Каким будет парк Тучков буян? Объясняют архитекторы «Студии 44», выигравшей в конкурсе проектов

В концепции парка сказано: «Предлагается изменение топографии — большую часть территории занимают четыре насыпных холма, внутри которых располагаются парковые функции. Оранжерея расположена в западной части парка вдоль улицы Сперанского, перед ней организована площадь — она переходит в извилистый променад набережной.

Театральная площадь — пространство для театральных и художественных постановок под открытым небом, от нее расходятся дорожки в другие зоны парка. К набережной примыкает большой луг. Организованы два уровня тропиночной сети: верхний, соединяет через мосты объекты парка, и нижний, проходящий у подножия холмов, иногда поднимаясь на них.

Все наземные здания сосредоточены вдоль улицы Сперанского — это оранжерея с разными микроклиматами (Тропический, Черноморский, Средиземноморский и микроклимат Каспийского моря), ресторан и инфоцентр. В холмах расположены подземные помещения: многофункциональный павильон «Грот» с выставочным залом Карельской геологии и кафе; технические помещения.

Сад камней располагается в западной части парка. Колоннада предусмотрена на границе парка и проспекта Добролюбова. Амфитеатр располагается на набережной «Поцелуй Невы», там же расположена плавающая сцена на воде для проведения концертов. Две детские площадки предусмотрены у набережной. У улицы Сперанского предлагается устройство зеленого лабиринта, фруктового сада. На территории вокруг СК Юбилейный предлагается устройство скейтпарка, спортивных площадок. Здание Пеньковых складов в проекте не задействовано».