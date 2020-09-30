Как жители Литейного округа организовали добрососедский фестиваль и добиваются соучаствующего благоустройства Воскресенской набережной

Соседский фестиваль

Первый «Литейный local фест» мы провели в ноябре прошлого года в Анненкирхе под лозунгом добрососедства. У нас не было четко сформулированной темы, мы просто позвали всевозможные проекты Литейного округа: благотворительные, детские, малый бизнес, был даже кружок робототехники из гимназии №239. Пришли и активные жители, например, из дома Бака, которые рассказывали, как они восстанавливали свое здание снаружи и изнутри. В организацию мы вкладывали свои деньги, а еще нам финансово помогли муниципальные депутаты от «Яблока».

Пришло неожиданно много людей, в том числе из других округов. Мы воодушевились и решили делать подобные фестивали регулярно. Потом у меня родился второй ребенок, и полгода я занималась только им, но сейчас смогла вернуться к этой инициативе.

Зачем нужны соседские фестивали?

Меня вдохновляет пример Берлина, где принято каждые выходные выходить на улицу, общаться с соседями, устраивать блошиные рынки, жарить сосиски, угощать знакомых — в общем, совместно проводить досуг в городской среде. Мне этого не хватает в Петербурге — в России почему-то не принято общаться с соседями, и я бы хотела, чтобы это менялось. Чтобы общедомовые бранчи во дворе или добрососедские барахолки, пикники и обмены детскими вещами стали нормой. Наш фестиваль создан, чтобы все познакомились и узнали, какие проекты работают в их районе, мы сами о многих из них не знали до того, как начали организовывать «Литейный local». Или вдохновлялись примерами активных соседей — например, на первом фестивале были ребята, которые делились опытом установки контейнеров для раздельного сбора. Сознательных горожан на самом деле много, но не все знают, с чего начать.