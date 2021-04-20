Пять лучших книг об истории петербургских заводов. Все они доступны онлайн!

Старинные заводы и фабрики Петербурга сейчас в центре внимания: 12 апреля в результате сильнейшего пожара почти полностью погибло здание «Невской мануфактуры», построенное в 1861 году. Разрушается полузаброшенный «Красный Треугольник», принципиально меняют свой облик целые кварталы исторической индустриальной застройки. Тем ценнее шанс узнать, какими были эти предприятия прежде. Руководительница центра петербурговедения библиотеки имени Маяковского Мария Тычинина специально для «Собака.ru» подобрала пять редких изданий об исторических петербургских предприятиях, оцифрованных библиотекой для электронной коллекции «Петербургиана».
«Столетний гигант: исторический очерк Пролетарского завода (1826-1926)»
Безруких, П. Е., 1929 год
«Пролетарский завод» и «Невская мануфактура» находятся практически напротив друг друга — их разделяет Нева. На привычном для жителей города месте завод появился в 1825 году после того, как его «первая версия» на Петергофской дороге сильно пострадала от наводнения 7 ноября 1824 года. Предприятие специализировалось на чугунном и бронзовом литье. Завод участвовал в восстановлении Зимнего дворца после пожара 1839 года, строительстве Аничкого дворца, Синего моста; им изготовлена Фельтеновская решетка Летнего сада и первый отечественный паровоз.
При этом условия работы здесь, как пишут в «Столетнем гиганте», оставляли желать лучшего: «Уйти с завода по собственному желанию никто не имел права и даже в свободное время отлучки рабочих с заводской территории допускались только по пропускам военно-заводской администрации. Самовольный уход с завода рассматривался как дезертирство и пойманных дезертиров или «беглых» жестоко наказывали плетьми. Среди взрослых рабочих была поголовная неграмотность и только в тридцатых годах для детей заводских рабочих была устроена школа, в которой преподавал дьячек заводской церкви.
Лишенные какого-либо культурно-воспитательного воздействия рабочие находили единственную радость в жизни, при редком появлении денег, пить вино, что, внедряясь постепенно в их быт, потом крепко вошло в него как устойчивое социальное явление, чтобы переходить из поколения в поколение».
«С.-Петербургский Металлический завод: краткий очерк деятельности с 1882 по 1896 г»
Из фонда Библиотеки СПб ГАСУ, 1896 год
Еще один действующий сегодня завод с удивительной историей успеха. В 1857 году купец Сергей Нефедьевич Растеряев открывает кустарную мастерскую, которая строит сначала небольшие котлы и приборы отопления. В течение десяти лет все руководящие должности заняли квалифицированные немецкие инженеры.
Через 26 лет на Всемирной Колумбовой Выставке в Чикаго в русском отделе завод занял второе место по количеству и значению выставленных объектов. «Завод этот, выставивший до ста различных предметов, положительно поражал иностранцев чистотою и прочностью своих изделий; много было предметов, впервые виденных иностранцами» — так описан этот момент в очерке.
Издание описывает период бурного роста предприятия, который продолжился и после 1896 года. После революции он продолжил свою работу, закрывался только однажды на полгода — с 31 декабря 1917 года по июнь 1918. Сегодня бывшая «кустарная мастерская» — масштабное энергомашиностроительное предприятие, которое проектирует, изготавливает и обслуживает турбины. Историческая часть завода сохранилась и хорошо видна на Свердловской набережной.
«Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры»
Типография Дж. Ив. Шумахер, 1905 год
Красивый альбом предприятия с грустной судьбой известного сегодня как «Красный треугольник». Мануфактура основана в 1860 году, то есть наравне с «Невской мануфактурой» является одной из старейших в России. А еще это первая резиновая фабрика в нашей стране! Здесь выпускали продукцию высшего качества: галоши, непромокаемые пальто, воздухонепроницаемые предметы, авиационные покрышки, хирургические предметы и многое другое.
На территории завода находилась столовая для рабочих; ясли, где в день могли находится до 120 малышей; школа, где дети учились до 15 лет или до поступления на фабрику, а вечером занимались взрослые; библиотека из 1200 книг и читальня; кегельбан и бильярдная; санитарная часть с врачами и даже акушеркой; дома ряда рабочих и многое другое.
У Товарищества была даже своя собственная Колония для отдыха рабочих: участок земли с «санаторием» для тех, кого только выписали из госпиталя или отправили в отпуск в трех часах езды по Балтийской железной дороге.
Увы, сейчас этот альбом — единственное место, где можно разглядеть следы былого величия: после объявления о банкротстве предприятия в 2001 году комплекс зданий пришел в упадок и постепенно разрушается.
«Балтийский судостроительный и механический завод»
Типография Морского Министерства в Главном Адмиралтействе, 1908 год
Англичанин, сахарный завод и подъемный кран — вот с чего началась история этого завода, работающего и сегодня. На императорских яхтах служил подданный Великобритании Марк Макфердсон и, когда на одном из заводов понадобилось построить кран, он это успешно сделал. Владелец завода купец первой гильдии Матвей Карр оценил это и совместно с Макферсоном в мае 1856 года основал «литейный, механический и судостроительный завод для исполнения как частных заказов, так равно заказов, предоставлявшихся от Морского Министерства частным заводам».
Одно из главных событий, которое произошло на этом заводе — строительство первой боевой подводной лодки с двигателем внутреннего сгорания «Дельфин».
В дореволюционное время здесь, как и в «Красном треугольнике» находился настоящий городок со столовой, амбулаторией, приемным покоем, жилыми домами дома для рабочих, школой, огромным количеством цехов, мастерских, чертежных — часть этих зданий существует до сих пор. Другое дело, что увидеть их может далеко не каждый, так как на предприятии действует пропускной режим.
«Акционерное общество Бодо Эгесторф и Ко»
1911 год
Это издание является тем немногим, что осталось от бурной деятельности Акционерного общества для производства строительных работ «Бодо Эгесторф и Ко». Завод общества находился на Петровской косе. Его «останки» в виде небольшого здания конторы 1910 года еще можно найти на острове.
Между тем, фирма одной из первых освоила технологию применения железобетона в России, превосходящего по техническим и хозяйственным характеристикам железо и другие материалы. Благодаря этому компания прекратилась в настоящую империю.
Если посмотреть каталог от 1911 года, становится понятно, насколько масштабной была ее деятельность. А главное, здесь немало фотографий предприятий, с которыми компания сотрудничала.
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