50 (!) общественных пространств Петербурга: самый подробный путеводитель от центра до спальных районов

«Открытые мастерские»

Что это? Некоммерческая образовательная и производственная площадка, которая ориентируется на гуманитарное знание и искусство. Включает в себя художественные мастерские, выставочное и концертное пространство, коворкинг, лофт и лекторий.

Кто идеолог? Библиотека Лермонтова. Идея принадлежит актеру Павлу Михайлову.

Цели и задачи? Устроены по принципу резиденции для молодых мастеров прикладных и визуальных искусств, где никто ни за что не платит. Художникам и ремесленникам дают рабочее место, а они взамен ведут курсы по своим дисциплинам, бесплатные для посещения — деньги гостям понадобятся только на расходные материалы.

Откуда деньги? Из городского бюджета.

Какие проблемы? Никита Аграновский, куратор проекта: «Многим до сих пор сложно представить, что библиотека может производить современные и интересные события, быть простой и понятной в коммуникации».

Что здесь делать? Учиться и общаться, пробовать разные техники прикладных и визуальных искусств (около 10 видов).

Какие планы? Появление курсов дизайна одежды и графики. При этом планируют сохранить все, что есть сейчас — от кожевенного дела до студийной фотографии. Обновить хотят и лекторий, где будут говорить о новых социальных ролях и формах искусства, учить понимать устройство художественного текста.

@omasterskie

Лиговский пр., 99

«Этажи»

Что это? Первое креативное пространство города, появившееся еще в 2007 году и породившее бум на арт-кластеры в Петербурге.

Кто владелец? Владелец бренда «Этажей» бизнесмен Денис Кузнецов — в прошлом основатель юридической фирмы. Открывал кафе, хостелы и ресторан.

Какие проблемы? Некогда самое модное место Петербурга, сейчас — собрание однотипных магазинов, третьестепенных выставок и фестивалей лис, собак и других животных, к которым есть много вопросов у зоозащитников.

Что здесь делать? Зайти в SHU, магазин актуальной одежды, спасающей от петербургских природных катаклизмов, и выпить кофе на крыше с видом на Лиговский.

@loftprojectetagi

Лиговский пр., 74

«Путилов Лофт»

Что это? Новое общественное пространство в бывших казармах Семеновского полка 1906 года — четыре здания и двор на Рузовской улице. C 1940-х здесь располагался Научно-исследовательский институт военной медицины ВМФ. Раньше объект был закрытым, а сейчас впервые за десятилетия открыт сквозной проход через территорию.

Кто идеолог? Ярослав Путилов, глава компании Putilov Group, которая работает с недвижимостью.

Какие задачи? Оживить район, дать возможность расти молодым предпринимателям.

Откуда деньги? Это средства Яро­слава Путилова.

Какие проблемы? Единого проекта пространства еще нет — для работы над ним хотят привлечь молодых дизайнеров.

Что здесь делать? Заниматься экофитнесом, слушать стендапы и лекции о бизнесе, ходить на концерты, покупать одежду в секонд-хенде Off Vintage и шоуруме. Летом — брать напрокат велосипеды, самокаты и скутеры.

Какие планы? Открыть лавку ­современного искусства, концертную площадку и шоурум мужской одежды. Во дворе появится зона отдыха с террасой. Ярмарки, выставки, диджей-сеты.

@putilovloft

Рузовская ул., 10–12

«Открытое пространство» на Достоевского

Что это? Общественное пространство для гражданских активистов, правозащитников, наблюдателей на выборах. Можно бесплатно работать и проводить мероприятия. Здесь же работает группа помощи задержанным на митингах, а с 2020 года — центр, где гражданские активисты могут бесплатно получить психологическую помощь.

Кто идеолог? Создательница и идейная вдохновительница — общественница Александра Крыленкова.

Откуда деньги? Существует на пожертвования и средства, собранные на ежегодных аукционах.

Какие проблемы? На время пандемии ушли в онлайн.

Что здесь делать? Обсуждать проблемы гражданского общества с единомышленниками.

Какие планы? Хотят открыться в начале 2021 года и запустить онлайн-магазин артефактов гражданского общества, где можно будет купить авторский мерч и поддержать важные инициативы.

@spbopenspace

ул. Достоевского, 34