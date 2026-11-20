Помимо транспортной сферы и туризма, Петербург помогает Абхазии развивать образование, здравоохранение и народное хозяйство. В частности, город безвозмездно передает республике технику, которая уже отслужила на петербургских маршрутах — она пополняет парк общественного транспорта Абхазии.

Летать в Абхазию из Петербурга после 33-летнего перерыва самолеты начали вновь в августе 2025 года. Весной 2026-го вице-губернатор анонсировал запуск новых рейсов в этом направлении. В сентябре стало известно, что полеты в Сухум без пересадок, помимо Nord Wind, пассажирам будут предлагать «Уральские авиалинии». Первый самолет этой компании отправился в Абхазию из Петербурга в начале октября.