О завершении сезона сообщает «Петербургский дневник»⁠. Операторы начали сокращать количество электросамокатов еще в начале ноября, когда стала ухудшаться погода. Убрать устройства с улиц планируют в течение недели, к настоящему моменту вывезли около 30%.

Ранее Собака.ru писала⁠, что после снегопада 13 ноября сервисы проката ограничили скорость самокатов до 15 км/ч. В «Юренте» уточняли, что мера действует в отдельных зонах. Операторы также предупреждали о возможной приостановке аренды при сильных осадках и гололедице.

Кроме того, депутат Заксобрания Алексей Цивилев предложил⁠ установить единую дату окончания сезона и обязать компании вывозить самокаты в течение трех дней. Инициативу он объяснил опасностью поездок в непогоду и тем, что оставленная на тротуарах техника мешает зимней уборке.