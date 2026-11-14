Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге предложили установить единую дату завершения сезона электросамокатов

После окончания проката операторам хотят дать три дня, чтобы убрать технику с улиц.

alleks19760526/Shutterstock

Обращение в комитет по транспорту направил депутат Заксобрания Алексей Цивилев, сообщает 78.ru. В качестве возможной даты он назвал 31 октября. Сейчас сервисы определяют продолжительность сезона в зависимости от погоды.

Инициативу объясняют рисками для самокатчиков и пешеходов во время дождя, мокрого снега и гололедицы. Кроме того после окончания сезона сервисы не всегда вывозят технику с улиц. Припаркованные самокаты мешают коммунальным службам расчищать снег и обрабатывать тротуары.

Ранее Собака.ru писала, что после снегопада 13 ноября сервисы проката снизили максимальную скорость самокатов до 15 км/ч. Операторы также сообщили, что могут временно приостановить аренду при ухудшении погоды.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: