие проблемы? Сейчас здесь не хватает туалетов.
Что здесь делать? Кататься на скейте, роликах, велосипеде или скутере и общаться с другими любителями экстремального спорта.
Какие планы? Здесь хотят организовать специальную чашу для скейтбординга как олимпийской дисциплины, а также, как и под Коломяжским путепроводом, сделать памп-трек. В будущем планируется зона отдыха: установят конструкции для лазания в виде гамаков и деревянные шезлонги.
More Place
Что это? Четырехэтажное здание 1970-х, где располагалось конструкторское бюро НПП «Сигнал», с яблоневым садом, в котором проводятся фестивали, ярмарки и спортивные занятия. На площади 13 тысяч квадратных метров располагается больше 100 проектов.
Кто идеолог? Основатель эко-лофта — координатор Вера Кривелева вместе с командой единомышленников.
В чем месседж? Экологичность — один из основных принципов пространства. Это относится и к рациональному использованию ресурсов, и к фестивалям, которые проходят на площадке, и к выбору арендаторов.
Что здесь делать? Смотреть спектакли в «Небольшом драматическом театре» Льва Эренбурга (их хит — «Король Лир»), заниматься спортом, танцами, ремеслами, иностранными языками, сдавать вторсырье.
@more_place
пр. Кима, 6
Приморский, Невский и Выборгский районы
Набережные рек Охта и Оккервиль
Что это? Благоустройство набережных рек Охта и Оккервиль на участке от моста Шаумяна до Заневского моста. Здесь появятся зоны для отдыха с перголой, качелями, шахматными столами и кинетической скульптурой, а также амфитеатр с навесом, крытый променад, который можно будет использовать как выставочное пространство, цветник, две видовые площадки под деревянными навесами со скамьями и шезлонгами, велодорожки, крытая велопарковка, площадь с тренажерами, детская площадка, экотропа, домики для питания и отдыха, площадка для выгула собак.
Кто идеолог? Проект «Твой город», который стартовал в феврале 2020 года по инициативе Смольного. Участником пилотного проекта стал Красногвардейский район, именно он победил в общегородском конкурсе. Территорию предложила администрация, идею разработала компания «Проектные решения». Организовывал и проводил сессии соучаствующего проектирования Олег Паченков — руководитель проектов Центра гуманистической урбанистики UP ЕУСПб.
Какие задачи? Сохранить главные ценности набережных (природу, зелень, рекреационную функцию), решить вопрос с мусором и связанностью территории с районными и городскими вело-пешеходными маршрутами.
Откуда деньги? Бюджет проекта составит не менее 100 миллионов рублей, половину из которых выделит город, половину — инвестиционно-строительный холдинг AAG.
Какие планы? Работы стартуют в 2021 году и займут до двух лет.
Суздальские озера
Что это? Новое общественное пространство около Верхнего Суздальского озера — с велопарковками, пешеходными дорожками, зонами для пикника и видовыми площадками. На территории посадили деревья, кустарники и разбили газоны. Благоустроены и пляжные зоны. Проект разработало агентство «Нескучный сад», придумавшее набережную Карповки.
Кто курирует проект? Комитет по благоустройству.
Откуда инвестиции? Выделяются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Что здесь делать? Гулять, проводить время с семьей, кататься на велосипеде или на роликах, устраивать пикники.
Какие планы? Объем работ по благоустройству территории около Суздальских озер большой. Они будут проводиться поэтапно в 2020–2022 годах.
Берег Черной речки
Что это? На заброшенной территории набережной Черной речки появится общественное пространство у воды с летней эстрадой, кафе и детским городком.
Кто курирует проект? Администрация района.
Какие цели? Очистить русло реки, освободить набережную от временных строений, сделать безопасные и благоустроенные набережные и спуски к воде. Обещали предусмотреть велопрокат, велодорожки, современную зону отдыха и прогулок.
Откуда деньги? Из городского бюджета.
Какие проблемы? Сейчас на набережной стоят автомастерские, старые гаражи и бесхозные постройки.
Что с планами? Работы разделены на три этапа: на участке от Богатырского проспекта до Аэродромной улицы, от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева и от Богатырского проспекта до Карельского переулка. Проектирование всех трех участков пройдет в течение 2021–2022 годов. К строительству и благоустройству приступят в 2023-м.
