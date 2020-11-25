5 лучших новых книг о Петербурге

28 ноября в ротонде Голландской церкви на Невском проспекте, 20 пройдет фестиваль «Новые книги о Петербурге». В этом году библиотека имени Маяковского кроме традиционной книжной ярмарки организовала программу встреч с авторами и издателями — они будут идти онлайн и офлайн в течение всего дня. В преддверии фестиваля краевед, начальник центра петербурговедения Маяковки Алексей Шишкин специально для «Собака.ru» составил список из пяти самых интересных краеведческих книжных новинок 2020-го.
Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века
Лев Лурье, 2020
Новая книга гранда петербургского краеведения Льва Лурье — всегда событие. «Соседскому капитализму» в этом смысле не повезло. Издание вышло в начале 2020 года, его публикация потерялась на мрачноватом фоне городских и общемировых новостей. К тому же книга эта сугубо научная, пусть и написанная доступным языком, — недаром ее напечатало издательство Европейского университета. В своем новом труде Лев Яковлевич продолжает исследовать феномен крестьян-отходников, перебравшихся из деревни в столицу Империи на заработки. Той же теме была посвящена его книга "«Питерщики». Русский капитализм. Первая попытка", вышедшая в 2011.
Полвека с лишним сельские местности посылали в Петербург ремесленников определенного профиля, которые формировали в городе сплоченые и экономически активные землячества. При этом они не смешивались с петербургским пролетариатом, оставаясь одним из самых лояльных власти и бесконфликтных элементов городского сообщества. Как так вышло, и почему Петербург с полным правом можно назвать городом «понаехавших», — читайте в книге Лурье.
Архитектор Александр Лишневский
Елена Кириченко, Елена Турковская, Александр Чепель, 2020
Фамилии зодчих Растрелли, Росси, Лидваля знакомы каждому, у кого в школе был предмет «Петербурговедение». Имя Александра Львовича Лишневского не настолько на слуху. Только в 2015 году в связи со скандалом со сколотым с дома на Лахтинской улице барельефом Мефистофеля архитектор и первый владелец того самого дома ненадолго попал на первые полосы газет. Меж тем Лишневский — автор почти четырех десятков зданий в Петербурге, среди которых и открыточные достопримечательности — дом Городских учреждений на Садовой, 55-57, дом Иоффа на Пяти углах. В этом году петербургские краеведы восполнили обидную несправедливость — про Лишневского вышла отдельная книга, да еще и в формате альбома с подробными текстами, редкими семейными фотографиями, чертежами.
Современные снимки построек сделаны мастером городского пейзажа Иваном Смеловым, учеником Александра Петросяна. Финансово выход альбома поддержала еще одна медийная личность — архитектор Евгений Герасимов, автор башен «Финансиста» на Васильевском острове и здания банка «Санкт-Петербург» на Малой Охте.
Один из авторов книги о Лишневском Александр Чепель подробнее расскажет о ней на фестивале в 15:30.
Петербург с восточным колоритом
Альмира Тагирджанова, 2020
Петербург с восточным колоритом — это не только дом Мурузи, пробки на Каменноостровском во время религиозных праздников и газета «Ас-Салам» у метро. За почти 320 лет существования города народы востока оставили в жизни Петербурга след сопоставимый с представителями Западной Европы, и эта книга это доказывает. Уже много лет Альмира Тагирджанова изучает историю петербургских татар и мусульманского сообщества города вообще. В этом году она впервые представила рассказ о выходцах с востока в Петербурге и петербургском востоковедении в формате путеводителя, читателям предложены десять авторских пешеходных маршрутов и маршрут для прогулки по рекам и каналам.
Встреча с Альмирой Тагирджановой состоится в 18:30 в формате онлайн-эфира в группе фестиваля.
Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Волосовский район
Нона Мурашова, Лина Мыслина, 2020
Продолжение фундаментального цикла «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии», выходящего в издательстве «Аврора» последние 15 лет. Авторы серии не только ходят в архивы, где выискивают забытые подробности из истории имений и их владельцев, но и выезжают в полевые микро-экспедиции, отыскивая по старым картам и воспоминаниям следы утраченных помещичьих домов. В самом свежем выпуске исследовательницы Нона Мурашова и Лина Мыслина рассказывают о семи с лишним десятках усадеб на территории теперешнего Волосовского района Ленинградской области. Описаны как хорошо известные места — например, усадьба Брискорнов Пятая Гора с церковью-ротондой или имение Николая Рериха в Изваре, так и малоизвестные поместья. Открыть книгу на случайной странице и отправиться искать следы давно забытой аристократической виллы — чем не план на выходной?
В 16:30 на фестивале о серии «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии» расскажет арт-директор издательства «Аврора» Юлианна Черемская.
Блокадный дневник (1941-1942)
Мария Руднева, 2020
Советский архитектор Лев Руднев — автор памятника павшим борцам революции на Марсовом поле и главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве был человеком публичным, встроенным в систему советского официального искусства и пропаганды. Другое дело — его супруга, Мария Руднева, которая могла позволить себе большую свободу мыслей и чувств, хотя бы в формате личного дневника. Образованная и наблюдательная женщина подробно описала события и атмосферу самого тяжелого периода обороны города. Внимание Рудневой приковано одновременно к происходящему в самом Ленинграде и на фронтах — в действующей армии находился ее сын, страх за которого стал одним из лейтмотивов дневника. Текст опубликован издательством «Коло» без купюр и сокращений, к нему добавлены подробные примечания, послесловие и библиография. Важное дополнение к корпусу текстов о блокадной повседневности глазами очевидцев.
Фестиваль состоится на Невском проспекте, 20. Книги можно купить с 13:00 до 19:00 в ротонде бывшей Голландской церкви на втором этаже, лекционная программа пройдет в малом зале на первом. Кроме того, все встречи с авторами и издателями будут транслироваться онлайн в группе «Новых книг о Петербурге» ВКонтакте. Полную программу фестиваля можно изучить по ссылке.
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