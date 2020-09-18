Архитектурная «Студия 44» Никиты Явейна победила в международном конкурсе концепций парка «Тучков Буян». Их проект, подготовленный совместно с нидерландским бюро West 8, будет реализован на месте Судебного квартала в Петроградском районе. «Собака.ru» узнала у главного архитектора проекта и руководителя «Студии 44», каким будет новый парк в центре Петербурга.
Каким будет парк Тучков буян? Объясняют архитекторы «Студии 44», выигравшей в конкурсе проектов
В концепции парка сказано: «Предлагается изменение топографии — большую часть территории занимают четыре насыпных холма, внутри которых располагаются парковые функции. Оранжерея расположена в западной части парка вдоль улицы Сперанского, перед ней организована площадь — она переходит в извилистый променад набережной.
Театральная площадь — пространство для театральных и художественных постановок под открытым небом, от нее расходятся дорожки в другие зоны парка. К набережной примыкает большой луг. Организованы два уровня тропиночной сети: верхний, соединяет через мосты объекты парка, и нижний, проходящий у подножия холмов, иногда поднимаясь на них.
Все наземные здания сосредоточены вдоль улицы Сперанского — это оранжерея с разными микроклиматами (Тропический, Черноморский, Средиземноморский и микроклимат Каспийского моря), ресторан и инфоцентр. В холмах расположены подземные помещения: многофункциональный павильон «Грот» с выставочным залом Карельской геологии и кафе; технические помещения.
Сад камней располагается в западной части парка. Колоннада предусмотрена на границе парка и проспекта Добролюбова. Амфитеатр располагается на набережной «Поцелуй Невы», там же расположена плавающая сцена на воде для проведения концертов. Две детские площадки предусмотрены у набережной. У улицы Сперанского предлагается устройство зеленого лабиринта, фруктового сада. На территории вокруг СК Юбилейный предлагается устройство скейтпарка, спортивных площадок. Здание Пеньковых складов в проекте не задействовано».
Евгений Новосадюк
Главный архитектор проекта
«Мы старались понять, что нового парк может дать городу. Для нас было важно найти для него основную тему, нарратив. Город у нас плоский, отсюда появилась идея искусственного рельефа — это нечто уникальное для Петербурга. Мы хотели точно рассчитать, что будет видно с создаваемых возвышенностей и как парк будет выглядеть из города.
Участок находится в самом центре, поэтому мы занимались разработкой видовых маршрутов по парку. Гуляя по Петербургу, мы наблюдаем достопримечательности с высоты человеческого роста, а здесь появилась возможность воспарить над привычным уровнем. Мы продумали видовые коридоры между холмами, благодаря которым привычные объекты — Спас на Крови, Ростральные колонны, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость и собор Святой Екатерины — предстанут по-новому, какими их жители города еще никогда не видели. Именно видам на эти строения мы подчинили и топографию, и маршруты. Внутри парка это создало целую серию разных по настроению пространств.
Есть верхний маршрут — это практически лесная тропинка по холмам, соединенным мостами. Она для пешехода таит массу сюрпризов: ты идешь, и вокруг тебя интересно сформированный ландшафт. Вокруг высажены деревья: на северных, более крутых склонах растут наши местные северные породы, в первую очередь хвойные. На южных, более пологих — дубы, березы, ясень, клен. Но это не просто лес — наши партнеры нидерландское бюро West 8 подбирали место для каждого дерева.
Другое пространство — низины между холмами, здесь более редкая посадка деревьев, в основном газоны, кустарник. По своей пейзажной композиции все это напоминает романтический парк.
Внутри холмов мы разместим помещения: как технические, так и для публики. Например, Грот, в котором появятся экспозиционный зал и рестораны. Шум и суета останутся под землей, не смущая покой гуляющих по парку. Стилистика оформления грота — это аллюзия на наши пещеры и карельскую природу. В двух других холмах разместятся музей и лекторий.
Также в парке будет система трех площадей. Первая — перед театром танца Бориса Эйфмана, это важный акцент на всей территории. Еще одна площадь — перед Оранжереей. Здесь будут проходить массовые мероприятия — за счет того, что она расположена в понижении рельефа, звуки оттуда не будут распространяться по всему парку. В зимнее время на этом месте будет каток. А третье общественное пространство будет находиться у реки — перед ней на набережной появится амфитеатр. Декорациями для представлений станет город с разведенными мостами и стрелкой Васильевского острова.
Оранжерея станет своего рода воротами в парковое пространство со стороны станции метро «Спортивная». Часть ее помещений будет открываться летом — то есть те деревья, которым подходит наш климат, будут проводить лето на открытом воздухе, прямо на площади. А зимой они будут под крышей — этакими кубиками лета.
Набережные имеют достаточную ширину для транзитного прохода. Это важно, потому что мы трактовали этот парк как часть перетекающих озелененных пространств центра. У Биржевого моста мы предложили сделать подземный пешеходный переход — в нем будут окошки, через которые видно пространство под мостом. Он будет вести к променаду со скамейками и клумбами. Есть два спуска к воде: один классический, другой — «Поцелуй Невы» с амфитеатром.
Я бы сказал, что это парк впечатлений, парк неожиданных ракурсов. Мы старались не загромождать его большим количеством построек и форм — не хотели сделать из парка ТЦ со множеством павильонов. Все, что напрямую не касается общения с природой, спрятано и убрано. Людей, которые находятся в парке, ничто не должно отвлекать от романтического созерцательного настроения».
Никита Явейн
Руководитель «Студии 44»
«Мне было важно, чтобы парк работал с городским пространством — не некое самоценное образование, а место, которое дает Петербургу то, чего у него еще нет. У нас целая система видовых точек — как с холмов, так и с фиксированными рамками мостов. Также здесь есть то, что в Петербурге в наличии, но чего всегда мало — это мосты, но мосты другие, легкие деревянные, романтические каменные. Это выход к воде, у нас много пространств, которые будут заливаться даже во время самых небольших наводнений, куда будут заползать ледяные глыбы. Житель сможет потрогать, почувствовать воду.
Это, конечно, парк разных ощущений. Все-таки основные парки в нашем городе очень официальные, они требуют определенного поведения. А наш — для разных состояний. И для меланхолии, и для радости, и для веселья, и для романтики — для каждого есть свой уголок».
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