21 ноября станет последним днем работы кикшеринга в этом году. С завтрашнего дня аренду отключат, а оставшуюся на улицах технику планируют вывезти в течение недели.
О завершении сезона сообщает «Петербургский дневник». Операторы начали сокращать количество электросамокатов еще в начале ноября, когда стала ухудшаться погода. Убрать устройства с улиц планируют в течение недели, к настоящему моменту вывезли около 30%.
Ранее Собака.ru писала, что после снегопада 13 ноября сервисы проката ограничили скорость самокатов до 15 км/ч. В «Юренте» уточняли, что мера действует в отдельных зонах. Операторы также предупреждали о возможной приостановке аренды при сильных осадках и гололедице.
Кроме того, депутат Заксобрания Алексей Цивилев предложил установить единую дату окончания сезона и обязать компании вывозить самокаты в течение трех дней. Инициативу он объяснил опасностью поездок в непогоду и тем, что оставленная на тротуарах техника мешает зимней уборке.
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