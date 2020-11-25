Голландское бюро West 8, выигравшее в конкурсе проектов парка «Тучков буян» ― о растениях, которые появятся на месте Судебного квартала

В международном конкурсе проектов парка «Тучков буян» петербургская «Студия 44» победила вместе с голландским бюро West 8, ранее работавшем в Петербурге над изменением Новой Голландии. «Собака.ru» поговорила с West 8 о том, за какую часть проекта они отвечали, будет ли парк на месте Судебного квартала доступным, экологичным и какие растения в нем появятся.
Адриан Гёзе
Основатель бюро West 8
За какую часть проекта отвечали West8?
«Мы разработали проект оранжереи, ботанических садов, гротов, учли богатую геологию местности и всесезонное назначение парка. В начале лета мы занимались моделированием, созданием и визуализацией элементов парка, которые расскажут его историю.
Петербург славится своей культурной жизнью во всем мире, и как раз поэтому мы предложили сделать Театральную площадку для проведения фестиваля «Белые ночи» и мероприятий из его программы. Мы смоделировали рельеф таким образом, чтобы через него прослеживался горизонт Петербурга, а затем интегрировали в него идею с гротами. Гроты оформляют зоны входа в парк, создавая иллюзию карельских горных пород. Кульминацией бульвара вдоль Невы станет лестница, ступени которой спускаются прямо к реке. Наконец, здесь будет мозаика оранжерей, рассыпанных по всему парку.
Действительно ли парк станет таким?
Разработанный нами дизайн парка можно реализовать на практике. Это не просто мечта, изложенная на бумаге. Мы серьезно отнеслись к воплощению своих идей и учитывали, насколько их можно реализовать на площадке.
Чем можно будет заняться в парке?
Здесь будут три пространства для встреч (Театральная площадь, площадка открытой оранжереи и Большая лужайка), для каждой из которых будет своя программа в зависимости от сезона. Современному городскому парку нужна увлекательная афиша для всех категорий посетителей, которая будет включать как поп-культурные, так и туристические мероприятия. Также дизайн парка предусматривает места, которые скоро начнут мелькать в Instagram: гроты и сады оранжерей станут новыми символами города.
Какая связь у West 8 с Петербургом?
Компания West 8 хорошо знакома с Петербургом, поскольку мы на протяжении многих лет участвовали в реставрации острова Новая Голландия. У города особый характер, своя цветовая палитра, собственные правила. Петербуржцы – романтики. Они водят детей в парк на пикник, они берут санки, чтобы порадоваться снегу и льду, и встречаются, чтобы вместе насладиться музыкой и вкусной едой. «Тучков буян» должен предоставить жителям все вышеперечисленное.
Дизайнерская группа:
Почему у парка столько функций?
Наша цель – адаптировать концепцию современного парка, чтобы он соответствовал потенциальным потребностям людей. Наш парк реагирует на желания горожан: предоставить современные удобства и гибкость во всем, что касается его потенциального моделирования. Все предложенные пространства многофункциональны. Например, Большая лужайка, амфитеатр «Невский поцелуй» для небольших представлений, мероприятий и концертов и Большая театральная площадка позволяют организовывать представления на открытом воздухе в любое время дня и ночи. Кроме того, длинные тропинки обеспечивают посетителям, которые ищут место для расслабления, возможность долго гулять по лесу в тишине.
Какие деревья будут в парке?
На территории парка будет высажено несколько тысяч деревьев. Вдоль Малой Невки появится липа сердцевидная, которая может справиться с близостью к воде. Предполагается высадить дубы-отшельники, которые будут напоминать о дубах Петра Великого. Наконец, для имитации карельского леса в долинах появится смесь деревьев, в том числе сосны и березы.
Мы рассчитываем посадить несколько тысяч деревьев до открытия парка. Деревьям проще адаптироваться к новым условиям, пока они не достигли зрелости, но, кроме того, мы добились большого успеха с высадкой зрелых деревьев: и остров Новая Голландия, и Тверская улица продемонстрировали мгновенные результаты. Мы ждем возможности изучить и обсудить наши решения с отделом городского ландшафта Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Учитывалась ли при создании проекта экологическая составляющая?
Для создания рельефа в соответствии с задуманным дизайном будет использоваться строительный мусор, вестись поддержка «зеленого» строительства. Кроме того, рельеф будет защищать улицу от ветра, подобно барьеру, и обеспечит парку свой микроклимат и защиту от посторонних звуков. Дизайн предполагает использование местных природных материалов, таких как карельский гранит и дерево, а также рациональное использование водных ресурсов и систему переработки.
А доступность среды?
Доступность – важная черта дизайна. Все тропинки в парке должны находиться под наклоном не более 4 %. Кроме того, попасть на панорамные платформы на вершине холма можно при помощи лифтов, вход в которые находится на парковке.
Какие растения будут в «Тучковом буяне»?
Дизайн предусматривает великое множество видов и подвидов растений — разные биотопы, чтобы можно было обеспечить максимальное биоразнообразие. Рельеф долины подразделяется на бореальный смешанный лес, долину папоротниковых, бореальный лес, рельеф набережной, черноморскую растительность, сад с фигами, цитрусовыми, оливковыми деревьями, «Тропический дом» и растительность Каспийского моря, чтобы продемонстрировать разнообразие образцов российского ландшафта.
Благодарим пресс-службу IX Санкт-Петербургского международного культурного форума за помощь в организации интервью.
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