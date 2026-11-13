Кикшеринг снизил скорость самокатов в Петербурге из-за снега

В «Юренте» уточнили, что ограничивают скорость не во всем городе, а в отдельных зонах. Компания следит за погодой и планирует завершить сезон, когда установится стабильная минусовая температура по ночам.

«Яндекс Go» также установил скоростное ограничение. Если в Петербурге начнутся сильные осадки, сервис может приостановить возможность аренды самокатов. Продолжительность сезона кикшеринга зависит от погоды, отметили в компании. О приостановке работы и завершении сезона пользователей предупредят в приложении.

Утром 13 ноября в Петербурге выпал снег, который смог задержаться на земле и создать временный снежный покров. Он растает к выходным, прогнозировал ранее синоптик Александр Колесов. В прошлом году сезон электросамокатов завершился 18 ноября, к этой дате в городе прошли снегопады и установились морозы.