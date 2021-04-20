Пять лучших книг об истории петербургских заводов. Все они доступны онлайн!

«Столетний гигант: исторический очерк Пролетарского завода (1826-1926)»

Безруких, П. Е., 1929 год

«Пролетарский завод» и «Невская мануфактура» находятся практически напротив друг друга — их разделяет Нева. На привычном для жителей города месте завод появился в 1825 году после того, как его «первая версия» на Петергофской дороге сильно пострадала от наводнения 7 ноября 1824 года. Предприятие специализировалось на чугунном и бронзовом литье. Завод участвовал в восстановлении Зимнего дворца после пожара 1839 года, строительстве Аничкого дворца, Синего моста; им изготовлена Фельтеновская решетка Летнего сада и первый отечественный паровоз.

При этом условия работы здесь, как пишут в «Столетнем гиганте», оставляли желать лучшего: «Уйти с завода по собственному желанию никто не имел права и даже в свободное время отлучки рабочих с заводской территории допускались только по пропускам военно-завод­ской администрации. Самовольный уход с завода рассматри­вался как дезертирство и пойманных дезертиров или «беглых» жестоко наказывали плетьми. Среди взрослых рабочих была поголовная неграмотность и только в тридцатых годах для детей заводских рабочих была устроена школа, в которой преподавал дьячек заводской церкви.

Лишенные какого-­либо культурно-­воспитательного воздей­ствия рабочие находили единственную радость в жизни, при редком появлении денег, пить вино, что, внедряясь постепенно в их быт, потом крепко вошло в него как устойчивое социаль­ное явление, чтобы переходить из поколения в поколение».

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