Личный опыт: как жители Васильевского острова самостоятельно высадили парк у своих домов

Почему на посадки здесь не нужно получать официальное разрешение?

На Васильевском острове есть спорная зона под названием намыв, не взятая городом на баланс, а на намыве есть спорная зона под названием парк на площади Европы, которую тоже неизвестно когда возьмут на городской баланс. Парадоксальным образом на данный момент этот парк — тот самый редкий случай, когда можно своими руками сажать деревья в городе.

Как на месте будущего парка появилась парковка. И как она исчезла

В начале 2018 года мы заметили, что на пустырь рядом с нашим ЖК «Я — романтик» начала приезжать техника и ровнять землю. Подумали, что на намыве наконец появится парк — по плану в этом месте должны быть зеленые насаждения. Сначала обрадовались, но потом увидели, что территорию начали асфальтировать. Стали писать запросы в разные инстанции, хотели узнать, в чем дело. Оказалось, что намыв передан городом компании «Терра Нова». Она продавала застройщикам участки, на которых строились жилые комплексы. Место сквера же они должны были передать городу, но вместо этого сдали в аренду индивидуальному предпринимателю за небольшие деньги, который построил там парковку, поставил забор и пункт охраны.

На сложившуюся ситуацию мы обратили внимание прокуратуры, администрации Василеостровского района, депутатов Законодательного Собрания и вице-губернатора Игоря Албина — всем написали письма. Правоохранительные органы установили, что нарушение есть, так как на этой территории по плану может быть только зеленая зона с небольшим пунктом охраны. Мы написали петицию (на тот момент нас было 10 человек) и собрали около 700 подписей за то, чтобы на этом месте создать парк. В ответ на наши действия субарендатор островка, где планировались зеленые насаждения, начал агитировать людей за парковку и тем, кто оставлял ему подписи, предлагал трехмесячную скидку за пользование автостоянкой.

Переломный момент наступил после первой инспекции — на нее приехал Игорь Албин, с которым нам удалось лично пообщаться. За несколько месяцев мы инициировали два городских собрания с участием вице-губернатора, представителями комитетов имущественных и земельных отношений и по градостроительству и архитектуре, администрации и застройщиков. Они установили, что действительно все не так, как должно быть.

Организация «Терра Нова» расторгла договор с индивидуальным предпринимателем, его обязали демонтировать парковку. По поручению комитета по благоустройству здесь сделали дорожки, установили скамейки и высадили несколько деревьев — но на этом все.