Культурно-исторический центр «Полтава» в акватории Финского залива
Что это? Культурно-исторический центр в акватории Финского залива и на бывшем участке парка 300-летия. Здесь будет стоять парусник «Полтава» — копия знаменитого корабля, построенного по чертежам Петра I. Запланированы постоянная экспозиция и пространство для временных выставок, кафе и сувенирные магазины.
Кто идеолог? Инициатор строительства — Газпром. Проект подготовило ЗАО «Зенит-Арена».
Какие инвестиции? Компания выделит 5,336 миллиарда рублей.
Какие планы? Строительство началось летом 2020-го, планируется закончить работы за два года.
Что здесь делать? Док будет решен в форме амфитеатра. Корабль «Полтава» в главной роли станет участником перформансов, спектаклей, световых шоу и концертов.
@poltavaship
ул. Береговая, 19А
Скейт-парк и памп-трек под Коломяжским путепроводом
Что это? Первый городской всесезонный скейт-парк и памп-трек — трасса для велосипедистов, которая состоит из волн для разгона или торможения и контруклонов для сохранения скорости в поворотах.
Кто идеологи? Авторы инициативы — Елизавета Челнокова, одна из основателей велосообщества Link In Bike, и Михаил Сазонов из Ассоциации экстремальных видов спорта.
Какие задачи? Это площадка, на которой можно поднимать уровень катания — не просто для развлечения.
Сколько это стоит? Проект обошелся в 29,5 миллиона рублей — часть выделена из бюджета города с помощью инициативы «Твой бюджет», часть привлек Комитет финансов по программе «Комфортная городская среда».
Какие проблемы? Согласования заняли два года.
Что здесь делать? Кататься на роликах, велосипедах и скейтах — для спортсменов любого уровня.
Какие планы? В 2021 году в Петербурге построят еще пять таких парков, — заявил Александр Беглов.
Кировский, Калининский, Красногвардейский и Московский районы
«Бенуа 1890»
Что это? Культурное пространствона территории, где когда-то была лесная молочная ферма Юлия Юльевича Бенуа из тех самых Бенуа.
Кто идеолог? Девелопер Андрей Лушников, председатель Совета директоров группы компаний «БестЪ».
Какие задачи? Децентрализация города — создать место притяжения на его окраине.
Откуда средства? Осуществленный здесь проект — целиком на деньги инвестора.
Какие проблемы? Реконструкция Дачи Бенуа, где теперь квартирует прогрессивная «Школа Бенуа», длилась несколько лет и была трудной, так как здание полностью сгорело в марте 2001 года. Виновные так и не были найдены.
Что здесь делать? Зайти в семейный ресторан «Ферма Бенуа», поработать в модном коворкинге Page.
Какие планы? Скоро откроется выставка недетской графики SAY. В главных ролях: взрослый художник Максим Има и подрастающие художники из «Школы Бенуа». Проект Benua Art Garden меняет дислокацию и этой зимой открывает выставку уличного искусства на Петроградской стороне.
@benua_1890
Тихорецкий пр., 17
Комьюнити-центр «Действие»
Что это? Самый большой ЛГБТ-центр в Петербурге.
Кто идеолог? Директор центра — культуролог Валерий Созаев. До этого он работал в «Российской ЛГБТ-сети», которая защищает права ЛГБТ. Созаев также входил в советы при правительстве Петербурга и при Минздраве по вопросам ВИЧ и участвовал в создании ЛГБТ-группы «Выход».
Какие задачи? Психологическая помощь и поддержка, профилактика ВИЧ, СПИДа, гепатита и других инфекций, передающихся половым путем; проводят просветительские мероприятия.
Откуда деньги? Гранты и пожертвования.
Что делать? Сходить на лекцию, тренинг, бесплатную психологическую консультацию, кинопоказ, получить презервативы, книги или брошюры о сексуальном здоровье, провести мероприятие, просто выпить кофе в безопасной для представителей разных ориентаций обстановке.
@center_action
Информационно-досуговый центр «М-86»
Что это? Коворкинг с современным оборудованием, детский уголок, студия звукозаписи, интеллектуальное пространство, информационно-туристический центр и студия печати.
Кто идеолог проекта? Администрация района.
Откуда инвестиции? Финансирует Комитет по культуре.
Какие проблемы? Находится на первом этаже многоквартирного дома.
