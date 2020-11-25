5 лучших новых книг о Петербурге

Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала XX века

Лев Лурье, 2020

Новая книга гранда петербургского краеведения Льва Лурье — всегда событие. «Соседскому капитализму» в этом смысле не повезло. Издание вышло в начале 2020 года, его публикация потерялась на мрачноватом фоне городских и общемировых новостей. К тому же книга эта сугубо научная, пусть и написанная доступным языком, — недаром ее напечатало издательство Европейского университета. В своем новом труде Лев Яковлевич продолжает исследовать феномен крестьян-отходников, перебравшихся из деревни в столицу Империи на заработки. Той же теме была посвящена его книга "«Питерщики». Русский капитализм. Первая попытка", вышедшая в 2011.

Полвека с лишним сельские местности посылали в Петербург ремесленников определенного профиля, которые формировали в городе сплоченые и экономически активные землячества. При этом они не смешивались с петербургским пролетариатом, оставаясь одним из самых лояльных власти и бесконфликтных элементов городского сообщества. Как так вышло, и почему Петербург с полным правом можно назвать городом «понаехавших», — читайте в книге Лурье.