На Кадетской линии открывается креативный кластер «Вавилов Лофт». Крупнейший в Петербурге

Во внутренних дворах с зелеными зонами расположатся бары и рестораны с летними террасами. В специальной зоне на втором этаже откроются шоурумы, мастерские, коворкинги и офисы креативных проектов. Как рассказали «Собака.ru» создатели «Вавилов Лофта», в случае усиления пандемии коронавируса и ограничительных мер по сдерживанию распространения инфекции резиденты кластера получат поддержку.

Запуск креативного кластера «Вавилов Лофт» на Кадетской линии, 5к состоится 5 февраля 2021 года. Вход с Тучкова переулка.

Здание Института оптики имени Вавилова построено по проекту архитектора «Ленпроекта» С. Евдокимова в 1946-1952 годах в стиле сталинской неоклассики. Центральную часть здания украшает ротонда, а фасад выделен портиком с полуколоннами тосканского ордера. В интерьере зала сохранились исторические ряды скамей, кафедра и балюстрадное ограждение лестниц.