В Петербурге предложили установить единую дату завершения сезона электросамокатов

Обращение в комитет по транспорту направил депутат Заксобрания Алексей Цивилев, сообщает 78.ru. В качестве возможной даты он назвал 31 октября. Сейчас сервисы определяют продолжительность сезона в зависимости от погоды.

Инициативу объясняют рисками для самокатчиков и пешеходов во время дождя, мокрого снега и гололедицы. Кроме того после окончания сезона сервисы не всегда вывозят технику с улиц. Припаркованные самокаты мешают коммунальным службам расчищать снег и обрабатывать тротуары.

Ранее Собака.ru писала, что после снегопада 13 ноября сервисы проката снизили максимальную скорость самокатов до 15 км/ч. Операторы также сообщили, что могут временно приостановить аренду при ухудшении погоды.