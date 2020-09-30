|
11 октября состоится уже второй добрососедский фестиваль «Литейный local», на котором пройдут лекции о развитии округа, ярмарка локальных проектов и мастер-классы, а еще соберут подписи за благоустройство Воскресенской набережной. Идейный вдохновитель движения Лада Чижова рассказала «Собака.ru» о больших и маленьких акциях «Литейный local», а также о том, как, объединившись с соседями, можно менять Петербург.
Как жители Литейного округа организовали добрососедский фестиваль и добиваются соучаствующего благоустройства Воскресенской набережной
Соседский фестиваль
Первый «Литейный local фест» мы провели в ноябре прошлого года в Анненкирхе под лозунгом добрососедства. У нас не было четко сформулированной темы, мы просто позвали всевозможные проекты Литейного округа: благотворительные, детские, малый бизнес, был даже кружок робототехники из гимназии №239. Пришли и активные жители, например, из дома Бака, которые рассказывали, как они восстанавливали свое здание снаружи и изнутри. В организацию мы вкладывали свои деньги, а еще нам финансово помогли муниципальные депутаты от «Яблока».
Пришло неожиданно много людей, в том числе из других округов. Мы воодушевились и решили делать подобные фестивали регулярно. Потом у меня родился второй ребенок, и полгода я занималась только им, но сейчас смогла вернуться к этой инициативе.
Зачем нужны соседские фестивали?
Меня вдохновляет пример Берлина, где принято каждые выходные выходить на улицу, общаться с соседями, устраивать блошиные рынки, жарить сосиски, угощать знакомых — в общем, совместно проводить досуг в городской среде. Мне этого не хватает в Петербурге — в России почему-то не принято общаться с соседями, и я бы хотела, чтобы это менялось. Чтобы общедомовые бранчи во дворе или добрососедские барахолки, пикники и обмены детскими вещами стали нормой. Наш фестиваль создан, чтобы все познакомились и узнали, какие проекты работают в их районе, мы сами о многих из них не знали до того, как начали организовывать «Литейный local». Или вдохновлялись примерами активных соседей — например, на первом фестивале были ребята, которые делились опытом установки контейнеров для раздельного сбора. Сознательных горожан на самом деле много, но не все знают, с чего начать.
-
Добрососедский пикник на Воскресенской набережной
Добрососедское движение
Сейчас «Литейный local» — это не просто фестиваль, а мини-движение. К нам приходят сами горожане и говорят, например: «Я Тамара, хочу провести экскурсию по району, помогите мне ее анонсировать». И мы, конечно, помогаем. А на этих выходных у нас пройдет обмен растениями — с этой идеей тоже пришла жительница района. И глобально наша задача именно в этом — чтобы люди сами приходили со своими маленькими инициативами, а мы бы помогали рассказывать о них соседям.
Также мы проводим акции — в прошлые выходные это был «Художник и дворник». Принесли три листа фанеры, краску, валики и оранжевую жилетку дворника. Те, кто любят стрит-арт, рисовали и писали, а противники уличного искусства все это закрашивали. Несколько часов мы рисовали и закрашивали — в общем, было весело. Теперь эта фанера лежит у меня дома, мы планируем использовать ее на фестивале.
Наша команда состоит из четырех человек: я, Дима Маркевич, Женя Благитко и Филипп Погорелов.
-
Акция «Художник и дворник»
Воскресенская набережная
Мы все живем в Центральном районе, у части нашей команды есть дети. Во время карантина все парки были закрыты, гулять было негде, детям не хотелось сидеть дома. Мы обратили внимание, что куча людей начали гулять на Воскресенской набережной. Там красиво, но совершенно нечего делать, а еще там совмещены пешеходная и велосипедная дорожки, что очень опасно для детей и собак. Также там нет доступа к воде, негде сидеть (места для скамеек есть, а самих скамеек — нет), на 2,5 км всего четыре урны, и почти все они находятся у Литейного моста, нет даже фонарей. При этом это единственная в центре широкая набережная, которая вообще никак не используется.
Мой муж Дима Маркевич — он муниципальный депутат Литейного округа — написал запросы во всевозможные комитеты, и везде ему ответили, что набережная идеальная, покрытие прекрасное, а скамейки не нужны. Группа активистов «Центральный район за комфортную среду обитания» уже устанавливали на этом месте настилы, их, естественно, сразу демонтировали. Эта инициатива была классной — мы провели опрос и оказалось, что жители ее помнят и возмущаются тем, что коммунальщики все разломали.
Мы решили, что стоит привлекать к этой проблеме внимание и таким образом формировать общественный запрос на ее решение. Делали небольшие акции: например, нарисовали мелом скамейки, урны, летние кафе, общественные туалеты. Это, разумеется, не проект, а просто наша фантазия на тему того, как это место может выглядеть. Нам повезло, что две недели после этого не было дождя, и люди ходили и говорили: «Вау, мы даже не думали, что здесь так может быть, а ведь правда было бы здорово».
Соучаствующее благоустройство
Наша мечта — чтобы набережная стала примером соучаствующего благоустройства, целью которого является максимальное вовлечение жителей в процесс проектирования, изучение их потребностей и создание живого сообщества.
И начать лучше не с большого дорогого проекта, а с тактического благоустройства: к примеру, поставить скамейки в одних местах, собрать мнения жителей, понаблюдать, как они их используют, что-то скорректировать, потом спросить: «А теперь чего вы хотите?». И так пространство постепенно наполнится.
«Литейный local» 11 октября
В воскресенье 11 октября с 11:00 до 19:00 в пространстве «Флигель» пройдет наш второй фестиваль. Лекторий будет посвящен Воскресенской набережной, а точнее распространенным урбанистическим проблемам, которые на ней тоже встречаются: отсутствие доступа к воде, нехватка в центре площадок для выгула собак, развитие велодвижения и прочие. Выступят «Красивый Петербург», «Друзья Карповки», представители проекта Waterfront и рядовые жители, которые провели свои исследования. Также мы будем собирать подписи за благоустройство набережной — уже с ними снова отправим запросы во все комитеты.
Большая часть активностей пройдет на улице — ярмарка от локальных проектов и благотворительных инициатив. Появится маленький музей вещей из вторсырья от движения «РазДельный сбор», пройдут мастер-классы — например, будет большая столярная мастерская для детей и взрослых от фонда «Теплый дом». Финансовой поддержки мы в этот раз не получили, поэтому запустили краудфандинг.
Будущее движения
Темой следующего фестиваля, я надеюсь, станет сохранение наследия — чтобы мы показали свои квартиры и парадные изнутри, обсудили, как это сохранять и улучшать. А потом я бы выбрала темой этичный бизнес — его становится все больше и больше. Думаю, что теперь мы будем проводить мероприятия минимум дважды в год — надеюсь, коронавирус нам не помешает.
После фестиваля мы будем проводить маленькие и большие акции, которые будут посвящены проблеме благоустройства Воскресенской набережной. Но наша главная цель — это развитие добрососедства. Мы бы хотели, чтобы люди кооперировались, обсуждали свои идеи, знали, что вместе они могут влиять на город. Я думаю, что сейчас в Петербурге нет смысла ждать чего-то от власти — чем громче мы будем заявлять о том, что хотим изменений, тем быстрее они наступят.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.