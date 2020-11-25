Голландское бюро West 8, выигравшее в конкурсе проектов парка «Тучков буян» ― о растениях, которые появятся на месте Судебного квартала

Действительно ли парк станет таким?

Разработанный нами дизайн парка можно реализовать на практике. Это не просто мечта, изложенная на бумаге. Мы серьезно отнеслись к воплощению своих идей и учитывали, насколько их можно реализовать на площадке.

Чем можно будет заняться в парке?

Здесь будут три пространства для встреч (Театральная площадь, площадка открытой оранжереи и Большая лужайка), для каждой из которых будет своя программа в зависимости от сезона. Современному городскому парку нужна увлекательная афиша для всех категорий посетителей, которая будет включать как поп-культурные, так и туристические мероприятия. Также дизайн парка предусматривает места, которые скоро начнут мелькать в Instagram: гроты и сады оранжерей станут новыми символами города.

Какая связь у West 8 с Петербургом?

Компания West 8 хорошо знакома с Петербургом, поскольку мы на протяжении многих лет участвовали в реставрации острова Новая Голландия. У города особый характер, своя цветовая палитра, собственные правила. Петербуржцы – романтики. Они водят детей в парк на пикник, они берут санки, чтобы порадоваться снегу и льду, и встречаются, чтобы вместе насладиться музыкой и вкусной едой. «Тучков буян» должен предоставить жителям все вышеперечисленное.