Личный опыт: как жители Васильевского острова самостоятельно высадили парк у своих домов

Петербуржцы, живущие на намыве Васильевского острова, с 2018 года отстаивают свое право иметь зеленую зону под окнами. Сначала они добились ликвидации незаконной платной парковки на пустыре у их ЖК, а потом сами высадили там 150 деревьев. «Собака.ru» поговорила с профессиональными петербуржцами Юлией Ивасишиной и Андреем Ковалевым о том, каково создавать парк своими руками.
Почему на посадки здесь не нужно получать официальное разрешение?
На Васильевском острове есть спорная зона под названием намыв, не взятая городом на баланс, а на намыве есть спорная зона под названием парк на площади Европы, которую тоже неизвестно когда возьмут на городской баланс. Парадоксальным образом на данный момент этот парк — тот самый редкий случай, когда можно своими руками сажать деревья в городе.
Как на месте будущего парка появилась парковка. И как она исчезла
В начале 2018 года мы заметили, что на пустырь рядом с нашим ЖК «Я — романтик» начала приезжать техника и ровнять землю. Подумали, что на намыве наконец появится парк — по плану в этом месте должны быть зеленые насаждения. Сначала обрадовались, но потом увидели, что территорию начали асфальтировать. Стали писать запросы в разные инстанции, хотели узнать, в чем дело. Оказалось, что намыв передан городом компании «Терра Нова». Она продавала застройщикам участки, на которых строились жилые комплексы. Место сквера же они должны были передать городу, но вместо этого сдали в аренду индивидуальному предпринимателю за небольшие деньги, который построил там парковку, поставил забор и пункт охраны.
На сложившуюся ситуацию мы обратили внимание прокуратуры, администрации Василеостровского района, депутатов Законодательного Собрания и вице-губернатора Игоря Албина — всем написали письма. Правоохранительные органы установили, что нарушение есть, так как на этой территории по плану может быть только зеленая зона с небольшим пунктом охраны. Мы написали петицию (на тот момент нас было 10 человек) и собрали около 700 подписей за то, чтобы на этом месте создать парк. В ответ на наши действия субарендатор островка, где планировались зеленые насаждения, начал агитировать людей за парковку и тем, кто оставлял ему подписи, предлагал трехмесячную скидку за пользование автостоянкой.
Переломный момент наступил после первой инспекции — на нее приехал Игорь Албин, с которым нам удалось лично пообщаться. За несколько месяцев мы инициировали два городских собрания с участием вице-губернатора, представителями комитетов имущественных и земельных отношений и по градостроительству и архитектуре, администрации и застройщиков. Они установили, что действительно все не так, как должно быть.
Организация «Терра Нова» расторгла договор с индивидуальным предпринимателем, его обязали демонтировать парковку. По поручению комитета по благоустройству здесь сделали дорожки, установили скамейки и высадили несколько деревьев — но на этом все.
Как жители решили сами высадить здесь парк и как ухаживают за ним
Так как территория не передана на баланс города, высаженные здесь деревья погибали, а уборка проводилась редко. Мы начали сами проводить субботники — агитировали соседей на них приходить, расклеивая объявления. А весной 2019 года организовали сбор средств и высадили около 100 деревьев крупных пород, в основном елей и сосен, а также кустарники. В мероприятии приняли участие более 100 человек.
Мы регулярно собираемся на стихийные уборки: кто-то обращает внимание, например, на упавшее дерево, и мы оперативно устраняем безобразие. Проводим массовые сезонные субботники в мае и октябре. Перед ними собираем средства, необходимые для покупки саженцев, скидываемся все вместе, кто сколько может. Люди присылают деньги, потому что хотят, чтобы рядом с домом был хороший парк, когда вырастут их дети.
В день посадки на машине едем в питомник, привозим растения и высаживаем. Агитируем людей выходить на прогулку с канистрой и заодно поливать будущий парк. А дальше наблюдаем и любуемся результатом (самый любимый этап!). Потом размещаем публикации в социальных сетях, благодаря чему к озеленению намыва удается привлечь не только жильцов комплекса, но и людей из других районов города.
На данный момент мы посадили более 150 деревьев и кустов, среди которых есть четыре можжевельника, три березы, а также каштаны, вишня, яблоня, сирень, горные сосны, лиственница и даже миндаль.
Кто занимается парком на площади Европы
Сейчас в нашей группе «ВКонтакте» 280 добровольцев, но постоянных активных участников — человек 10. Невысокая активность жителей, возможно, связана с тем, что ощущение собственности размывается, поскольку территория находится в непонятном статусе, многие арендуют жилье, поэтому им не так интересно улучшать это место, а еще народ привык думать, что все за них сделают власти.
Помимо несколько десятков заинтересованных жителей, нам удалось привлечь активистов парка на Смоленке и управляющую компанию ЖК «Я — романтик» — они подключают воду и обеспечивают необходимой техникой. Также мы общались c представителями фонда «Зеленый Петербург» и выслушали их советы. Удалось организовать раздельный сбор в обмен на саженцы для парка по программе «Круг жизни». Ранее нам помогали администрация и депутаты Василеостровского района.
С какими сложностями пришлось столкнуться
Мы столкнулись с целым рядом трудностей. Несмотря на то, что Петербург считается дождливым городом, летом можно ждать осадков две недели. Нам приходится самостоятельно таскать 1,5 тонны воды канистрами (это тяжело!).
Большая проблема — выгул животных на территории сквера. Есть люди, которые приходят сюда со своими собаками и не убирают за ними. Мы решили исправить это так: посадим кусты вокруг деревьев и в нескольких местах сделаем зеленые оградки.
Другая сложность — плохая почва. Земля намыва — это песок вперемешку со строительным мусором и завозным грунтом. Но мы договорились с управляющей компанией, чтобы они больше не косили траву — теперь у нас сохраняется экосистема из насекомых и трав. А еще добавляем чернозем. Благодаря такому подходу земля будет становиться лучше с каждым годом. У деревьев парка есть большой шанс выжить, если будем поддерживать эти условия.
На намыве всегда сильный ветер, что тоже создает дополнительные трудности. Каждое дерево, даже самое маленькое, необходимо подвязывать, иначе оно искривится, упадет и погибнет. Необходимо задействовать трех активистов, чтобы вбить колья, — один хватает ствол, второй держит лестницу, на которую забирается третий с кувалдой. Если не держать лестницу, то добровольца запросто снесет.
Нехватка рук — основная сложность. Несмотря на то, что каждая посадка — праздник, это трудный праздник! Есть надежда, что в мае этого года будет необходимое соотношение деревьев и участников субботника.
О будущем парка
Еще в 2019 году представители «Терра Нова» сказали, что у них есть план, как передать участок городу, но затем началась пандемия, и все заглохло. Мы постоянно отправляем запросы в администрацию, на них отвечают отписками. Хотелось бы ожидать лучшего, потому что район действительно получается классным. Рано или поздно город возьмет территорию на баланс, может быть, через несколько лет.
На следующем массовом субботнике в мае планируем огородить парк по периметру и высадить 10-20 голубых елей и 20-30 кустов, а также заменить погибшие растения.
Текст: Мария Агафонова
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