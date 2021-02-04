На Кадетской линии открывается креативный кластер «Вавилов Лофт». Крупнейший в Петербурге

Уже в эту пятницу, 5 февраля, в на Кадетской линии Васильевского острова запустится новый креативный кластер. «Вавилов Лофт» станет крупнейшим в Петербурге — на площади пространства в 30 тысяч квадратных метров и территории в 2 гектара объединятся барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы.
«Вавилов Лофт» займет здание Института оптики имени Вавилова на Кадетской линии Васильевского острова. Площадь кластера составит 30 тысяч квадратных метров, территория пространства — 2 гектара. Проект станет идейным преемником «Голицын Лофта», который объединит барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. Реализацией проекта займется компания BS Art Development Group.
Во внутренних дворах с зелеными зонами расположатся бары и рестораны с летними террасами. В специальной зоне на втором этаже откроются шоурумы, мастерские, коворкинги и офисы креативных проектов. Как рассказали «Собака.ru» создатели «Вавилов Лофта», в случае усиления пандемии коронавируса и ограничительных мер по сдерживанию распространения инфекции резиденты кластера получат поддержку.
Запуск креативного кластера «Вавилов Лофт» на Кадетской линии, 5к состоится 5 февраля 2021 года. Вход с Тучкова переулка.
Здание Института оптики имени Вавилова построено по проекту архитектора «Ленпроекта» С. Евдокимова в 1946-1952 годах в стиле сталинской неоклассики. Центральную часть здания украшает ротонда, а фасад выделен портиком с полуколоннами тосканского ордера. В интерьере зала сохранились исторические ряды скамей, кафедра и балюстрадное ограждение лестниц.
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