Что здесь делать? Центр предоставляет более 50 различных услуг, многие из которых — бесплатные. Например, здесь могут разработать индивидуальный туристический маршрут в любую точку мира и составить программу пребывания за рубежом.
Какие планы? Запустить видеоподкасты «Ловцы книг» про книги и «Библиотрип» — видеопутешествия по окрестностям Петербурга и Ленобласти вместе с экскурсоводами и краеведами, путешественниками, архитекторами и историками. Весной и осенью пройдет ежегодный туристический фестиваль «Тревел-Фест». В марте на базе «М-86» пройдет открытая премьера XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино.
@dosugcentrem86
Московский пр., 86
«Люмьер-Холл» и Планетарий №1
Что это? Самый большой в мире планетарий в здании крупнейшего старинного газгольдера России и примыкающий к нему проекционный музей.
Кто стоит за проектом? Основатель — Евгений Гудов, организатор выставок «оживших полотен».
Какие инвестиции? В строительство планетария вложено около 300 миллионов рублей, собственные накопления и кредиты.
Какие проблемы? В начале декабря 2020 года «Люмьер-Холл» временно закрыли из-за проведения вечера джаза — событие не было согласовано с властями города. Теперь владельцев креативного пространства могут оштрафовать.
Что здесь делать? Смотреть кино, посещать выставки необычного формата и увидеть один из самых больших в мире планетариев — диаметр купола 37 метров, а общая площадь комплекса 4000 квадратных метров.
@planetarium.1
наб. Обводного канала, 74
Библиотека Гоголя
Что это? Первый экспериментальный проект Петербурга по преобразованию библиотеки в актуальную площадку для чтения, творчества, самореализации, обучения, работы и отдыха. После реконструкции 2013 года — высокотехнологичный культурный центр, совмещающий в себе функции классической книговыдачи, а также информационной, деловой, образовательной и событийной площадки.
Кто идеолог? Инициатор преобразований — Марина Борисовна Швец, директор Центральной библиотечной системы Красногвардейского района.
Какие задачи? Приоритетный проект библиотеки — «Библиотека с именем», направленный на актуализацию личности и творчества писателя. В рамках проекта проводятся спектакли и читки пьес, лекции от экспертов в области гуманитарных наук, художественные выставки, экскурсии и конференции. В 2018 году были созданы инновационные ресурсы, которые знакомят горожан с творчеством и биографией писателя: сенсорная карта «Гоголевский Петербург» и интерьерный видеомэппинг «Петербургские повести. Дневник». В 2020 году в библиотеке провели масштабную реконструкцию арт-холла, превратив его в современное выставочное пространство.
Откуда деньги? Из городского бюджета.
Какие проблемы? Слишком много идей и проектов для команды из 12 человек.
Что здесь делать? Читать, ходить на мероприятия, работать в спокойной обстановке, пользоваться полнотекстовыми базами данных для работы с научными проектами.
Какие планы? Лекции, дискуссии, прогулки по городу, выставки, расширяющие возможности интерпретации личности и творчества Н. В. Гоголя, формирование новой идентичности Красногвардейского района.
@gogol_lib
Среднеохтинский пр., 8
Сквер у «библиотеки друзей»
Что это? На Московском шоссе в Петербурге благоустроили сквер у «Библиотеки друзей». Появились амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр.
Кто идеологи? Авторы проекта — молодые архитекторы Александра Гетманская, Наталья Парсаданова и Ольга Колесова. С коллективом библиотеки они разработали концепцию функционального и визуального наполнения сквера.
Откуда деньги? Выиграли в конкурсе «Твой бюджет».
Что здесь делать? Взять книгу на одном из общедоступных стеллажей и почитать под открытым небом.
@lib_friends
Московское шоссе, 2
Интеллект-центр «Охта–8»
Что это? Городская публичная библиотека, коворкинг, лекторий на 200 человек и лаборатория с 3D-принтером. Проект запущен в 2019 году.
Кто стоит за проектом? Филиал библиотеки имени В. В. Маяковского, которую с 1987 года возглавляет Зоя Чалова.
Откуда деньги? Из городского бюджета.
Что здесь делать? Посещать научные лекции и фестивали (темы — от психологии до астрономии), ходить в художественные мастерские, работать и читать книги.
@bigoxta8
Большеохтинский пр., 8
Текст: Морозова Ксения, Сабина Алиева
Фото: архивы пресс-служб
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